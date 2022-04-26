Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера. ВИДЕО с камер наблюдения

Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержание попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что мародер спрыгивает с пристройки в дом и начинает бежать. Однако сразу за ним начинают бежать несколько мужчин, один из которых – с оружием. Через мгновение злоумышленник решил прекратить побег и остановился, после получив хорошего пинка.

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