Президент Словакии обратилась на русском языке к военным РФ с призывом прекратить войну. ВИДЕО
Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке к русским солдатам и командирам с призывом прекратить войну в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение Чапутовой размещено на ее странице в Twitter.
With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022
Президент Словакии жестко осудила военную агрессию РФ против Украины.
"Я вижу лица десятков женщин, детей, мирных жителей, которые переживают ужасную боль. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненные страданиями", - сказала Чапутова.
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"Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь, и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы потеряли", - добавила она. .
По словам Чапутовой, каждая прерванная жизнь мирного жителя является предательством военной чести и дисциплины.
"Русские солдаты, командиры, все, кого это касается: если у вас еще есть остатки человечности, оживите их и покончите с этой страшной войной. Каждый день вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей. Причинять боль беззащитным – это проявление наибольшей слабости", - заявила она.
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І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Панно президент Словаччини, ваша промова мала б якусь вагу, якби ви проголошували її до людей. Орки - не люди. Їм наплювати на гуманність. У них в голові лише бажання вбивати, нищити, грабувати, гвалтувати. Найкраще, що ви можете зробити - це надавати підтримку сміливому народові України, який несе на собі тягар і прокляття бути сусідом цієї вигрібної ями; народ, що закриває Європу та світ від чергової навали сатанистських виродків. І перестаньте вже звертатися до орків, з терористами не домовляються, гвалтівників нищать а не розмовляють про високі матерії гуманізму.
Их надо уничтожать.
Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".