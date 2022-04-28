РУС
Координатор системы ООН в Украине Лубрани едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя. ВИДЕО

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Азов" призвал к решительным действиям по деблокаде или эвакуации из Мариуполя: "Эта ночь - это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта". ВИДЕО

+5
в Украине есть места опасные.....
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
28.04.2022 12:22 Ответить
+5
Почему не получилось , очень даже получилось , просто мотивированность Азова и части 36 той бригады оказалась выше ,чем рассчитывалось в ОПе
28.04.2022 12:31 Ответить
+4
Боже Допоможи!
28.04.2022 12:20 Ответить
Боже Допоможи!
28.04.2022 12:20 Ответить
Чему помочь?
Найти способы легализовать убийство защитников Мариуполя?
28.04.2022 12:29 Ответить
в Украине есть места опасные.....
https://twitter.com/i/status/1519575244071219201
28.04.2022 12:22 Ответить
там інше відео ще є.. як легковушку грохнули, орки в предсмертних конвульсіях здихають..ох..насолода
28.04.2022 12:37 Ответить
до першого вибуху доїде ця жіночка, і обкєкається в канаві... і буде (ой не вдалося, а ми так старались)
28.04.2022 12:23 Ответить
Тупо сдать Мариуполь не получилось - ищут другие способы сдачи Мариуполя.
28.04.2022 12:25 Ответить
Почему не получилось , очень даже получилось , просто мотивированность Азова и части 36 той бригады оказалась выше ,чем рассчитывалось в ОПе
28.04.2022 12:31 Ответить
Кем расчитывалось? Уставшим от войны народом? То то я смотрю что усталость определяется расстоянием угрозы до свой собственной заднице. Когда задница в тепле сразу усталость наступает. Как только заднице что то угрожает и ее перемещают в подвал - усталость как рукой снимает.
28.04.2022 12:36 Ответить
а вот, кстати на эту тему..., привет из Харькова....
https://twitter.com/i/status/1519035738431664128
28.04.2022 12:46 Ответить
28.04.2022 12:56 Ответить
а сам Гутьереш їде?
28.04.2022 12:26 Ответить
дивлячись на катастрофічну ситуацію з Маріуполем..Зеленському та "іншим" навіть не вигідно визволяти захистників Маріуполя.Тому що захистники поставлять питання і це буде розголос на всю Україну..а так зроблять простіше--загинули .як герої
28.04.2022 12:31 Ответить
А вы сейчас где?
28.04.2022 12:45 Ответить
OON давно стало бесполезным органом для всего Мира...типа забегаловка потрындеть о том и чем...
28.04.2022 12:35 Ответить
зато виділяються колосальні гроші на їх утримання..причому з усіх країн
28.04.2022 13:01 Ответить
Конституція ООН написана як що не помиляюсь чи норвезьким, чи шведським комуністом,
який і був першим серетарем ООН.
ООН це абсолютно лівацька організація з гуманістичним уклоном.
28.04.2022 23:26 Ответить
для недофюрера уничтожение Азова - дело принципа......
28.04.2022 12:35 Ответить
Два місяці війни, а ці оонівські шльондри тільки починають чухатись... Толку з них...., ну ніякого !!!
28.04.2022 12:37 Ответить
Авжеж, чекали доки ***** візьме Київ "за три дні" і можна буде знову відбутись засудженням та занепокоєнням. А тут така фігня...
28.04.2022 13:10 Ответить
вона там на конях їде чи шо бо наче з іншої галактики добиратись тре
28.04.2022 13:17 Ответить
Кацапи пошлють цю координаторку під три чорти. А чого ж їй не податись прямо до Маріуполя? І чому ж її шеф, зустрічаючись з пуйлом, не досяг перемир'я в Маріуполі і виводу хоча б мирних і поранених?
28.04.2022 16:39 Ответить
Тю, не пройшло і 60 днів як ООН заворушилася, дуже молнієносно.
28.04.2022 23:23 Ответить
 
 