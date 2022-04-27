"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена", - автор скульптурной композиции "Арка дружбы народов" Миргородский. ВИДЕО
Один из авторов скульптурной композиции "Арка дружбы народов" в Киеве Сергей Миргородский одобрил демонтаж части комплекса, что символизирует дружбу Украины и России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии ТСН.
"Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена. Поэтому что этот памятник, как дружба великих народов когда-то, превращается во враждебность Украины и России. А иметь памятник вражды – это грех", - сказал Миргородский.
Топ комментарии
+54 Saskia Jansen
показать весь комментарий27.04.2022 14:45
+43 Ksenia VB
показать весь комментарий27.04.2022 14:57
+37 Sharikoff
показать весь комментарий27.04.2022 14:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 15 hrs ·
40 країн на базі "Рамштайн" поставили підпис під антипутінською коаліцією!
Понеслося!
477477
8 Comments
65 Shares
Like
Comment
Share
НУЖНО РАСТИТЬ ВОЕННУЮ ЭЛИТУ УКРАИНЫ со знанием английского и немецкого .
Гірше війни з раіською може бути лише дружба з раіською.
P. S.
Так, що "ваятєль" пам'ятника вірно протролив "дружбу" народів!
Я в радянськи часи вчився в Мацкьковском вузі , так ось в них навіть київське "Динамо" язик не повертався називати так , виключно хАхловскАє ! Крім моїх родичів , які теж усі або їх батьки з України я таке слово як Україна не чув -- тільки Хахляндія .
Ось така міцна було "дрочба" !
Хто служив в Совєцькая армії в той час підтвердить ,що боротися з терміном хохол було тільки ідучи на постійні конфлкти й мородобій .