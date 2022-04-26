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После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала", - россияне вывозят военнопленных украинцев в РФ и пытают. АУДИО

Российские оккупанты пытают пленных украинских военных, чтобы "выбить информацию". Процесс поставлен на потоу и длится даже на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, об этом свидетельствует телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.

Собеседники отмечают, что немного могут говорить, но добавляют подробности.

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"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они не опущенные люди, они шли убивать". Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - признается россиянка.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть - ни хр#на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х#й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали - х#й что сказал!" - говорит оккупант, удивляясь силе духа пленных украинцев.

военнопленные (1079) пытки (839) россия (95687) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+46
І що, їм ноги ніхто ломати не буде, гуманізм же *****... Короче, цих паскуд в полон брати не треба...
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26.04.2022 15:02
+31
***** вам, кацапы! найдем КАЖДОГО!
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26.04.2022 15:04
+30
Там якісь підараси з нашого керівництва звернулись до народу із вимогою здати зброю!
То ви, цензор.нет, цим підарасам на лічку скиньте цей сюжет!
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26.04.2022 15:07
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І що, їм ноги ніхто ломати не буде, гуманізм же *****... Короче, цих паскуд в полон брати не треба...
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26.04.2022 15:02 Ответить
садисты и маньяки...рашисты короче...
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26.04.2022 15:02 Ответить
на параше все такие. а особенно в таёжных бебенях.
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26.04.2022 15:27 Ответить
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26.04.2022 16:19 Ответить
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26.04.2022 16:20 Ответить
Ті хто добровільно здається в полон, не заслуговують на повагу. Це їх вибір мучитись в полоні. В штикову треба йти коли закінчились патрони.
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26.04.2022 15:03 Ответить
Чому сам не ідеш в штикову?
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26.04.2022 15:16 Ответить
Чого на дивані сидиш? Бери штик і в атаку.
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26.04.2022 15:17 Ответить
Мовчи вже, розумнику. В полон потрапляють і після поранення чи контузії, коли не тямиш, де ти, і що з тобою
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26.04.2022 15:23 Ответить
Сколько тебе лет, штыковая атака, поделись опытом как в нее идти когда на тебя идет тяжелая техника, а пехоту не видать?
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26.04.2022 15:26 Ответить
Да что за херню ты несешь, черт тебя подери, хитрожопый пригожинский паренёк?
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26.04.2022 15:28 Ответить
***** вам, кацапы! найдем КАЖДОГО!
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26.04.2022 15:04 Ответить
А дальше что? он сколько их по тюрьмам сидит, и что? хоть пальцем кто их трогает? спять, едят, ждут пока их обменяют на каких-то гражданских заложников. коих в распоряжении орков целая херсонская. донецкая и луганская область. они не боятся возмездия ибо давно поняли что в Украине если не попадут под обстрел, а сдадутся и попадут в плен, им ничего не грозит кроме короткой передышки в сизо, а затем домой по обмену.
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26.04.2022 15:46 Ответить
Цю проблему треба вирiшувати тут, а на Генасамблеi ООН. I зiбрати стiльки данних щоб вишвирнути т.зв. росiю з Ради Безпеки i ООН. А то нашi говорячi голови тут розпинаються, а там язики в одному мiсцi у путiна.
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26.04.2022 16:26 Ответить
Нема слів....
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26.04.2022 15:04 Ответить
Нема слів...
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26.04.2022 15:05 Ответить
наші героїчні захисники
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26.04.2022 15:06 Ответить
Там якісь підараси з нашого керівництва звернулись до народу із вимогою здати зброю!
То ви, цензор.нет, цим підарасам на лічку скиньте цей сюжет!
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26.04.2022 15:07 Ответить
Цей "підарас" - командувач сил ТРО.
Тому я думаю, що підарас тут ти + ті 14 йолопів, які тебе вже встигли лайкнути.
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26.04.2022 15:46 Ответить
Та ні. Їх два. Той командувач і ти. Зброю здавати не можна до повної перемоги, паскуд всередині країни ще багато.
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27.04.2022 00:06 Ответить
Сдавать оружие на склад во время войны, шоб склад запирался, а потом потерять ключ и сказать: "Упс! Воюйте безоружными". Так кто этот командувач Галушкин - саботажник или откровенный враг?
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27.04.2022 23:50 Ответить
Щось коменти не показує..
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26.04.2022 15:09 Ответить
ПадалЬяки працюють, значить скоро буде черговий зашквар від найвеличнішого або агрохімій з гетьманцовими.
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26.04.2022 15:13 Ответить
- жодного не видно на стрічці форуму
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26.04.2022 15:11 Ответить
Підвисає ЦН. Не висвічує коментарі по пів дня.
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26.04.2022 15:32 Ответить
Кацапы это не люди. Они похожи из далека на людей, могут эмитировать человеческое поведение, эмоции, но это не люди. Кацапы питаются людским горем. Мертвый кацап - это гарантия нормальной жизни людей. Важно это помнить. Всегда помнить.
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26.04.2022 15:11 Ответить
***** треба викрасти.
Чи хоча би Дімона. Чи хоча би мерина Кентавра.
І зробити їм те саме бо-бо.
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26.04.2022 15:12 Ответить
Еще одним условием снятия санкций с русских фашистов, должно стать привлечение к ответственности и наказание всех живодеров кто принимал участие в пытках и убийствах украинцев. Санкции должны действовать до тех пор, пока последняя фашистская мразь не будет наказана. Этот вопрос уже сейчас нужно выдвигать на международную арену.
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26.04.2022 15:13 Ответить
ЦЕ ВСІ Й ТАК ЗНАЮТЬ,ЩО РОБЛЯТЬ КАЦАПИ. ЩЕ З 14-ГО... ТІЛЬКИ ОТ НЕ ЗБАГНУ,ДЛЯ ЧОГО НАМ ЦЯ ІНФА,ЯКЩО В НАС НАВІТЬ РОЗСТРІЛ СПІЙМАНОГО НА ГАРЯЧОМУ ШПИГУНА ЧИ МАРОДЕРА ,АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗРАДНИКІВ «НЕ НА ЧАСІ» ??? ЩОБ НАЖАХАТИ І ПРИДУШИТИ ВОЛЮ ДО ОПОРУ ДЛЯ «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ»? ЧИ ЩОБ ПРИНИЗИТИ НАС? ТА КУДИ Ж ВЖЕ БІЛЬШЕ...
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26.04.2022 15:16 Ответить
Не забывайте кацапских пленных чаем поить. С круасанами.
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26.04.2022 15:18 Ответить
Найдите их всех, судите и вешайте. Или на пожизненное (недолгое).
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26.04.2022 15:22 Ответить
Побачивши, що творять кацапи на нашій землі, приходжу до висновку, що пора мені приймати рішення по кацапам тут і зараз, а не чекати, коли вони будуть вбивати нас. Вони, ті що проживають тут, притихли, чекають коли прийдуть їхні пси, скадають списки і точно нас не пожаліють, краще їх випередити. Ми на своїй рідній, даній Богом землі!
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26.04.2022 15:24 Ответить
Звичайні нацисти, звичайні садисти.
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26.04.2022 15:24 Ответить
Кацапы творят такое только по одной причине - все предыдущие преступления рашистов такого характера, не привели к наказанию мразей. Они должны быть уничтоженными еще лет 200 назад за подобные зверства. Украине необходимо сделать все возможное чтобы не одна мразь не ушла от наказания, причем это нужно сделать так, чтобы сами русские нацисты были в этом заинтересованны. По принципу наказания фашистской Германии когда они сами своих национальных уродов сдавали лет 80 подряд.
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26.04.2022 15:25 Ответить
Кацап і переводиться з тюркської як живодьор.
І ще кажуть що ми з ними один народ.
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26.04.2022 15:26 Ответить
Кацап это калька с сарматизма мардва, то есть людоед.
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26.04.2022 15:45 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Су...касабські..горіти в пеклі.
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26.04.2022 15:29 Ответить
А,што там медвечуку ещё яйца не переехали танком, упущение, однако
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26.04.2022 15:47 Ответить
Один вже такий сексгігант російської нації вихвалявся по телефону. Тепер в полоні у наших. Думаю і ці попадуть нашим в руки.
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26.04.2022 16:52 Ответить
Тупые московиты такими действиями домогаются того, что к ним в плен никто не хочет попадать - украинцы дерутся до последнего.
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26.04.2022 17:19 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ РОССИЯН В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !!!
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26.04.2022 17:26 Ответить
!
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26.04.2022 17:27 Ответить
Наші гидують руки марати об шваль, але бутилізацію проводять як треба.
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26.04.2022 17:30 Ответить
в плен этих тварей не брать!
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26.04.2022 17:37 Ответить
Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем.

