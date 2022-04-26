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"Ситуация сложная, но контролируемая. Врагу не удается продвинуться вглубь города", - боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер об обороне Рубежного. ВИДЕО

Украинские воины дают достойный отпор врагу в Рубежном и наносят ему значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет в сюжете о нацгвардейцах, которые защищают город и держат огневой контроль над врагом.

"Ситуация пока сложная, но контролируемая нашими силами. Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается и вражеские атаки захлебываются их "двухсотыми", - говорит боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер.

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армия РФ (19387) оборона (5214) Национальная гвардия (2134) Луганская область (6501)


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Страны нато своему военному конкуренту, россии, дают нефтедоллары. На которые он растит свою армию! Это ******!
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26.04.2022 15:56 Ответить
В Новотошковском похожая ситуация была пока это село полностью не разбомбили и в Кременной пристрелялись по позициям и заставили наши войска отойти .В Рубежном уже 70 % жилого фонда обстрелами уничтожено если будет как в Новотошковке то придётся отходить в атаку ведь не приказывают идти
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26.04.2022 15:58 Ответить
стирая в пыль наши города и села рашка вот так освобождает Донбасс...
освобождает от жизни, имущества, жилья...
руцкий мир пришел - после него только выжженное поле !!!
(интересно...именно такое хотели те, кто так упрямо звал сюда руцких асвабадителей)
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26.04.2022 16:03 Ответить
Боже, поможи нашим захисникам
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26.04.2022 16:06 Ответить
Не зрозумів навіщо було казати про батьків його дружини. Їх тепер мокши зможуть знайти
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26.04.2022 16:24 Ответить
 
 