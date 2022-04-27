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Россияне обстреляли Зеленодольск и два села на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ВИДЕО

Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один раненый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар.

Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице.

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Под обстрелы попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Великая Костромка", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27396) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4004)


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27.04.2022 08:13 Ответить
чого касаби такі тупі? простіше обстріляти мацкву -прибрати путлера і можна валити в свої ***** безнаказанно. а вони тут тужаться пердять
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27.04.2022 08:18 Ответить
путлер сам кого хочешь уберет - так что не мели ерунды
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27.04.2022 08:27 Ответить
Стосовно прибрання путлєра... - https://www.youtube.com/watch?v=tNk9OoCMlf0 https://www.youtube.com/watch?v=tNk9OoCMlf0

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27.04.2022 08:28 Ответить
 
 