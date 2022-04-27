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Рамштайн-собрание, или Третья мировая против России началась. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут ежемесячно встречаться для обсуждения оборонных нужд Украины. Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует эпохальное Рамштайн-собрание и его значение для Украины и истории в целом.
Ранее представители более 40 стран собрались в Германии на авиабазе ВВС США "Рамштайн". Это уже, по меньшей мере, на десять стран больше, чем до сих пор насчитывалось среди тех, кто захотел поддержать Украину в ее попытке защититься от широкомасштабного нападения России.
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