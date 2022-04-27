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На Закарпатье открыли большой цифровой центр безопасности: смогут точно определять машины и людей. ВИДЕО

На Закарпатье начал работу новейший Ситуационно-аналитический центр, который будет способствовать защите региона и гарантировать оперативное реагирование всех служб на угрозы.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы запускаем работу Ситуационно-аналитического центра, сформированного на базе Закарпатской ОВА. Цифровая платформа позволяет получать информацию о возможных угрозах, анализировать риски и гарантировать оперативное реагирование правоохранительных органов, военных формирований, экстренных служб и других субъектов обеспечения обороны и безопасности на территории нашего региона. Цель системы – быстрый поиск и выявление лиц из группы "риска" и тех, кто может быть причастен к разведывательно-подрывной и уголовной деятельности на территории области методом фиксации и распознавания лиц, прибывающих в регион или движущихся транзитом", - сообщил Микита.

Глава Закарпатской ОВ отметил, что новое оборудование позволит идентифицировать всех, кто пересечет границу или будет находиться вблизи объектов критической инфраструктуры.

"На всех объектах критической инфраструктуры, основных транспортных артериях, пунктах пропуска, местах въезда и выезда на Закарпатье, вокзалах и станциях устанавливают высокотехнологичные камеры. Они будут обеспечивать сбор данных о каждом лице или транспортном средстве, приехавших в регион.

"Информация передается в Ситуационно-аналитический центр ОВА, где специальный модуль распознавания лиц автоматически идентифицирует человека по видеоизображению. Он анализирует лицо, сравнивая иего с заранее созданной базой электронных файлов, которые накапливаются в библиотеке. Аналогичный процесс происходит и с транспортными средствами. В то же время в эту систему интегрируют общеобластную систему "Безопасное Закарпатье" и другие системы видеонаблюдения области, перечень которых определит ОВА. Это в свою очередь обеспечит поступление максимального объема аналитических данных", – написал он.

Микита добавил, что Ситуационно-аналитический центр помогает осуществлять оперативное управление и контроль в любой сложной и внештатной ситуации в соответствии с протоколом реагирования.

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Автор: 

Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+4
Дуже небезпечна ху@ня, наближає нас до антиутопії яка вже давно діє в комуняк китайських, де на кожного китайця тисяча камер, а без смартфону не маєш права вийти з дому!
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27.04.2022 18:49
+4
Я живу в Ірландї з 2003, зараз тут повно біженців з України, і я ох...ю від кількості здорових 30-40 річних бичків які приїзджают з України. Раніше були одні жінки з дітьми яким я активно допомагав. Походу взятки за проїзд на кордоні. При тому чоловіки ці або самі або з сїмями максимум 2 дітей. Тільки одному зараз допомагаю в якого 3 дитини і одна з них інвалід від народження. При тому коли з цими "біженцями" починаеш говорити про стан речей в Україні, їх це абсолютно не цікавить. Цікавить як права поміняти і отримати безкоштовне житло. Багато з Кривого Рогу, Одеси і як не дивно Західної України. Багато мужичків які працювали в Польщі або Чехії і під шумок ради отримання ірландцьких документів приїхали "біженцями". Походу взятки за проїзд на кордоні вийшли на конвеєр.
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27.04.2022 19:20
+2
Угу, сама гаряча точка
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27.04.2022 18:36
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Угу, сама гаряча точка
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27.04.2022 18:36 Ответить
ну так тут самі "патротичні" очільники зі слуг та з тимошенківців.. а ще угорська партія, але я не впевнений чт з орбанських. Бо загалом це місцеві люди і місцеві вони так років з 200
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27.04.2022 18:41 Ответить
Контрабандіст ніпрайдьот?
Хоча.. контрабанду протуктів харсуваня та першої необхідності могли б і легалізувати
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27.04.2022 18:39 Ответить
після війни встановити на всіх кордонах і сканувати морди всіх москалів і брати відбитки пальців при перетині кордону
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27.04.2022 18:39 Ответить
очередной "умный город"?
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27.04.2022 18:40 Ответить
Дуже небезпечна ху@ня, наближає нас до антиутопії яка вже давно діє в комуняк китайських, де на кожного китайця тисяча камер, а без смартфону не маєш права вийти з дому!
показать весь комментарий
27.04.2022 18:49 Ответить
Я живу в Ірландї з 2003, зараз тут повно біженців з України, і я ох...ю від кількості здорових 30-40 річних бичків які приїзджают з України. Раніше були одні жінки з дітьми яким я активно допомагав. Походу взятки за проїзд на кордоні. При тому чоловіки ці або самі або з сїмями максимум 2 дітей. Тільки одному зараз допомагаю в якого 3 дитини і одна з них інвалід від народження. При тому коли з цими "біженцями" починаеш говорити про стан речей в Україні, їх це абсолютно не цікавить. Цікавить як права поміняти і отримати безкоштовне житло. Багато з Кривого Рогу, Одеси і як не дивно Західної України. Багато мужичків які працювали в Польщі або Чехії і під шумок ради отримання ірландцьких документів приїхали "біженцями". Походу взятки за проїзд на кордоні вийшли на конвеєр.
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27.04.2022 19:20 Ответить
І в ЗУ таких також повно.
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27.04.2022 20:20 Ответить
ну так не всіх там і розпізнають - є одна меншина, яка не вписується у їхню концепцію нагляду всіх служб за всіма.
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27.04.2022 19:27 Ответить
це відео в стилі а ля совєтіко пропґанд або а ля 95 квартал (візуальне моніторення немає нічого спільного з цифровим моніторингом) це якась туфта для е-бабусь
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27.04.2022 21:46 Ответить
А коклету знайде?
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28.04.2022 16:28 Ответить
 
 