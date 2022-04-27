"Желаю каждому русскому городу такую участь", - первые минуты после бомбардировки российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе. ВИДЕО
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал полное и не титрованное видео о последствиях бомбардировок драматического театра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Андрющенко. Как отмечает в сообщении, видео предоставлено ресурсом Мариуполь Сейчас.
Напомним, 16 марта российские оккупанты сбросили мощную бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где скрывались местные жители.
По данным мариупольского горсовета, в драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.
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