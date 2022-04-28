РУС
25 078 37

В Харькове разоблачен скрытый склад танковых запчастей, которые были предназначены оккупантам, - СБУ. ВИДЕО

В Харькове СБУ разоблачила скрытый склад танковых запчастей, предназначавшихся оккупантам. В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, суммарная стоимость выявленного имущества – около $1,5 млн.

Его достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, эти силовые агрегаты планировалось передать российско-оккупационным войскам в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки марки Т-64.

"На украинские танки аналогичной компоновки с начала двухтысячных годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всего круга лиц, причастных к этому преступлению.

СБУ (20313) танк (2296) Харьков (7719) техника (1773) коллаборационизм (902)
+37
если крадут моторы к танкам, в открытую, .. днем , .. то виноват в этом не дед 61 лет .. там целая ОПГ на уровне депутатов ...
28.04.2022 14:29 Ответить
28.04.2022 14:29 Ответить
+35
Баканова и харьковских СБУ-ков надо вешать на первом же дереве.
28.04.2022 14:19 Ответить
28.04.2022 14:19 Ответить
+35
Шо, опять?

Сторож, мабуть, з ХТЗ виносив?
По частинах?
У кишенях?

Строжа перевірили?
28.04.2022 14:22 Ответить
28.04.2022 14:22 Ответить
Баканова и харьковских СБУ-ков надо вешать на первом же дереве.
28.04.2022 14:19 Ответить
28.04.2022 14:19 Ответить
авакав тут ни причем ...
28.04.2022 14:23 Ответить
28.04.2022 14:23 Ответить
Бориссович токо по рюкзакам спец
28.04.2022 14:32 Ответить
28.04.2022 14:32 Ответить
"Борисович" - долларовый мультимиллионер. На "рюкзаках" поднялся?
28.04.2022 14:48 Ответить
28.04.2022 14:48 Ответить
Шо, опять?

Сторож, мабуть, з ХТЗ виносив?
По частинах?
У кишенях?

Строжа перевірили?
28.04.2022 14:22 Ответить
28.04.2022 14:22 Ответить
Мне кажется или это старая новость?
28.04.2022 14:22 Ответить
28.04.2022 14:22 Ответить
Стара була про 50 двигунів. Це нова...
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
То була стара байка, а то нова...
28.04.2022 14:46 Ответить
28.04.2022 14:46 Ответить
сами приготовили закладку - и сами разоблачили? артисты из 95-го квартала отдела сбу
28.04.2022 16:57 Ответить
28.04.2022 16:57 Ответить
Скоріше за все, імітація бурхливої діяльності від Баканова. В них з ДБР, напевно, соцзмагання проходить.
28.04.2022 14:25 Ответить
28.04.2022 14:25 Ответить
Даже если не "имитация". 3 года кошмарили комерцов и обнальщиков, крышевали контрабанду, москальские шпионы чувствовали себя в Украине как дома, а тут "вдруг" проснулись?

И то, что это "предназначалось оккупантам" - не более чем игра слов. Схема работала много лет: запчасти и комплектующие для ВПК в РФ можно было продать в 3 раза дороже и безопаснее чем у нас. Барыги занимались этим и ДО 2104 г. и после. Причем, знающие люди говорят, что без крыши в СБУ заниматься этим было практически не реально.
28.04.2022 14:58 Ответить
28.04.2022 14:58 Ответить
если крадут моторы к танкам, в открытую, .. днем , .. то виноват в этом не дед 61 лет .. там целая ОПГ на уровне депутатов ...
28.04.2022 14:29 Ответить
28.04.2022 14:29 Ответить
Дед в первую очередь виноват. А депутаты - нет: виноваты их тупые избиратели.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:36 Ответить
старий мудак винуватий не меньше, після всього що сталося, все ще чекає на русскіх? значить цілком свідомий убивця, просто здоров"я вже не має, чекає на помічничків.
28.04.2022 14:47 Ответить
28.04.2022 14:47 Ответить
"Найцікавіше", що за ці роки ніхто недостачі не виявив.
Навіть із початком активних дій, ніхто не поцікавився:
"А де запчастини?"
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
Коли сам директор заводу в долі, то такі речі проходять як списання з різних причин. Брак, неналежне зберігання та ін. Тому ніяких "недостач" не виявлено. Директора треба разом з Медведчуком допитувати.
28.04.2022 14:46 Ответить
28.04.2022 14:46 Ответить
19 двигунів + 50 раніше ... до танків ... с...ка ... це ж не міксери ...
28.04.2022 16:28 Ответить
28.04.2022 16:28 Ответить
Мабуть, всі "в долі" були - і директор, і СБУшники місцеві
28.04.2022 14:32 Ответить
28.04.2022 14:32 Ответить
дивно, чого крав пенсіонер а не наркомани?
28.04.2022 14:34 Ответить
28.04.2022 14:34 Ответить
Це мабуть імущЄство харківських депудятлів які хотіли повернути жюкова та ждали *****
28.04.2022 14:34 Ответить
28.04.2022 14:34 Ответить
Как харьковский отвечаю - это западло. Как минимум
28.04.2022 14:35 Ответить
28.04.2022 14:35 Ответить
20 апреля 2022г. 16.10

