РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13443 посетителя онлайн
Новости Видео Война
46 494 36

Вблизи оккупированного Донецка взорвался вражеский грузовик с боеприпасами: "Ох#еть! Она с БК была!. ВИДЕО

На донецкой кольцевой дороге взорвался вражеский грузовик, перевозивший боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: На Белгородщине до сих пор пылает склад боеприпасов: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВИДЕО

боеприпасы (2347) взрыв (6775) Донецьк (6322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
Снова курили там где незя.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:38
+47
показать весь комментарий
27.04.2022 16:57
+46
показать весь комментарий
27.04.2022 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.04.2022 16:37 Ответить
Моему знакомому один так писал, что надо на передок стационарный комп, поэтому ему должны были продать комп стоимостью 10000 за 1000 грн)
Мошенников развелось сейчас на теме волонтерства немеряно
показать весь комментарий
27.04.2022 17:01 Ответить
Снова курили там где незя.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:38 Ответить
Ні , то дупу оркам підпалили саме "там де можно" , а дупу їм палити можно будь де !
показать весь комментарий
27.04.2022 17:00 Ответить
Пренебрежение скоростным режимом, всему виной.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:01 Ответить
Скорее всего с Марьинки с джевелина от наших прилетело, она же там практически в черте Донецка
показать весь комментарий
27.04.2022 16:39 Ответить
"Как сообщают очевидцы, в Ленинском районе загорелся "Урал" с боеприпасами"

Нет, это далеко от Марьинки (14 км), тыл Донецка. Скорее всего партизаны, или кто-то покурил в неположенном месте 😂
показать весь комментарий
27.04.2022 17:20 Ответить
был та на Боссе (ленинский район донецка) лет 15-12 назад, болота... видимо партизаны
показать весь комментарий
27.04.2022 17:35 Ответить
Это объездная с Запорожской трассы.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:32 Ответить
Джавелин на грузовую машину тратить не будут. Для такого девайса есть цели более приоритетные.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:55 Ответить
Байрактар!
Бачили вже таке в Карабаху
показать весь комментарий
27.04.2022 16:39 Ответить
Красота , хто розуміє
показать весь комментарий
27.04.2022 16:42 Ответить
Упс. Буває. Це війна..
показать весь комментарий
27.04.2022 16:42 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 16:44 Ответить
Куріння вбиває...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:15 Ответить
фейк , вы фсё врьоте...
показать весь комментарий
27.04.2022 16:46 Ответить
"Произошёл хлопок" (с)
показать весь комментарий
27.04.2022 16:48 Ответить
«Она утонула…»
показать весь комментарий
27.04.2022 16:51 Ответить
Це в Україну приїхала високоточна й дальнобійна арта !
показать весь комментарий
27.04.2022 16:49 Ответить
Никак кацапы не накурятся ...
показать весь комментарий
27.04.2022 16:50 Ответить
Яке прикре самогубство водія вантажівки!
показать весь комментарий
27.04.2022 16:50 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 16:57 Ответить
😂
показать весь комментарий
27.04.2022 18:22 Ответить
А "Белгород" с "Белгород-Днестровским" перепутали)))
показать весь комментарий
28.04.2022 00:08 Ответить
что такое ...ц и как с ним бороться
показать весь комментарий
27.04.2022 16:58 Ответить
Да шо ж такоє. Забєрітє кто нібудь у ніх сігарєти.)))
показать весь комментарий
27.04.2022 16:59 Ответить
не-не-не....подвезите ешшо !! ))) курение ж убивает!
показать весь комментарий
27.04.2022 17:10 Ответить
Чи не пора нашим військовим нанести удари по цих терористичних анклавах лднр ,хватит гратись "наші люди " це вороги.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:06 Ответить
продолжай вести наблюдение и держать нас в курсе, выезжают только слабаки
показать весь комментарий
27.04.2022 17:08 Ответить
Ну, ні гвоздя, ні жезла!
показать весь комментарий
27.04.2022 17:19 Ответить
ідіоти -она з бика била ...З бика не можна зробити Камаз ..Хіба з гімна
показать весь комментарий
27.04.2022 17:28 Ответить
switchblade попрацював
показать весь комментарий
27.04.2022 17:49 Ответить
Красівоє
показать весь комментарий
27.04.2022 18:11 Ответить
Вот шо животворящий Байрактар делает....
показать весь комментарий
27.04.2022 18:38 Ответить
А я сяду, и покурю...
Больше бредить тобой не буду.
Сигаретный вдыхая дым.
На веревке болтаться буду,
В среду я и по выходным.

Как совпало? И среда, и покурю, и на веревке болтаться.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:41 Ответить
 
 