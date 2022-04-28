"Сейчас на пульте его запустим, посреди деревни как у#бем!": россияне собираются взорвать в деревне танк с тротилом, минами, болтами и гайками, - перехват СБУ. АУДИО

Российские захватчики продолжают грубо нарушать законы и обычаи войны. Они боятся вступать в бой с украинскими защитниками, потому готовят провокации, от которых может пострадать гражданское население.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченные СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въ#бали в него полтонны тротила, на#башили его полный, нах#й бл#дь, болтами, гайками, х#яйками… Помимо этого, бл#дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как у#бем! Там будет ба-бах", – с восторгом рассказывает захватчик.

"Он надеется, что тротил уничтожит все вокруг, и совсем не смущает присутствие в поселке мирного населения. Все перехваты и собранная информация будет использована в международных судах, чтобы наказать каждого, кто совершал зверства на нашей земле!" – отметили в СБУ.