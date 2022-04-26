БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Обострение в Приднестровье. Будет ли там война? День 62. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
62-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
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Смотрите на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Брянске. Что дальше будет на территории России? День 61 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. Прямая трансляция
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Ted Viktorovich
показать весь комментарий26.04.2022 21:37 Ответить Мне нравится 0
Киянин
показать весь комментарий26.04.2022 22:15 Ответить Мне нравится 0
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