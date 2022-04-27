В заблокированном российскими оккупантами Черном море вблизи Одессы дрейфуют неуправляемые корабли. ВИДЕО

Жители Одессы видели в море корабли. Военные объяснили, что это неуправляемые танкеры и баржи, которые унесло в море.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на Оперативное командование "Південь", гражданское судоходство не осуществляется "из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия", передает Цензор.НЕТ.

"Суда, которые порой появляются на горизонте - это обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что подхода российских кораблей к берегу Одессы не было, а обстановка в море постоянно контролируется силами охраны и обороны.

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