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Экипаж трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением российских захватчиков. ВИДЕО

Украинский экипаж трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением российских захватчиков.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, бой прошел вблизи села Андреевка.

"Это произошло на марше – во время передислокации сразу трех трофейных Т-80БВМ. Во время движения эта небольшая колонна буквально уперлась в такой же российский танк. Выстрел взорвал боекомплект на вражеском танке", – рассказывает один из украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы захватили БТР-82А российских оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19403) трофеи (180)


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Топ комментарии
+16
Знешкодженим танком знешкодили танк. Якби того ще можна було відремонтувати, а потім з ньго збити ще один танк, а потім його відремонтувати і з нього... Зупиніть мене хтось
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27.04.2022 15:40
+14
Достойный лизинг для военного времени! Молодцы, мужики! Вот так бы успешно применять и др. трофеи, честно приобретенные на полях сражений!
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27.04.2022 15:36
+14
кацапи стараються, як можуть - "впереді планети всей".
не дають Заходу випередити себе в постачанні танків Україні.
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27.04.2022 15:53
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красивый танк, настоящий некстген
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27.04.2022 15:29 Ответить
НЛАВ тоже очень эргономичен..
да и по цене поинтереснее..
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27.04.2022 15:45 Ответить
кацапи стараються, як можуть - "впереді планети всей".
не дають Заходу випередити себе в постачанні танків Україні.
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27.04.2022 15:53 Ответить
відправили орків до Саурона !
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27.04.2022 15:34 Ответить
Достойный лизинг для военного времени! Молодцы, мужики! Вот так бы успешно применять и др. трофеи, честно приобретенные на полях сражений!
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27.04.2022 15:36 Ответить
Pro100-Zen @pro100_zen

Стаханов. 27 апреля, 14:21 и ранее. Сегодня трэш.. Прилёты хорошие. Так громко давно небыло! На Максимовка прилёты, в районе завода Юность, похоже, что по Б. Хмельницкого тоже прилёты..
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27.04.2022 15:39 Ответить
где єто стаханов?гдето на домбасе?
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27.04.2022 16:08 Ответить
дык вроде не стаканов, а Кадиевка, как и было во все времена
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27.04.2022 16:18 Ответить
Домбят бамбас.
Как я понимаю, оккупированное с 14 года место очищается от кацапов.
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27.04.2022 16:23 Ответить
Знешкодженим танком знешкодили танк. Якби того ще можна було відремонтувати, а потім з ньго збити ще один танк, а потім його відремонтувати і з нього... Зупиніть мене хтось
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27.04.2022 15:40 Ответить
як-то маревно наніч рахувати дагестанських баранів, варто згадати чітко й праведно про НАШИХ полеглих вояків-героїв, так - поки що безвусих пацанів, які зросли на небеса. все.
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28.04.2022 18:18 Ответить
звичайно кацапи не освоїли цю модель танка ,бо його нема в грі World of Tanks
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27.04.2022 15:40 Ответить
Не такий же, а такий самий!
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27.04.2022 15:41 Ответить
Файна праця! Славні вояки!
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27.04.2022 15:51 Ответить
Цікаво почути думку танкістів чи ************ нам німецькі Леопард 1А ? Багато хто каже що застарілі і 105 мл пушка але хочу почути спеців.
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27.04.2022 16:13 Ответить
Дуже гарна машина, але треба правильно користуватись. Це не для танкового бою.

Це для підтримки піхоти. Точна гармата це великий плюс проти дрібних/швидких мішеней.
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27.04.2022 16:20 Ответить
Не спєц, але гармата 100 мм гарно трощить кацапські БМП і БТРи, а як що у Леопарда ще багатокомпонентна броня, то взагалі незамінна техніка, бо буде зберігати життя екіпажу.
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27.04.2022 16:38 Ответить
Там насправді 105 мл нарізна! Значить більш точна та дальнобійна.А на неї дуже багато різних боеприпасів є,і кажуть що можливо і танк ними підбити запросто,а якщо в бік чи ззаду то 100%.
Військові раніше казали що з рапіри попали по танку,не підбили правда але танк вийшов з бою кажуть що екіпажу гарантовано контузію усім.А на Леопард гармата трохи потужніша.Думаю теж гарні танки як підсилення та і мобільна гармата зайвою не буде.
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27.04.2022 18:03 Ответить
Насколько мне помнится у натовской танковой бронетехники вроде нет осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте
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27.04.2022 18:16 Ответить
Я читав що е багато різних боеприпасів саме до цієї гармати так як вона була довго на озброєнні НАТО в різних варіантах.Там і підкаліберні і фугаси все є.
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27.04.2022 19:50 Ответить
стрельбу 105-мм снарядами не только немецкого производства, но и изготавливаемыми Канадой, Францией, Великобританией, Израилем и США.

Боекомплект пушки составляет 60 унитарных выстрелов. В него входят бронебойные подкалиберные, кумулятивные и бронебойно-фугасные снаряды, а также снаряды с готовыми поражающими элементами.

В СУО предусмотрено дублированное управление огнем от командира. Его дневной панорамный прицел имеет зависимую стабилизацию поля зрения. В качестве ночного прицела используется приставка к тепловизионному каналу основного прицела наводчика.

Основной прицел наводчика EMES-18 совмещен с лазерным дальномером. Тепловизионный канал обеспечивает ведение стрельбы из пушки ночью на дальностях до 2000 метров . Поле зрения прицела имеет независимую стабилизацию в двух плоскостях. В танке установлены автоматическая встроенная система выверки прицела и система контроля функционирования комплекса управления огнем. Кроме основного прицела наводчика имеется вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.

Прицелы наводчика и командира снабжены автоматически закрывающимися шторками, исключающими кратковременное ослепление при выстреле ночью. Электронный баллистический вычислитель вырабатывает поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. На танке установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения электрогидравлического типа.

В качестве вспомогательного вооружения используются два 7,62-мм пулемета (спаренный с пушкой и зенитный).
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27.04.2022 20:01 Ответить
Не хочу обіжать Бутусова, але совєтська і російська техніка то трохи лайно бо зроблена по принципу - техніка все, люди лайно, баби нових нарожают. Ніяких зручностей, комфрорту,
безпека на другому плані.
Зрівняти з британськими Челенджерами, то небо і земля.
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27.04.2022 16:36 Ответить
++
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27.04.2022 16:52 Ответить
Змушений процитувати москальський мем -- вот ето паварот!..
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27.04.2022 17:43 Ответить
красивая погода
хорошо спратялся в деревьях
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27.04.2022 18:11 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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27.04.2022 18:38 Ответить
Четыре танкиста и собаки!!
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27.04.2022 18:39 Ответить
Цензор, ну не "трофейного танкУ", а танкА. От якби мова йшла про танець=танок, тоді було б "танкУ".
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27.04.2022 20:54 Ответить
Интересно, кто нам больше тяжелого оружия поставил Америка или кацапстан? ))))))
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27.04.2022 21:40 Ответить
Булгаков был прав:
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27.04.2022 22:31 Ответить
 
 