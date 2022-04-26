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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Обострение в Приднестровье. Будет ли там война? День 62. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

62-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

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Смотрите на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Брянске. Что дальше будет на территории России? День 61 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. Прямая трансляция

Приднестровье (657) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Московити продовжують піднімати ставки у війні ...
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26.04.2022 21:37 Ответить
Може досить вже цієї "аналітики"?
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26.04.2022 22:15 Ответить
 
 