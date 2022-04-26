После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала", - россияне вывозят военнопленных украинцев в РФ и пытают. АУДИО
Российские оккупанты пытают пленных украинских военных, чтобы "выбить информацию". Процесс поставлен на потоу и длится даже на территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, об этом свидетельствует телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.
Собеседники отмечают, что немного могут говорить, но добавляют подробности.
"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они не опущенные люди, они шли убивать". Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - признается россиянка.
"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть - ни хр#на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х#й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали - х#й что сказал!" - говорит оккупант, удивляясь силе духа пленных украинцев.
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То ви, цензор.нет, цим підарасам на лічку скиньте цей сюжет!
Тому я думаю, що підарас тут ти + ті 14 йолопів, які тебе вже встигли лайкнути.
Чи хоча би Дімона. Чи хоча би мерина Кентавра.
І зробити їм те саме бо-бо.
І ще кажуть що ми з ними один народ.
Су...касабські..горіти в пеклі.
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем.
(01.03.22, Ю.Нестеренко)
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет. В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.
(01.03.22, Ю.Нестеренко)
І чому під час війни не має закону для розстрілів конченої російської мерзоти???
Цю біомасу треба знищувати.