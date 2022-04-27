Россияне обстреляли Зеленодольск и два села на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ВИДЕО
Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один раненый.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар.
Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице.
Под обстрелы попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка", - говорится в сообщении.
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Ksenia VB
показать весь комментарий27.04.2022 08:13 Ответить Мне нравится 6
Alex Sav #513490
показать весь комментарий27.04.2022 08:18 Ответить Мне нравится 1
Вячеслав #508718
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий27.04.2022 08:28 Ответить Мне нравится 1
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