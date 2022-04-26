Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера. ВИДЕО с камер наблюдения
Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, задержание попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что мародер спрыгивает с пристройки в дом и начинает бежать. Однако сразу за ним начинают бежать несколько мужчин, один из которых – с оружием. Через мгновение злоумышленник решил прекратить побег и остановился, после получив хорошего пинка.
Топ комментарии
+28 Dmitri #506354
показать весь комментарий26.04.2022 09:52
+25 Advokat Savchuk
показать весь комментарий26.04.2022 10:01
+15 irenka ko
показать весь комментарий26.04.2022 10:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лучше сразу пристрелить !