В Умани активисты осыпали мукой нардепа Яценко, не голосовавшего за военное положение. ВИДЕО
В Умани местные активисты осыпали мукой народного депутата, экс-регионала Антона Яценко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, активисты зашли к нардепу в кабинет и выразили свое недовольство его деятельностью. Горожане пытались узнать у народного избранника, где он находился 24 февраля и голосовал ли за введение военного положения. Затем в лицо политику полетела мука.
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+84 Александр Чуднивец #474549
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Чим закінчилося?
Вилізли зі смітєвих баків, відмилися від зеленки і "обралися" до ВР аби згодом привести до влади "zeлених".
Якийсь символізм вимальовується - від зеленки на пиках до зеленских у владі.
Здрібніли українці. ОУН/УПА для вирішення проблеми зрадників і колаборантів мало СБ.
Тепер ці проблеми вирішують борошном
Активісти посипають борошном лайно, що 73 дупоголових знов і знов обирають до влади.
То може краще посипати 73 дупоголових?
"Батьківщина"
https://images.cnscdn.com/images/2/d/4/8/2d480769d7950b0fc38d5b700984fbab/original.jpg
Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".
Як передає про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, на зhttps://www.youtube.com/watch?v=Mh6WL5Vg2b8 асіданні парламент у у вівторок 18 травня.
"Згідно з поданою заявою та частиною третьою статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.
був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до цього часу не входив до складу жодної фракції.
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Нагадаємо, Яценко - є нардепом 4 скликань Верховної Ради. З 2007 року по 2012 р - Народний депутат України VI скликання, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Член Партії регіонів. 16-17 березня 2011 року Яценко разом з іншими народними депутатами, обраними до Верховної Ради за списком БЮТ (Микола Баграєв, Олександр Шепелєв, Віктор Павленко, Степан Глусь, Олександр Фельдман) увійшли до фракції Партії регіонів. 10 серпня 2012 року у другому читанні проголосував за Закон України "Про засади державної мовної політики". На парламентських виборах в Україні 2012 року балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Пройшов до парламенту, набравши 29,9% голосів. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. На парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №200 самовисуванцем.
Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics/1406 зазначив , що "сьогодні якийсь день фейспалмів".
"Якщо не в курсі:
У 2007 році Яценко був обраний за списком "Батьківщини".
У 2011 став "тушкою" - перебіг до Януковича.
У 2012 обрався до Верховної Ради від Партії регіонів.
У 2014 голосував за "диктаторські закони 16 січня".
Був одним із найвідоміших "схемщиків" - погугліть "Тендерна палата Яценка", "майданчик Яценка". Щось Юлія Володимирівна зовсім "поиздержалась"", - резюмував Шрайк
Джерело:
на даний момент потрібна активна і швидка дія влади по підтримці та відновленню країни
владі
Як це типово. Ні разу не корупцінер...
Наверное я "нацист"