Россияне обстреляли Зеленодольск и два села на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ВИДЕО

Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один раненый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар.

Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице.

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Под обстрелы попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка", - говорится в сообщении.