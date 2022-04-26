В ОП подробно объяснили процедуру регистрации разрушенного или поврежденного жилья в Украине. ВИДЕО
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине проходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.
Как передает Цензор.НЕТ, Кирилл Тимошенко опубликовал видео с инструкцией у себя в Telegram.
Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье:
- В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества следует зарегистрировать заявку в "Дія" и обратиться в органы местного самоуправления/или военную администрацию.
- Если нет возможности зарегистрироваться через "Дія", необходимо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления.
- После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.
- Сейчас правительство разрабатывает вопрос компенсации. Эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов.
Тимошенко отметил, что только на Киевщине разрушены более двух тысяч зданий.
Топ комментарии
+2 Юрий Бойко #439729
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+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий26.04.2022 15:08
+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий26.04.2022 15:11
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То ж я теж залишився без житла ,чи як?
Я 2 абсолютно целых дома потеряла. Один в Донецке (2014), второй в Дон. области (2022) стоят как новенькие, ну и что?
Остальное эфемерно.
ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
примітивна, безальтернативна реклама, піар, для зе медіамародерів ОПи - це ВСЕ!..
і випадкового zупермена це цілком влаштовує, бо дуже хочеться на другий термін, щоб не відповідати за перший..(