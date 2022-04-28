"Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО
По предварительной информации, 28 апреля в Белгороде работала система ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в местных телеграм-каналах.
Отмечается, что сначала прогремели два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода. Напомним, что 27 апреля в городе также раздавались взрывы. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горел склад боеприпасов.
Топ комментарии
+50 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.04.2022 08:38 Ответить Ссылка
+49 5 копійок
показать весь комментарий28.04.2022 08:41 Ответить Ссылка
+45 Ukraino TV
показать весь комментарий28.04.2022 08:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо треба, щоб реально щось рознесло !
Слава нації
Смерть москалям
.." Доброго вечора ..Ми з України ."
Активные протесты жителей Белгорода против присутствия на территорит вашей области войск преступного путинского режима минимизирует возможные потери среди мирного населения!
Звикайте, звук пролітаючої ракети неможливо забути.
Якщо було б попадання, то значить "нацики" підступно стріляли на низькій висоті і взагалі)