Ленд-лиз для Украины. Что это такое? День 63. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
63-й день Народной войны Украины.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·
нужно думать стратегически.
пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.