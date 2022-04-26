"Ситуация сложная, но контролируемая. Врагу не удается продвинуться вглубь города", - боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер об обороне Рубежного. ВИДЕО
Украинские воины дают достойный отпор врагу в Рубежном и наносят ему значительные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет в сюжете о нацгвардейцах, которые защищают город и держат огневой контроль над врагом.
"Ситуация пока сложная, но контролируемая нашими силами. Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается и вражеские атаки захлебываются их "двухсотыми", - говорит боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер.
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освобождает от жизни, имущества, жилья...
руцкий мир пришел - после него только выжженное поле !!!
(интересно...именно такое хотели те, кто так упрямо звал сюда руцких асвабадителей)