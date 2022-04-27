"Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - оккупант в перехваченном разговоре рассказал о потерях РФ. АУДИО
Военное руководство РФ в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине, гибнут не только рядовые, но и "верхушка" военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ.
В частности, показательным является вот этот разговор двух россиян, один из которых воюет.
"Пацанов дох#я поебашило наших, пиз#ец дох#я… Официально то одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…" - рассказывает он своему другу. Подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.
"Командующему бригады прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Отвезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…" - добавляет захватчик.
В СБУ подчеркивают, что случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много.
"Настолько, что оккупанты сами понимают – пропагандистские сказки, которые им рассказывают по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Украина бьет и будет бить захватчиков дальше!", - уверены в Службе безопасности Украины.
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5 военнослужащих убито, более 12 ранены.
Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
Точно сказати про втрати може тільки ворог, адже тільки вони знають скільки було і скільки залишилось живих.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
так що
подумайте , кацапи , перед тим , як іхати вбивати , ні в чому не винних ,
украінців !!
И то, бл@дь, шоб тулько сучки ваши, свиноматочные...
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 Так що, вже відомо,
куди "перевели"
Дмитра Марченка?
6666
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Хотя чем больше тем лучше конечно.
Орков еще до фига и больше - крутая арта и ракеты нужны были еще вчера, а их и сегодня не слышно и не видно ***.
Це тільки кацапська пропаганда каже що за дві Чеченські війни загинуло 25 тис.
расєйських військових.