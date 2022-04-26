После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала", - россияне вывозят военнопленных украинцев в РФ и пытают. АУДИО

Российские оккупанты пытают пленных украинских военных, чтобы "выбить информацию". Процесс поставлен на потоу и длится даже на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, об этом свидетельствует телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.

Собеседники отмечают, что немного могут говорить, но добавляют подробности.

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"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они не опущенные люди, они шли убивать". Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - признается россиянка.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть - ни хр#на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х#й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали - х#й что сказал!" - говорит оккупант, удивляясь силе духа пленных украинцев.