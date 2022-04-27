"Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - оккупант в перехваченном разговоре рассказал о потерях РФ. АУДИО

Военное руководство РФ в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине, гибнут не только рядовые, но и "верхушка" военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ.

В частности, показательным является вот этот разговор двух россиян, один из которых воюет.

"Пацанов дох#я поебашило наших, пиз#ец дох#я… Официально то одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…" - рассказывает он своему другу. Подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

"Командующему бригады прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Отвезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…" - добавляет захватчик.

В СБУ подчеркивают, что случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много.

"Настолько, что оккупанты сами понимают – пропагандистские сказки, которые им рассказывают по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Украина бьет и будет бить захватчиков дальше!", - уверены в Службе безопасности Украины.

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