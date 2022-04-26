В Умани активисты осыпали мукой нардепа Яценко, не голосовавшего за военное положение. ВИДЕО

В Умани местные активисты осыпали мукой народного депутата, экс-регионала Антона Яценко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, активисты зашли к нардепу в кабинет и выразили свое недовольство его деятельностью. Горожане пытались узнать у народного избранника, где он находился 24 февраля и голосовал ли за введение военного положения. Затем в лицо политику полетела мука.

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