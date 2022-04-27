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Рамштайн-собрание, или Третья мировая против России началась. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут ежемесячно встречаться для обсуждения оборонных нужд Украины. Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует эпохальное Рамштайн-собрание и его значение для Украины и истории в целом.

Ранее представители более 40 стран собрались в Германии на авиабазе ВВС США "Рамштайн". Это уже, по меньшей мере, на десять стран больше, чем до сих пор насчитывалось среди тех, кто захотел поддержать Украину в ее попытке защититься от широкомасштабного нападения России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Обострение в Приднестровье. Будет ли там война? День 62. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Германия (6996) оружие (10225) помощь (7827) США (26889) Буткевич Богдан (433) Остин Ллойд (420)


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Вона почалася 24 лютого,о 6 годині ранку коли весь світ побачив героїзм України
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27.04.2022 18:04 Ответить
6 M777 155mm towed howitzers that Australia announced is sending to Ukraine already arrived at the Rzeszow-Jasionka Airport in southeastern Poland, delivered by C-17 transport aircraft.



6 буксируваних гаубиць калібру 155 мм M777, які Австралія відправила Україні, вже прибули в аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, доставлені транспортним літаком C-17.

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27.04.2022 18:11 Ответить
Ось ненада нагнітати обстановку, ну навіщо такі заголовки ітд! Іде велика вітчизняна...!
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27.04.2022 18:11 Ответить
Жалко видео на украинском, не понимаю. Слава Украине! Смерть ворогам!
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28.04.2022 02:32 Ответить
 
 