"Ой, у лузі червона калина...": жители разных стран мира исполняют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО
Жители разных уголков мира в поддержку Украины спели гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения песни опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+50 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий28.04.2022 10:35 Ответить Ссылка
+40 Anastasiia Ka
показать весь комментарий28.04.2022 10:44 Ответить Ссылка
+39 частный сектор
показать весь комментарий28.04.2022 10:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дуже душевно і вразливо...
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Чому виконується тільки один куплет?
Спасибо всем за поддержку Украины ! 🇺🇦❤️
Слава Україні! 💙💛
Це що, тупорила совкова вата ще не відійшла від рамадану?
И мильоны видповидатымуть: ГЭРОЯМ СЛАВА!
С. Бандера.
МИ, УКРАЇНЦІ - НЕЗЛАМНІ!!!!!!!!!!! У засцяних,смердючих,кацапських свиноматок (не хочу образити свиней - Porcus), згодом закінчиться /тєчька/(чтоб "бабьі,ещьо наааааражают)/.
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА - переможе кацапську кривду!!!!!!!
......День ПЕРЕМОГИ буде не 9-го травня......
"Душу, й тіло ми положим/
/За нашу свободу/
ВОЛЯ,АБО смерть!!!
https://twitter.com/i/status/1519368603690283009
Коли це Українську пісню співав увесь світ на Українській мові
Хоча навіть й "Гремі" це вже додаток після того , як немлодий Дейв Гілмор проснувся вперше за 10 отанніх років й випустив реліз "Пінк Флойда" з кольорами України .
Тільки жаль, що ключови рядки пісні не війшли в відомий зараз усьому світу хіт :
бо там йдеться не про журбу , а про :
"З МОСКАЛЯМИ ТАН" !