"Вижу! Есть пролет!.. Внимание! Цель уничтожена!", - работа расчета ЗРК "БУК-М1", уничтожившего российский самолет СУ-34 в Харьковской области. ВИДЕО
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видеозапись работы ЗРК "БУК-М1", расчет которой уничтожил вчера российский самолет СУ-34 в Балаклейском районе Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы фрагменты работы экипажа по поиску цели, ее захвату и атаке на вражеский самолет.
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+59 Чайка Київ
показать весь комментарий26.04.2022 09:56
+37 Igor Abolinsh
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+36 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.04.2022 09:56
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Дякую, хлопці.
Знов гвінтокрили.Йдуть на місто. Низко.Якщо наші то мабуть туди к КозЛоп йдуть десь в другому місці ,а повертаються біля мене . Якщо п..дори ,то чому їх не атакують.Вже більше десяти пройшло!
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5371874&page=1486 https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5371874&page=1486
«СВИНЯ І СОБАКА»
Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
ти краще сухарями запасайся а не на цензорі штани протирай
Україна - найбідніша країна Європи і малює, як вміє і може... В Україні немає трильйонів нафти і газу, як на *********....
п.н. факт трупа су34 є підтвердженим, а чим його збили і як це показали - діло десяте!
Ну да, а крейсер Москва затонул из-за неосторожного обращения с огнем. Мешок овса тебе, чтоб и дальше ржать было легко и задорно .
Але правда в тому, що таких як ти - в країні 50'000. А буків - добре якщо сотня є.
Я, наприклад, "командир роти автоматизації комплексу 86ж6". Це така дура з 3 причепів (2 причепи "обладнання" та дизель-станція), до якої підключають 3 РЛС та 2 висотоміри. Все класно, включав, дивився в лупаті екрани, крутив "трекбол" розміром з кулак, навіть писав програму для "переходніка на com-порт" - декодування даних з совкового військового протоколу. Але в Україні таких же як я, "командирів" того комплексу, випускників дворічних "військових кафедр" КДУ - десь біля 5'000 осіб. А навіть за совка на всю територію України тих комплексів було ... 2 штуки. Бо ця дура "тримає фронт 720 км". І виведена з експлуатації ... 20+ років тому.
А хто сказав що бук влучить саме у кабіну пілота? Це два.
БЧ ракети БУК - осколково-фугасна. Там 8000 роликів або "двотаврів" - дрібних елементів ураження. Ракета БУК-а не підриває літальний апарат вщент - в неї головка самонаведення вибирає момент та направленим вибухом вганяє в літальний апарат декілька тисяч металевих елементів ураження.
Ви там у себе в кацапії взагалі з глузду поїхали від пропаганди щодо МН17. Авіалайнер від такого ураження - розриває на частини. Броньований Су-34 (1.5 тони броні товщиною 17мм) - дірявить. А пілоти там взагалі в бронекапсулі - то ж переживають часто таке ураження і катапультуються.
Це мирний авіалайнер МН17 розірвало в повітрі від 8000 металевих роликів з кацапської ракети БУК в 2014 році.
А в СУ-34 - 1.5 тони броні товщиною 17мм. Його просто подирявило добряче.
І таких як я, з мого ВУЗ-у, через той "комплекс 86ж6", пройшло принаймні 5'000 хлопців. Тож крутити це залізячча в Україні є кому. Рашка просто не зрозуміла, на кого полізла. Бо основний інженерний та командний склад совкової армії - були українці.