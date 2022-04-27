Вблизи оккупированного Донецка взорвался вражеский грузовик с боеприпасами: "Ох#еть! Она с БК была!. ВИДЕО
На донецкой кольцевой дороге взорвался вражеский грузовик, перевозивший боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсетях.
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+52 сергей сергей #419483
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Мошенников развелось сейчас на теме волонтерства немеряно
Нет, это далеко от Марьинки (14 км), тыл Донецка. Скорее всего партизаны, или кто-то покурил в неположенном месте 😂
Бачили вже таке в Карабаху
Больше бредить тобой не буду.
Сигаретный вдыхая дым.
На веревке болтаться буду,
В среду я и по выходным.
Как совпало? И среда, и покурю, и на веревке болтаться.