РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14453 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
78 275 125

Жители Воронежа и Курска проснулись от звука взрывов и работы ПВО: "Наверное, прилетела ракетка таки". ВИДЕО

Кроме российского Белгорода, звуки взрывов и работы ПВО, которые в России называют "хлопками", в эту ночь звучали и в Курске и Воронеже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, звуки "хлопков" подтверждает губернатор Курской области Роман Старовойт.

О работе системы ПВО также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали "хлопки". Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО". Кроме этого, помощник оперативного дежурного в Воронеже также заявил, что "было два "хлопка" в районе микрорайона Шилово". Жители микрорайона Шилово рассказывают в соцсетях, что около 04:40 в небе "два раза сработало ПВО".

Сами же россияне в видео, которые выкладывают в сеть, более красноречиво говорят именно о взрывах и ракетах.

"Бахнуло, ударная волна лупнула, сигнализации посрабатывали... Наверное, прилетела ракетка", - говорит житель Курска о взрывах в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области РФ раздавались взрывы, загорелся склад боеприпасов. ВИДЕО

взрыв (6775) ракеты (3577) россия (95702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+88
Наверное. Маленькая. Бум надеяться будут летать и побольше, и порегулярнее
показать весь комментарий
27.04.2022 08:37
+88
Накінець то , Воронєж..
Діждались таки
показать весь комментарий
27.04.2022 08:37
+74
Нє-нє, ппо не підходить.

Я хочу вибухів, пожеж і руйнувань на мордорі.
показать весь комментарий
27.04.2022 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Воронеж - це скрепно!)))) Знову ж - вулиця Лізюкова... Недарма орки напружувалися))))
показать весь комментарий
27.04.2022 10:15 Ответить
Вот и Воронеж дождался. Я там был на конференции в 1997-м- красивый город. И оно им надо было?
показать весь комментарий
27.04.2022 10:18 Ответить
На России снова раздались хлопки, переходящие в бурные "аплодисменты".
показать весь комментарий
27.04.2022 10:19 Ответить
У мене бурні аплодисменти завжди із звуком від смаження картоплі асоціювались.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:24 Ответить
треба знищити чорноморський російський флот. ВЕСЬ знищити!
показать весь комментарий
27.04.2022 10:48 Ответить
Нарешті віддуплилися,та почали давати ***** кацапам.
показать весь комментарий
27.04.2022 10:52 Ответить
Не факт, але приємно...
показать весь комментарий
27.04.2022 11:58 Ответить
Для меня мураши под ногами больше знача, чем для путина свой народ. Нагнетают обстановку для всеобщей мобилизации. Чмарю отступать некуда - позади Гаага.
показать весь комментарий
27.04.2022 11:35 Ответить
Им не надоело самим себя бомбить?!
показать весь комментарий
27.04.2022 11:35 Ответить
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.

В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
показать весь комментарий
27.04.2022 11:49 Ответить
А,шо случілосьь...?
показать весь комментарий
27.04.2022 11:50 Ответить
А що це було, мабуть НЛО, ні сіло не впало по небу плило... і головне, знало, де впасти.
показать весь комментарий
27.04.2022 11:56 Ответить
Ой шо то було
Мабуть НЛО
https://www.youtube.com/watch?v=_qPYuKRRDzU
показать весь комментарий
27.04.2022 11:57 Ответить
Ізоляція це чудодійний інструмент який спонукає кацапів та їх улуси знищувати один одного.
показать весь комментарий
27.04.2022 12:16 Ответить
Байрактар, и у рашистов сгорел весь навар.
показать весь комментарий
27.04.2022 12:32 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись!
показать весь комментарий
27.04.2022 12:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-podoliak-vybuhy-rosia-pryrodnyi-proces/31823367.html Подоляк назвав вибухи й пожежу на складі *********** у Росії «цілком природним процесом» (https://www.ukr.net/source/radio-svoboda-378.html Радіо Свобода )
показать весь комментарий
27.04.2022 12:50 Ответить
давно пора.
показать весь комментарий
27.04.2022 12:56 Ответить
кацапи,а там ще э така бородата тема з цукром,спробуйте.має вийти
показать весь комментарий
27.04.2022 13:02 Ответить
Ну у Бєлгород і "точка" могла завітати, Курськ.... ну теоретично, хай як не дивно - "Нептун". Але шо могло завітати у Воронєж...(?!?) Хіба шо аналагавнєтниє "камніснеба"
показать весь комментарий
27.04.2022 13:37 Ответить
у холопов всегда хлопки
показать весь комментарий
27.04.2022 13:39 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 15:02 Ответить
КАКИЕ ТАМ ЛЮДИ !? СТАДО !!!
показать весь комментарий
27.04.2022 15:10 Ответить
когда до москвы дойдёт?
показать весь комментарий
27.04.2022 17:21 Ответить
Сирегу, сирену їм, бльо, в вуха, о 4 ранку, щоб повсиралися...
показать весь комментарий
27.04.2022 23:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 