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"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - муж пропагандистки Симоньян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая. ВИДЕО

Муж кремлевской пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кеосаян обратился к казахам и обвинил их в неблагодарности и привел пример Украины как переспективу для Казахстана в случае продолжения недружественных к России шагов.

"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - сказал Кеосаян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назначил куратором "ДНР" и "ЛНР" заместителя главы своей администрации Кириенко вместо Казака, - росСМИ

Казахстан (781) пропаганда (3685) россия (95725) угрозы (852)


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Топ комментарии
+171
Тамбовський вовк тобі брат, утирку ***************.
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27.04.2022 14:04
+108
Нахрін ви комусь впали. Довбані братушкі.
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27.04.2022 14:04
+90
О, записки из дурдома пошли)))
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27.04.2022 14:05
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Страница 3 из 3
пьяная тварь...
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27.04.2022 17:06 Ответить
может я что не так пишу куда исчезает мой текст...
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27.04.2022 17:11 Ответить
Я вот одного не пойму, этот окуевший рашистский армянский хач каким боком к суверенной и независимой стране под названием Казахстан? Что уже угрожает, что мол можем повторить как в Украине??? Ну повтори ублюдок, попробуй…. Чувствую что все ваши сателлиты сейчас выйдут из ОДКБ и первая будет именно Армения (в Карабахе ведь рашка вообще зассала Эрдогана и ничем не помогла), а потом вообще отстраняться и абстрагируются от путлеровского режима. Типа - а мы чо? А мы ни чо… он нас заставлял….- я не я и хата не моя!!! Короче - все сволочи и суки….
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27.04.2022 17:14 Ответить
очень страшно. прям такой пристальный взгляд. кажется сейчас начнет бить.
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27.04.2022 17:22 Ответить
Ось адекватна відповідь від казахів
https://t.me/rf200_nooow/3058 https://t.me/rf200_nooow/3058

