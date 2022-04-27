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В заблокированном российскими оккупантами Черном море вблизи Одессы дрейфуют неуправляемые корабли. ВИДЕО

Жители Одессы видели в море корабли. Военные объяснили, что это неуправляемые танкеры и баржи, которые унесло в море.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на Оперативное командование "Південь", гражданское судоходство не осуществляется "из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия", передает Цензор.НЕТ.

"Суда, которые порой появляются на горизонте - это обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что подхода российских кораблей к берегу Одессы не было, а обстановка в море постоянно контролируется силами охраны и обороны.

Читайте: Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за ракетного удара оккупантов (обновлено)

корабль (2042) Одесса (7901)


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Топ комментарии
+10
Привиди Чорного моря
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27.04.2022 16:31
+4
Мабуть це був крейсер-привид москва, шукали путь на сєвастополь
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27.04.2022 16:41
+4
Ні , цей привід по дну Чорного моря пересувається !
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27.04.2022 17:16
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Привиди Чорного моря
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27.04.2022 16:31 Ответить
Мабуть це був крейсер-привид москва, шукали путь на сєвастополь
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27.04.2022 16:41 Ответить
Ні , цей привід по дну Чорного моря пересувається !
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27.04.2022 17:16 Ответить
там де пройшла раша припиняє працювати, що працювало та в"яне все, що до них могло дихати
сиділи б за парєбріком собі - світ чистіше був би
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27.04.2022 16:52 Ответить
А якщо на мілину викине? Єкологія під загрозою.
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27.04.2022 16:52 Ответить
ну-ну... плавучие батареи... поповки... маскировка... ой... Впервые вопрос о постройке бронированных плавучих батарей для защиты входов в Азовское море и Днепро-Бугский лиман был поднят в 1863 году. В это время, после поражения в Крымской войне, развитие Черноморского флота было ограничено условиями Парижского мирного договора, ...
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27.04.2022 16:56 Ответить
Бермудская, Чернобаевка, *****!
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27.04.2022 16:57 Ответить
опять танкер на Дельфине будет
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27.04.2022 16:58 Ответить
Не розслаблятись . Некеровані кораблі можуть виявитись аналогом троянськооо коня
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27.04.2022 17:22 Ответить
под видомнеуправляемых кораблей передвигаются десантные судна РФ .
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27.04.2022 17:30 Ответить
Від кацапо-рашистів всі біди!
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27.04.2022 17:41 Ответить
Орки ночью должны на них наткнуться со всеми вытекающими.
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27.04.2022 17:56 Ответить
 
 