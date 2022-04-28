Координатор системы ООН в Украине Лубрани едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя. ВИДЕО
Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани.
Топ комментарии
+5 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий28.04.2022 12:22 Ответить Ссылка
+5 гена крокодил #476372
показать весь комментарий28.04.2022 12:31 Ответить Ссылка
+4 Виктория Гончарова #513958
показать весь комментарий28.04.2022 12:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найти способы легализовать убийство защитников Мариуполя?
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
https://twitter.com/i/status/1519035738431664128
який і був першим серетарем ООН.
ООН це абсолютно лівацька організація з гуманістичним уклоном.