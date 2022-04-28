В Харькове разоблачен скрытый склад танковых запчастей, которые были предназначены оккупантам, - СБУ. ВИДЕО

В Харькове СБУ разоблачила скрытый склад танковых запчастей, предназначавшихся оккупантам. В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, суммарная стоимость выявленного имущества – около $1,5 млн.

Его достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, эти силовые агрегаты планировалось передать российско-оккупационным войскам в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки марки Т-64.

"На украинские танки аналогичной компоновки с начала двухтысячных годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всего круга лиц, причастных к этому преступлению.