"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена", - автор скульптурной композиции "Арка дружбы народов" Миргородский. ВИДЕО

Один из авторов скульптурной композиции "Арка дружбы народов" в Киеве Сергей Миргородский одобрил демонтаж части комплекса, что символизирует дружбу Украины и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии ТСН.

"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена. Поэтому что этот памятник, как дружба великих народов когда-то, превращается во враждебность Украины и России. А иметь памятник вражды – это грех", - сказал Миргородский.

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