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Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера. ВИДЕО с камер наблюдения

Жители дома на Софиевской Борщаговке возле Киева задержали мародера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержание попало в поле зрения камер наблюдения. На записи видно, что мародер спрыгивает с пристройки в дом и начинает бежать. Однако сразу за ним начинают бежать несколько мужчин, один из которых – с оружием. Через мгновение злоумышленник решил прекратить побег и остановился, после получив хорошего пинка.

Читайте: Разговор русского оккупанта-мародера с матерью: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДИО

задержание (6679) мародерство (461)


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Топ комментарии
+28
Молодцы люди. Отловили уродца.
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26.04.2022 09:52
+25
Багатовікова світова практика знищення мародерів на місці є виправданою. Ну якою треба бути мерзотою щоб під час війни, у стані відсутності чи безпорадності власників, правоохоронних структур грабувати людей і підприємства. Зверніть увагу - мародери це молоді озброєні бики. Де план оборони в діі, чому бичьйо в бандах а не на фронті ? Данилов каже що на фронті потрібно вмотивованих. Запровадьте трудову повинність, стройбати, бо завали нікому розбирати там де живе це бичьйо
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26.04.2022 10:01
+15
Як там у Польщі? Сильно ********?
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26.04.2022 10:15
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на дибу його
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26.04.2022 09:46 Ответить
це схоже біля нашого під"їзда. Ймо вже перочинним ножом вскрили мошонку і відрізали повіки. Кишки намотали на шуруповерт, а ноги відтяли болгаркою
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26.04.2022 10:33 Ответить
це Львівський Маєток. Тут добряча тероборона. а відучра поліція патрулювала
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26.04.2022 10:35 Ответить
Молодцы люди. Отловили уродца.
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26.04.2022 09:52 Ответить
классификация- Вор домушник обыкновенный- место обитания -везде где есть что украсть!
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26.04.2022 09:54 Ответить
це Львівський Маєток. тут добра тероборона
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26.04.2022 10:48 Ответить
Паркурщик *******
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26.04.2022 09:57 Ответить
Потрібно, щоб він пару раз "спотинкувся" з переломами кінцівок...
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26.04.2022 10:08 Ответить
Ну да, а потом тратить на него медикаменты и лечить эту мразь…
Лучше сразу пристрелить !
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26.04.2022 10:29 Ответить
Багатовікова світова практика знищення мародерів на місці є виправданою. Ну якою треба бути мерзотою щоб під час війни, у стані відсутності чи безпорадності власників, правоохоронних структур грабувати людей і підприємства. Зверніть увагу - мародери це молоді озброєні бики. Де план оборони в діі, чому бичьйо в бандах а не на фронті ? Данилов каже що на фронті потрібно вмотивованих. Запровадьте трудову повинність, стройбати, бо завали нікому розбирати там де живе це бичьйо
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26.04.2022 10:01 Ответить
на фронті це лайно на фіг не треба, їм навіть окопи копати не можна довірити, вони ж перші після опзж до колоборації.
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26.04.2022 10:40 Ответить
Каструвати ******, щоб не розмножувався, бажано травматичним способом.
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26.04.2022 10:06 Ответить
Сім мужиков зі зброєю затримувало. Мотопіхотне відділення. От затримали і вперед, на фронт, під Запоріжжя. Там орки вже в 30км від міста.
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26.04.2022 10:07 Ответить
Они ждут командира, а ты на цензоре штаны протираешь
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26.04.2022 10:13 Ответить
Як там у Польщі? Сильно ********?
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26.04.2022 10:15 Ответить
Він такий же поляк, як я француз.
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26.04.2022 10:26 Ответить
в тилу теж роботи вистачає, вчора мародери в жінок кинули гранатою, якщо цих гадів не відловлювати, так вони тут і танками людей почнуть дусити, це ж ті самі кацапи тільки з місцевою пропискою. і хто їх виловлювати має,жінки?
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26.04.2022 10:42 Ответить
кацап розповідає українцям, хто і скільки повинен воювати. ха-ха-ха. Тупеньке ти гімно, олександре. У нас тут 3й місяць добровольців воєнкомати завертають, бо досі не призвали всіх з оперативного резерву першої черги - в перший тиждень добровольці воєнкомати чи не з боєм брали, аби "записатися в ЗСУ". І тепер всі штати заповнені вщент, в т.ч. в корпусі резерву та в ТРО. Воєнкомати півтора місяці працюють в режимі "шукаємо конкретних дефіцитних спеціалістів з бойовим досвідом" - бо "піджака" за керування MLRS або CAESAR - не посадиш.
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26.04.2022 12:13 Ответить
Не підскакуй так інтенсивно, кацапа. Бо пляшка трісне. Прямо в дупі.
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26.04.2022 15:56 Ответить
Охранник в жилетке, что сидел на лавочке, заслужил орден.
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26.04.2022 10:39 Ответить
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26.04.2022 10:50 Ответить
Да, силой мысли остановил мародера.
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26.04.2022 10:57 Ответить
"Тайський" (ногами) масаж нирок та печинки хвилин на двадцять. Це бидло не порозумнішає, проте менше буде скакати.
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26.04.2022 10:53 Ответить
На передовую его! Пусть свинособаки своих расстреливают, а мы посмотрим в глаза тому, кто прикажет стрелять в своих... =)
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26.04.2022 11:18 Ответить
Якось цікаво виходить, старого курвера який малює зетки, ледве може затримати купа поліцейських, а тут прям штурм група. Добре б цих спецназівців на того діда натравити, ото би він вже не мукав на камеру
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26.04.2022 17:53 Ответить
веревка и на столб.
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27.04.2022 13:04 Ответить
 
 