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Шо опять, а наши склады в Харькове есть?
28.04.2022 14:43 Ответить
28.04.2022 14:43 Ответить
А зачем наши склады в Харькове были нужны?
Как говорил президент, никакой войны не будет, а народу надо готовится к шашлыкам на первое мая.
А при приготовлении шашлыков никакие склады не нужны.
Еще умиляет в этой новости, что такой объём запчастей как-то же выносился, склад обустраивался, а куда в это время смотрела СБУ, которой и положено отслеживать и пресекать такую деятельность?
Тоже готовилась к шашлыкам во главе с литинантом баклановым?
28.04.2022 15:04 Ответить
28.04.2022 15:04 Ответить
Це утрсука та усущка старого складу за 200млн долларів, чи новий? Тєрзают смутниє сомнєния...
28.04.2022 14:45 Ответить
28.04.2022 14:45 Ответить
та ну нах,ща венедиктова по шустрику всех прчастных к складу отмажет
28.04.2022 14:46 Ответить
28.04.2022 14:46 Ответить
Ну Татарова ж отмазала!

Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И ЭТО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТАТАРОВ ПРЯМО СЕЙЧАС - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
28.04.2022 14:53 Ответить
28.04.2022 14:53 Ответить
У нас война уже годами идет, а СБУ только сейчас проснулась?
Им Кернес мешал, который готовился встречать расеян и об этом "никто незнал"
28.04.2022 14:49 Ответить
28.04.2022 14:49 Ответить
Скажіть чесно: спізжено, щоб потім Оборонпрому й продати, але вже як імпорт. Задовбали щурі!!!
28.04.2022 14:58 Ответить
28.04.2022 14:58 Ответить
відео "АГОНЬ"..., якісь ящики в підвалі сняли і вважають, що товариство повірить у цю чуш..., ТІК-ТОК війська N2 (наступають кадирівцям на п'яти🤣)
28.04.2022 18:01 Ответить
28.04.2022 18:01 Ответить
Пам'ятаю СБУ вже десь неділю тому знаходила цей склад з двигунами під харковом і тоді гордо про це доповідали. Мабудь у них така робота кожної неділі знаходити один і той же склад.
28.04.2022 19:46 Ответить
28.04.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 22:30 Ответить
А раніше викрити не могли.
Читаєш і власним очам не віриш у весь бардак в країні. Окупант під носом СБУ вже собі склади робив. Чмирити українців вони самі перші бігли.
28.04.2022 21:45 Ответить
28.04.2022 21:45 Ответить
Ні, я розумію геройство СБУ, 30 000 співробітників це гарна поміч Україні.
Але де дядя сберігав ці двіжки - на балконі, чи в своєму гаражі ?
Таке, як з пальця висосане для підкреслення героїчності СБУ.
28.04.2022 22:24 Ответить
28.04.2022 22:24 Ответить
Ох і звіздуни.... Всі СБУшники першими втікали з Харкова на початку війни. Це правда.
29.04.2022 06:47 Ответить
29.04.2022 06:47 Ответить
це ще квіточки ! Ягідки ми побачимо як будуть освоювати гроші, виділені світовою спільнотою на відбудову маєтків під Києвом ! Весь світ здригнеться!
29.04.2022 10:31 Ответить
29.04.2022 10:31 Ответить
 
 