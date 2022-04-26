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В ОП подробно объяснили процедуру регистрации разрушенного или поврежденного жилья в Украине. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине проходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, Кирилл Тимошенко опубликовал видео с инструкцией у себя в Telegram.

Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье:

  1. В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества следует зарегистрировать заявку в "Дія" и обратиться в органы местного самоуправления/или военную администрацию.
  2. Если нет возможности зарегистрироваться через "Дія", необходимо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления.
  3. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.
  4. Сейчас правительство разрабатывает вопрос компенсации. Эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов.

Тимошенко отметил, что только на Киевщине разрушены более двух тысяч зданий.

жилье (911) Дія (426)


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Топ комментарии
+2
У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування

ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
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26.04.2022 15:06
+2
А до чого тут ОП? Совсем офуели ? Це справа Кабміну - їм за це українці заробітну плату платять
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26.04.2022 15:08
+2
Дивлюсь , що ОПУ за все хапается - і генштаб і гуманітарка і будівництво.
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
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26.04.2022 15:11
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А толку? Если они могут полезть опять...
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26.04.2022 14:55 Ответить
Ну а як що я з Маріуполя і житло не зруйноване, що я там жити можу?
То ж я теж залишився без житла ,чи як?
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26.04.2022 14:56 Ответить
То есть ты хочешь сказать что тебе так же плохо как и тем у кого теперь нет жилья?
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26.04.2022 15:13 Ответить
Он хочет сказать что в его доме срут кацапы и для него уже так же нет дома. Чем ему лучше?
Я 2 абсолютно целых дома потеряла. Один в Донецке (2014), второй в Дон. области (2022) стоят как новенькие, ну и что?
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26.04.2022 21:19 Ответить
Треба, щоб, за рахунок РФ, компенсувалася вартість нового об'єкту нерухомості.
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26.04.2022 14:56 Ответить
Для этого нужно на танке заехать на разрушенную красную площадь. Развернуться, вылезть, закурить, и спросить "Платить будем?"
Остальное эфемерно.
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26.04.2022 21:23 Ответить
У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування

ЗеТімоха, який гарно прибарахлився на "Вяликому крадівництві", вот поясни: для чого реєструвати заявку в дії, якщо її, згідно твоєї інструкції, ОБОВ'ЯЗКОВО реєструвати в органах місцевого самоврядування?
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26.04.2022 15:06 Ответить
Потому что единственное что сделал зеля, то эту бестолковую дию, которая постоянно глючит. Во всем остальном он сделал только с огромным знаком минус.
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26.04.2022 15:16 Ответить
А до чого тут ОП? Совсем офуели ? Це справа Кабміну - їм за це українці заробітну плату платять
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26.04.2022 15:08 Ответить
Дивлюсь , що ОПУ за все хапается - і генштаб і гуманітарка і будівництво.
МОЖЕ ЇМ ТАМ РОБИТИ НИЧОГО. - тоді надо їх звільнити і податки зберечь
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26.04.2022 15:11 Ответить
А ви що, хочете щоб єрмачиха з подолякою без копійчини залишилися?
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26.04.2022 15:17 Ответить
ОП це канторка, яка має олівці президенту точити, туалетний папір купувати, а не перебирати на себе владні повноваження. Так і на статтю "узурпація влади" можна напрацювати.
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26.04.2022 15:16 Ответить
тупий - піар на крові та горі людей..
примітивна, безальтернативна реклама, піар, для зе медіамародерів ОПи - це ВСЕ!..
і випадкового zупермена це цілком влаштовує, бо дуже хочеться на другий термін, щоб не відповідати за перший..(
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26.04.2022 16:00 Ответить
Если жильё не подлежит ремонту и восстановлению, то будут "компенсировать" квадратными метрами. Без учета изначальной стоимости жилья, ремонта и мебели.
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26.04.2022 16:37 Ответить
Каким таким образом жОПа до всего этого? Асфальта мало, заруливаем всем?
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26.04.2022 16:40 Ответить
 
 