Ленд-лиз для Украины. Что это такое? День 63. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

63-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

