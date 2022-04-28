Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на "Азовстали", часть помещения рухнула, есть погибшие, - "Азов". ВИДЕО
Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения.
Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Азов".
"Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные", - отмечают в "Азове".
Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помощь нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее.
"Подчеркиваем! Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать любую помощь без какой либо дискриминации", - акцентируется в сообщении.
"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие! Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают заваленных погибших военных, которые находились в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывают первую домедицинскую помощь пострадавшим", - резюмировано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@antiputler_news
https://twitter.com/antiputler_news/status/1519384445069017090 2 ч
Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам
https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
Как вы допустили окружение этих героев??? Тогда вам было плевать, лишь бы Киев не взяли?? Делайте, что хотите, но если они все умрут, на второй срок, гниды, не надейтесь...
Нам достаточно было одного Донецкого аэропорта...
- Ви шо , *** вашу, забули шо робиться в Маріуполі , в Харкові , а Миколаїв ...
"тиху гавань" вони собі млять зробили ...