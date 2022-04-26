"Ситуация сложная, но контролируемая. Врагу не удается продвинуться вглубь города", - боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер об обороне Рубежного. ВИДЕО

Украинские воины дают достойный отпор врагу в Рубежном и наносят ему значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет в сюжете о нацгвардейцах, которые защищают город и держат огневой контроль над врагом.

"Ситуация пока сложная, но контролируемая нашими силами. Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается и вражеские атаки захлебываются их "двухсотыми", - говорит боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии Шкипер.

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