Президент Словакии обратилась на русском языке к военным РФ с призывом прекратить войну. ВИДЕО

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке к русским солдатам и командирам с призывом прекратить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Чапутовой размещено на ее странице в Twitter.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022

Президент Словакии жестко осудила военную агрессию РФ против Украины.

"Я вижу лица десятков женщин, детей, мирных жителей, которые переживают ужасную боль. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненные страданиями", - сказала Чапутова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территориальная целостность Украины - не то, что должен диктовать парламент РФ. Решают украинцы, а мы – поддерживаем, – президент Словакии Чапутова

"Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь, и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы потеряли", - добавила она. .

По словам Чапутовой, каждая прерванная жизнь мирного жителя является предательством военной чести и дисциплины.

"Русские солдаты, командиры, все, кого это касается: если у вас еще есть остатки человечности, оживите их и покончите с этой страшной войной. Каждый день вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей. Причинять боль беззащитным – это проявление наибольшей слабости", - заявила она.