(01.03.22, Ю.Нестеренко)
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26.04.2022 17:42 Ответить
Русские твари, горите в аду! Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет. В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.

(01.03.22, Ю.Нестеренко)
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26.04.2022 17:45 Ответить
А в загалі на період війни потрібні розстріли ворогів бути в законі! Вони наших розстрілюють без вагань а евросоюзу жоростко пояснити щоб не вякали.
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26.04.2022 18:17 Ответить
P/S
І чому під час війни не має закону для розстрілів конченої російської мерзоти???
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26.04.2022 18:20 Ответить
Буде справедливим рішенням катів не передавати в трибунал а робити з ними те що вони робили з нашими. Гуманність до такої мерзоти на війні це слабкість і тупість. І чому досі не має законних розстрілів в час війни - чи війни не має???
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26.04.2022 18:18 Ответить
В старые времена был хороший негуманный способ наказания - негодяв сажали на кол.. так вот ВСЕХ русских людоедов каким либо образом причастных к войне против Украины и пропаганде этой войны а также за пособничество в оккупации Украины - ПРЕДЛАГАЮ САЖАТЬ НА КОЛ.. это самый лучший способ наказать русских нелюдей - эти садисты выродки должны в полной мере на своей грязной шкуре узнать что такое страдания которые они принесли на УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ..
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26.04.2022 19:21 Ответить
Який трибунал, совковою лопатою цій курві і ії співрозмовнику ноги руки поломати.
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27.04.2022 12:06 Ответить
суки скажені і безмозкі
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27.04.2022 20:08 Ответить
Кацап - шкуродер, м'ясник.

Цю біомасу треба знищувати.
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28.04.2022 00:45 Ответить
 
 