В ОП подробно объяснили процедуру регистрации разрушенного или поврежденного жилья в Украине. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине проходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, Кирилл Тимошенко опубликовал видео с инструкцией у себя в Telegram.

Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье:

В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества следует зарегистрировать заявку в "Дія" и обратиться в органы местного самоуправления/или военную администрацию. Если нет возможности зарегистрироваться через "Дія", необходимо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества. Сейчас правительство разрабатывает вопрос компенсации. Эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов.

Тимошенко отметил, что только на Киевщине разрушены более двух тысяч зданий.