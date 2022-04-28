Координатор системы ООН в Украине Лубрани едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя. ВИДЕО

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани.

