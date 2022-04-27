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Новости Видео Война
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"Желаю каждому русскому городу такую участь", - первые минуты после бомбардировки российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе. ВИДЕО

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал полное и не титрованное видео о последствиях бомбардировок драматического театра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Андрющенко. Как отмечает в сообщении, видео предоставлено ресурсом Мариуполь Сейчас.

Напомним, 16 марта российские оккупанты сбросили мощную бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где скрывались местные жители.

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По данным мариупольского горсовета, в драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

Мариуполь (5718) театр (230) Андрющенко Петр (583)


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Эти видео нужно не в телегу выкладывать, а на ютуб заливать. Один из аргументов орков: "авиация в тот день не летала". Здесь же ее слышно прекрасно.
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27.04.2022 11:52 Ответить
А они скажут" вы всё врёте". Плавали знаем ).
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27.04.2022 12:07 Ответить
Ну это видео как раз хороший аргумент против "вывсеврете".
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27.04.2022 12:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aiZ-L4_hH6Q https://www.youtube.com/watch?v=aiZ-L4_hH6Q

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27.04.2022 12:33 Ответить
Спасибо.
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27.04.2022 12:36 Ответить
А кому не похєр "что там у орков"?
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27.04.2022 13:07 Ответить
Прошу і молю Бога тільки за одне, дай дожити , дочекатись години знищення , повного зітертерття з пам"яті людської цього ******** народу під кличкою русішешвайн. Амен
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27.04.2022 12:27 Ответить
 
 