Ценим оборонную поддержку, - Зеленский провел встречу с премьером Румынии Чуке. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Сегодня в Киеве встретился с Премьер-министром Румынии Николае Чуке. Каждый такой визит – важный сигнал солидарности с украинским народом. Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию по санкционной политике. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском Союзе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коксу захотів?