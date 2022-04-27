РУС
Ленд-лиз для Украины. Что это такое? День 63. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

63-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Рамштайн-собрание, или Третья мировая против России началась. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (436)
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws Слава Украине!
27.04.2022 21:05 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVT-9NkCHaTNA4kRanwo7BiZQ46MU4qQIjM0slax7lK2efnIuPV48E_oHA-uidQTNKrnzfGjU14SHUkThzdVbgZl-1LodJpa7TIl9GtEBJl-m1oidzUU2I4NtWeJ3J1Oc0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·

нужно думать стратегически.

пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.
27.04.2022 23:19 Ответить
 
 