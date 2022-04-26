"Вижу! Есть пролет!.. Внимание! Цель уничтожена!", - работа расчета ЗРК "БУК-М1", уничтожившего российский самолет СУ-34 в Харьковской области. ВИДЕО

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видеозапись работы ЗРК "БУК-М1", расчет которой уничтожил вчера российский самолет СУ-34 в Балаклейском районе Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы фрагменты работы экипажа по поиску цели, ее захвату и атаке на вражеский самолет.

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