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27.04.2022 17:22 Ответить
Красиво и справедливо.
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27.04.2022 21:23 Ответить
кеосаян такий же ж самий мерзотник, як і його дружина - дебілка, у купі з путінським кодлом. Воно ще й погрожує! Буде повішений з вищеозначеними.
Слава Україні!
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27.04.2022 17:30 Ответить
Так він,сам не разуміючи,все вірно сказав.Все змінилось.Всі повинні вирішити з ким вони.Або в перед з цівілізацією,або в дупу з парашкой.
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27.04.2022 17:34 Ответить
ДЕБІЛ звичайний
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27.04.2022 17:39 Ответить
Яке ж воно бридке.
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27.04.2022 17:55 Ответить
Как оно себя, прям, ставит )) Кормилец. Они и в самом деле решили, что они могут указывать как и кому жить?? Думаю, решалку им скоро отломают. И очень болезненно..
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27.04.2022 17:59 Ответить
где ты братьев увидел продажная шкура?
парады дело уже десятое
кроме парадов занаться нечем больше на рассее??
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27.04.2022 18:00 Ответить
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27.04.2022 18:06 Ответить
Ох уж мне эти армяне московского происхождения: ко всем в родственники набиваются.
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27.04.2022 18:15 Ответить
"Сядь, Промокашка! Не мелькай!".. Хороший фильм ))
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27.04.2022 18:18 Ответить
****** ты,тигнан мудакович, Казахстан - сфера интересов Китая и ТЫ ,тварь, можеш только за *** себя укусить. Вы сдрыснули из Казахстана как только велий Си бровью повел!
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27.04.2022 18:32 Ответить
"Сядь, Промокашка! Не мелькай!"- хороший фильм, кстати! )
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27.04.2022 18:46 Ответить
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27.04.2022 21:36 Ответить
Яке Кончене!!!
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27.04.2022 19:17 Ответить
От же ж мразота) Но это уже все истерика от безысходности
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27.04.2022 19:29 Ответить
Ця макака що теж себе вважае потомком Киевської русі
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27.04.2022 20:26 Ответить
напрасно США признали геноцид армян
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27.04.2022 20:41 Ответить
.Самовпевненість кацапсюрні ,ну прямо - зашкалює .
Тіграша , заткни своє їдало . . Ти зараз не в тій ситуації щоб погрожувати ,, сядь і засохни .!
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27.04.2022 21:02 Ответить
ну атмарозок в натуре ***
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27.04.2022 21:07 Ответить
Підор,***
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27.04.2022 21:12 Ответить
Карфаген должен быть уничтожен...
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27.04.2022 21:15 Ответить
Ну какой ты нам брат? Ты свою носатую рожу видел, гражданин самец/**** Симоньян? Обычный тупой армяшка.
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27.04.2022 21:26 Ответить
А я с ним согласен, казахам нужно посмотреть на Украину и послать "братушек" вслед за тем самым кораблём
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27.04.2022 21:35 Ответить
Братья этого мерзавца, в Сомали и Гондурасе
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27.04.2022 22:02 Ответить
Экое потешное жалкое чмо... В Украине уже практически отсосали, теперь хотят и в Казахстане...)
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27.04.2022 22:30 Ответить
Навряд,щоб вони туди всунулися. Якщо кацапи у Китаю просили підсилення, і у вигляді сухпайків також ,то в Казахстані китайці їх нагодують по самі брови.
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28.04.2022 00:30 Ответить
Жертва глобального потепління-мавпа з Вірменії.
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27.04.2022 23:07 Ответить
Да это просто жертва пьяной акушерки, не более.
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27.04.2022 23:30 Ответить
Хробак трупний йому брат.
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27.04.2022 23:10 Ответить
Куди ж ти тікати будеш,чучело?
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27.04.2022 23:11 Ответить
Какая отвратительная и мерзкая рожа, просто ужас!!!
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27.04.2022 23:27 Ответить
кремлевское пропагандонское петушило кеосоян ... и его подружка - пропагандистская шлюха симонян ... неутомимые работники ртом
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27.04.2022 23:32 Ответить
Чмо , обратись индийское кино, такой ***** просто рожден для дебильной заточи в массовке..
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27.04.2022 23:34 Ответить
кеосаян, драл бы ты своё вонючее симоньян, а то баба безхозная, чечены ее уже дерут... а ты все об Украине думаешь...
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28.04.2022 05:36 Ответить
твой брат пакет для трупов.
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28.04.2022 06:36 Ответить
ЖИРИК ЗДОХ --- ЭТОТ ***** ВМЕСТО НЕГО --- ПРОПОГАНДОНУ КУСАЯНУ ИЛИ КАК ТАМ ЭТО ЖИВОТНОЕ ФАМИЛИЕ . ДАЖЕ СТЫДНО СКАЗАТЬ ЧТО ЗСУ УЖЕ 64 ДНЯ ДАЕТ ЗВИЗДЮЛЕЙ 2Й АРМИИ МИРА . С АМЕРИКОЙ ЧУРКА ВОЕВАТЬ СОБРАЛСЯ . ДА ВАША *****АШКА ТОЛЬКО С ИГИЛ У КОТОРЫХ КРОМЕ ПИКАПА С ПУЛЕМЕТОМ НИХУЯ НЕТ . ВОТ ТАМ ВЫ ХЕРОИ . ДА УНИТАЗЫ . КОВРЫ И УТЮГИ ВОРОВАТЬ -- НЕУДИВИТЕЛЬНО ЧТО 80 ПРОЦ БИОМУСОРА ПОДДЕРЖИВАЮТ ***** . ЕСЛИ ПО ТВ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ТАКОЕ **** МОЗГИ ПРОМЫВАЕТ
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28.04.2022 06:57 Ответить
Якійсь недороблений армян погрожує казахам ! З раZZії...Звідти усьому світу погрози йдуть
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28.04.2022 07:24 Ответить
Нос слишком длинный, всюду лезеть, отрубить бы..
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28.04.2022 09:56 Ответить
Оце налякав, орк зі справжнею руззкою фамілією та підроголоском.

якби ви воювали з НАТО, вас би вже не існувало. А так Україна дає вам по зубах і скоро прийде по своє, з ворог плату брати!!!
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28.04.2022 09:59 Ответить
Надо посмотреть ,кто с нами,а кто нет.

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Тяжело искать чёрную кошку в тёмной комнате, ......... .
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28.04.2022 10:14 Ответить
Казковий довбойоб.
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28.04.2022 10:50 Ответить
Томбовский волк тебе брат.
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28.04.2022 11:02 Ответить
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