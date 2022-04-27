Жители Воронежа и Курска проснулись от звука взрывов и работы ПВО: "Наверное, прилетела ракетка таки". ВИДЕО
Кроме российского Белгорода, звуки взрывов и работы ПВО, которые в России называют "хлопками", в эту ночь звучали и в Курске и Воронеже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, звуки "хлопков" подтверждает губернатор Курской области Роман Старовойт.
О работе системы ПВО также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали "хлопки". Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО". Кроме этого, помощник оперативного дежурного в Воронеже также заявил, что "было два "хлопка" в районе микрорайона Шилово". Жители микрорайона Шилово рассказывают в соцсетях, что около 04:40 в небе "два раза сработало ПВО".
Сами же россияне в видео, которые выкладывают в сеть, более красноречиво говорят именно о взрывах и ракетах.
"Бахнуло, ударная волна лупнула, сигнализации посрабатывали... Наверное, прилетела ракетка", - говорит житель Курска о взрывах в городе.
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https://www.youtube.com/watch?v=_qPYuKRRDzU