"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - муж пропагандистки Симоньян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая. ВИДЕО
Муж кремлевской пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян угрожает Казахстану из-за отмены парада 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кеосаян обратился к казахам и обвинил их в неблагодарности и привел пример Украины как переспективу для Казахстана в случае продолжения недружественных к России шагов.
"Братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте! Идет война", - сказал Кеосаян.
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Слава Україні!
парады дело уже десятое
кроме парадов занаться нечем больше на рассее??
Тіграша , заткни своє їдало . . Ти зараз не в тій ситуації щоб погрожувати ,, сядь і засохни .!
якби ви воювали з НАТО, вас би вже не існувало. А так Україна дає вам по зубах і скоро прийде по своє, з ворог плату брати!!!
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Тяжело искать чёрную кошку в тёмной комнате, ......... .