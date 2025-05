Президент Словакии обратилась на русском языке к военным РФ с призывом прекратить войну. ВИДЕО

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке к русским солдатам и командирам с призывом прекратить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Чапутовой размещено на ее странице в Twitter.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz