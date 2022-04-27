"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - муж пропагандистки Симоньян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая. ВИДЕО

Муж кремлевской пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кеосаян обратился к казахам и обвинил их в неблагодарности и привел пример Украины как переспективу для Казахстана в случае продолжения недружественных к России шагов.

"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - сказал Кеосаян.

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