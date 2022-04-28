РУС
"Ой, у лузі червона калина...": жители разных стран мира исполняют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

Жители разных уголков мира в поддержку Украины спели гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения песни опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ой, у лузі червона калина...", - известная казахстанская домбристка Улкенбаева исполняет гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

до сліз! ДЯКУЄМО!!!
дуже душевно і вразливо...
28.04.2022 10:35 Ответить
зауважте, в жодного іноземця щелепа не зламалася від нашої мови)) зайвий доказ, що кацапи зайві на цій планеті
28.04.2022 10:44 Ответить
зразу видно що не кацапи
28.04.2022 10:36 Ответить
до сліз! ДЯКУЄМО!!!
дуже душевно і вразливо...
28.04.2022 10:35 Ответить
зразу видно що не кацапи
28.04.2022 10:36 Ответить
Дякуємо !!!
28.04.2022 10:37 Ответить
Для меня самое смешное то что я на днях гуглил Батько наш Бандера. Не моя музыка, но хотел послушать о чем поют. И сражу же в поиске ютуба выпадает какой-то микс африканца.
28.04.2022 10:37 Ответить
Очень трогательно! Спасибо за поддержку, свит!
28.04.2022 10:37 Ответить
До слез... Браво Браво Браво
28.04.2022 10:39 Ответить
Взагалі то була стройова, похідна пісня Січових Стрільців.
28.04.2022 10:43 Ответить
зауважте, в жодного іноземця щелепа не зламалася від нашої мови)) зайвий доказ, що кацапи зайві на цій планеті
28.04.2022 10:44 Ответить
28.04.2022 13:08 Ответить
Індус найкраще співа,потім Естонці) молодці!
28.04.2022 10:44 Ответить
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Чому виконується тільки один куплет?
28.04.2022 10:49 Ответить
Проспівали 3 куплети, але цей пропустили.
28.04.2022 11:25 Ответить
Smotrel TV, nashi peli vsju, no a eto ze prosto klip poderzki Ukraini...
28.04.2022 13:13 Ответить
***, я не плакал, когда сломали нос. А сейчас плачу прямо в спортзале.
28.04.2022 10:54 Ответить
Тоді нестав час вчити мову.
28.04.2022 11:23 Ответить
До слез как трогательно !!! 🥲
Спасибо всем за поддержку Украины ! 🇺🇦❤️
28.04.2022 11:30 Ответить
як приємно усвідомлювати скільки у нас друзів по всьому світу
28.04.2022 11:50 Ответить
От і настав час, коли слава про Січових Стрільців лине по всьому світові!

Слава Україні! 💙💛
28.04.2022 11:56 Ответить
думал сначала, что афробендеровка в венке с ленточками
28.04.2022 12:03 Ответить
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
28.04.2022 12:16 Ответить
Що це немає жодного расистського коменту?
Це що, тупорила совкова вата ще не відійшла від рамадану?
28.04.2022 12:19 Ответить
И настанэ час, колы одын выгукнэ: СЛАВА УКРАЙИНИ!
И мильоны видповидатымуть: ГЭРОЯМ СЛАВА!
С. Бандера.
28.04.2022 12:21 Ответить
Душа моя,моя Україна...Як же я люблю тебе....
28.04.2022 12:25 Ответить
До слез...
28.04.2022 12:45 Ответить
русофобия эта эта вот вся
28.04.2022 13:20 Ответить
Навіть не думав
28.04.2022 13:53 Ответить
весь мир за УКРАИНУ!
28.04.2022 15:15 Ответить
...я реву, ридаю, вию... ....сльози заливають очі..... кацапи - гнійник,ракова пухлина на тілі Землі!!!. Українці - хірурги. Весь Світ - асистенти. Користувачі кацапських смердючих газу і нафти - глисти! Нюхайте,тіштеся,думайте,що вам пахне, особливо - мадяри. І німцям деяким, московське лайно,як повидло.
МИ, УКРАЇНЦІ - НЕЗЛАМНІ!!!!!!!!!!! У засцяних,смердючих,кацапських свиноматок (не хочу образити свиней - Porcus), згодом закінчиться /тєчька/(чтоб "бабьі,ещьо наааааражают)/.
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА - переможе кацапську кривду!!!!!!!
......День ПЕРЕМОГИ буде не 9-го травня......
"Душу, й тіло ми положим/
/За нашу свободу/
ВОЛЯ,АБО смерть!!!
28.04.2022 15:54 Ответить
ЮАР-супер!
28.04.2022 17:42 Ответить
оперний співак, хормейстер та головний диригент хору оперної студії
https://twitter.com/i/status/1519368603690283009
28.04.2022 17:59 Ответить
Зоряний час для України, нажаль при таких кацапських обставинах.
Коли це Українську пісню співав увесь світ на Українській мові
28.04.2022 23:20 Ответить
Розумово , що "Гремі" не є самоціллю , але усі шанси на цю премію є !

Хоча навіть й "Гремі" це вже додаток після того , як немлодий Дейв Гілмор проснувся вперше за 10 отанніх років й випустив реліз "Пінк Флойда" з кольорами України .

Тільки жаль, що ключови рядки пісні не війшли в відомий зараз усьому світу хіт :
бо там йдеться не про журбу , а про :

"З МОСКАЛЯМИ ТАН" !
29.04.2022 00:50 Ответить
в орігіналі є куплет"....визволяти братів- українців з московських кайдан..." більш ніж сто років тому співалось...
29.04.2022 20:55 Ответить
 
 