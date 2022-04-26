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Ценим оборонную поддержку, - Зеленский провел встречу с премьером Румынии Чуке. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня в Киеве встретился с Премьер-министром Румынии Николае Чуке. Каждый такой визит – важный сигнал солидарности с украинским народом. Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию по санкционной политике. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском Союзе.

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Зеленский Владимир (20511) Румыния (1100)


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Догововаривайтесь обои, чтоб снести Приднестровье!!!
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26.04.2022 21:26 Ответить
чого вискочив як Пилип з конопель?
Коксу захотів?
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26.04.2022 21:32 Ответить
К Румынии Порошенко ни при чём. Пусть они помогут Молдове излечиться от приднестровья, присоединят её к себе. И помогут нам железом. А с нашими мы должны сами разбираться, без чужого влияния.
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26.04.2022 21:43 Ответить
Та вже пора, щоб порвати пердаки оркам. Скільки там дністровців 2000? Смазка для багнетів, нехай ховаються.
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26.04.2022 21:33 Ответить
Совпадение что именно сегодня с Румынии приехал, не думаю.
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26.04.2022 21:29 Ответить
Ось з ким треба обговорювати і координувати дії щодо Придністров'я наразі і у перспективі. А Санду потім смс-ку послати.
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26.04.2022 21:29 Ответить
Румына надо сводить в Бучу ми рассказать про Мариуполь . Румыния тоже выходит на Чёрное море и должна знать опасность от орков
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26.04.2022 21:51 Ответить
 
 