"Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО

По предварительной информации, 28 апреля в Белгороде работала система ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что сначала прогремели два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода. Напомним, что 27 апреля в городе также раздавались взрывы. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горел склад боеприпасов.

