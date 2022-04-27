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"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена", - автор скульптурной композиции "Арка дружбы народов" Миргородский. ВИДЕО

Один из авторов скульптурной композиции "Арка дружбы народов" в Киеве Сергей Миргородский одобрил демонтаж части комплекса, что символизирует дружбу Украины и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии ТСН.

"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена. Поэтому что этот памятник, как дружба великих народов когда-то, превращается во враждебность Украины и России. А иметь памятник вражды – это грех", - сказал Миргородский.

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демонтаж (202) памятник (2242) россия (95725)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·

40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!

Понеслося!





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8 Comments

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27.04.2022 14:45
+43
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27.04.2022 14:57
+37
Дід прозрів давно, але родився та більшу половину свого життя він прожив в тюрмі народів по імені совок. Треба з розумінням до цього ставитись...
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27.04.2022 14:57
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·

40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!

Понеслося!





477477

8 Comments

65 Shares



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27.04.2022 14:45 Ответить
А Резников явно языков не знает .

НУЖНО РАСТИТЬ ВОЕННУЮ ЭЛИТУ УКРАИНЫ со знанием английского и немецкого .
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27.04.2022 15:27 Ответить
Ви хоча б для початку українську вивчили.
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27.04.2022 16:05 Ответить
Навіщо. Вся еліта прекрасно знає ідиш
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27.04.2022 18:07 Ответить
Не може закінчитись те,чого ніколи не було...
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27.04.2022 14:45 Ответить
Саме так! Так говорять може і не погані люди, але ті хто не знає справжньої кривавої на протязі сторіч історії України
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27.04.2022 16:22 Ответить
Дід прозрів і покаявся! 👍 Зараховано! 😁
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27.04.2022 14:51 Ответить
Дід прозрів давно, але родився та більшу половину свого життя він прожив в тюрмі народів по імені совок. Треба з розумінням до цього ставитись...
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27.04.2022 14:57 Ответить
+100500.
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27.04.2022 15:56 Ответить
Саме так.
Гірше війни з раіською може бути лише дружба з раіською.
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27.04.2022 14:56 Ответить
Дружбы народов больше не будет
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27.04.2022 14:56 Ответить
Її ніколи і не було. Я далеко вже не молодий, але пам'ятаю як моя бабця, дід, мам, батько ніколи не говорили на них руськіє, а говорили тільки кацапи.
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27.04.2022 14:58 Ответить
Моя бабця називала їх (москалів) "воші". Я колись запитав її чому вона так каже. Відповідь: а вони всі дуже брудні були, воші по них так і скакали.
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27.04.2022 15:19 Ответить
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27.04.2022 14:57 Ответить
Нажаль так... Для молодшого покоління це взагалі не питання було, а от для старшого котрі народилися та більшість свого життя прожили в одній державі з кацапами і не тільки, без війни, на жаль, так би і рахували шо кацапи просто обмануті ******, а взагалі вони ж тіпа наші люді... Ще раз кажу, нажаль...
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27.04.2022 15:02 Ответить
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27.04.2022 14:58 Ответить
Нет лучше ОКУРОК ы косоворотке. Или моль в ватнике
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27.04.2022 15:13 Ответить
И верхом на бутылке.
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27.04.2022 16:10 Ответить
Що воно взагалі таке - дружба народів, братство народів? Своїх братів і друзів я знаю в обличчя.
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27.04.2022 15:04 Ответить
Дружюа народів, це вигадка москалів щоб втручатися у справи інших країн
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27.04.2022 15:23 Ответить
Валянок москворотий за все життя не спромігся мову вивчити. Ніколи тої дружби не було, була лише ворожнеча і кількасотрічна окупація Русі-України мокшанською ордою.
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27.04.2022 15:07 Ответить
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27.04.2022 15:09 Ответить
Судя по киверу и мундиру, это русиш швайне зольдат лейб Павловского полка, кричащий - в очередь скины дети, в очередь! Сосёт у этого павловца исконный русский офицер, а вот остальные зольдаты, судя по киверам, в очереди лет с 50 стояли. На отсос. Картина маслом "Русский, традиционный и скрепный, затянувшийся минет"
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27.04.2022 15:23 Ответить
Это для них норма. Автор явно знал о ком памятник ваяет.
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27.04.2022 15:23 Ответить
Помниться мне, что когда, в 1982 году, на Владимирском узвозе, открыли это одоробло, киевляне сразу нарекли его "ХОМУТ". Русскоязычные киевляне.
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27.04.2022 15:13 Ответить
Это даже не хомут. Петля.
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27.04.2022 15:25 Ответить
А українською наз. "ЯРМО"! 😁
P. S.
Так, що "ваятєль" пам'ятника вірно протролив "дружбу" народів!
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27.04.2022 15:56 Ответить
переделать в триумфальную арку. как символ победы над рашизмом.
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27.04.2022 15:19 Ответить
РaбZZeя выразит протест,,,,типа мацковские Шариковы и Ярослав Мудрый,,,,оба княжество роду,,типа одиннарот....))))
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27.04.2022 15:21 Ответить
Дружба? Яка така дружба? Дідо погано історію знає .. Напевно дідо не чув про часті РУЙНУВАННЯ КИЄВА МОСКОВСЬКИМИ КНЯЗЯМИ, ПРО БАТУРИН, ЗРУЙНУВАННЯ СІЧІ КАТКЕЮ-КОМНЕЙОПНИЦЕЮ, ПРО ПЕТЕРБУРГ НА КІСТКАХ КОЗАКІВ, ПРО ГОЛОДОМОРИ....
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27.04.2022 15:24 Ответить
І ще обов`язково те "ярмо" демонтувати також. Тільки паплюжить Київські схили над Дніпром.
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27.04.2022 15:25 Ответить
У крыс Кремля был братаном только Адольф Алоизыч с Риббеньропой,,,))))остальные народы Мира бвли просто статистики в ихней Мировой ливарюции...
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27.04.2022 15:37 Ответить
А там справа тоже стоит памятник переяславскому сходняку,который также символизирует "дружбу" народов.Его будут сносить или нет?
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27.04.2022 15:58 Ответить
Дрочба таки була !

Я в радянськи часи вчився в Мацкьковском вузі , так ось в них навіть київське "Динамо" язик не повертався називати так , виключно хАхловскАє ! Крім моїх родичів , які теж усі або їх батьки з України я таке слово як Україна не чув -- тільки Хахляндія .
Ось така міцна було "дрочба" !
Хто служив в Совєцькая армії в той час підтвердить ,що боротися з терміном хохол було тільки ідучи на постійні конфлкти й мородобій .
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27.04.2022 16:28 Ответить
У нас вроде бы раньше уже объявляли декоммунизацию: переименовывали города, улицы, сносили памятники.......И до теперешнего времени оставили этот шедевр. Наверное, на память!
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28.04.2022 14:47 Ответить
 
 