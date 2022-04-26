БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Обострение в Приднестровье. Будет ли там война? День 62. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

62-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

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