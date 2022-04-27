На Закарпатье открыли большой цифровой центр безопасности: смогут точно определять машины и людей. ВИДЕО

На Закарпатье начал работу новейший Ситуационно-аналитический центр, который будет способствовать защите региона и гарантировать оперативное реагирование всех служб на угрозы.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы запускаем работу Ситуационно-аналитического центра, сформированного на базе Закарпатской ОВА. Цифровая платформа позволяет получать информацию о возможных угрозах, анализировать риски и гарантировать оперативное реагирование правоохранительных органов, военных формирований, экстренных служб и других субъектов обеспечения обороны и безопасности на территории нашего региона. Цель системы – быстрый поиск и выявление лиц из группы "риска" и тех, кто может быть причастен к разведывательно-подрывной и уголовной деятельности на территории области методом фиксации и распознавания лиц, прибывающих в регион или движущихся транзитом", - сообщил Микита.

Глава Закарпатской ОВ отметил, что новое оборудование позволит идентифицировать всех, кто пересечет границу или будет находиться вблизи объектов критической инфраструктуры.

"На всех объектах критической инфраструктуры, основных транспортных артериях, пунктах пропуска, местах въезда и выезда на Закарпатье, вокзалах и станциях устанавливают высокотехнологичные камеры. Они будут обеспечивать сбор данных о каждом лице или транспортном средстве, приехавших в регион.

"Информация передается в Ситуационно-аналитический центр ОВА, где специальный модуль распознавания лиц автоматически идентифицирует человека по видеоизображению. Он анализирует лицо, сравнивая иего с заранее созданной базой электронных файлов, которые накапливаются в библиотеке. Аналогичный процесс происходит и с транспортными средствами. В то же время в эту систему интегрируют общеобластную систему "Безопасное Закарпатье" и другие системы видеонаблюдения области, перечень которых определит ОВА. Это в свою очередь обеспечит поступление максимального объема аналитических данных", – написал он.

Микита добавил, что Ситуационно-аналитический центр помогает осуществлять оперативное управление и контроль в любой сложной и внештатной ситуации в соответствии с протоколом реагирования.

Смотрите также: На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж