Ценим оборонную поддержку, - Зеленский провел встречу с премьером Румынии Чуке. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Сегодня в Киеве встретился с Премьер-министром Румынии Николае Чуке. Каждый такой визит – важный сигнал солидарности с украинским народом. Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию по санкционной политике. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском Союзе.

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