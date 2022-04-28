РУС
Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на "Азовстали", часть помещения рухнула, есть погибшие, - "Азов". ВИДЕО

Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения.

Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Азов".

"Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные", - отмечают в "Азове".

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помощь нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее.

"Подчеркиваем! Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать любую помощь без какой либо дискриминации", - акцентируется в сообщении.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие! Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают заваленных погибших военных, которые находились в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывают первую домедицинскую помощь пострадавшим", - резюмировано в сообщении.

армия РФ (20325) Мариуполь (5741) Азов (822) Азовсталь (380)
+19
А хто вчора писав новину, що шпиталь працює!? Якого бена викладали новину???
показать весь комментарий
28.04.2022 14:52 Ответить
+12
Нема слів... Виродки кацапсячі
показать весь комментарий
28.04.2022 15:00 Ответить
+9
Только вчера хвалились этим госпиталем.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:51 Ответить
У мене залишилася лише одна мрія- шо б КОЖЕН лаптеноід на педірации опинився в такій уступції ! А Маріуполь та його захисники вистоять і кожен буде записаний золотими літерами в його історію
показать весь комментарий
28.04.2022 15:01 Ответить
Аслан

@antiputler_news

https://twitter.com/antiputler_news/status/1519384445069017090 2 ч

Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам

https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
показать весь комментарий
28.04.2022 15:01 Ответить
хватит эту тупую ссылку постить она не открывается в windows
показать весь комментарий
28.04.2022 17:19 Ответить
pora ih vytaskivatj ot tuda...
показать весь комментарий
28.04.2022 15:02 Ответить
ты кацап гребанный лучше себе кнопку нажми в своей дурной башке
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
Після кожного такого відео згадую зрадників з офісу прєпіздєнта що здали без бою Південь України.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:15 Ответить
Давайте ще більше відосів з місця подій. Аби рашисти знали на яке саме приміщення треба скидати бомби знову. До речі, позавчора одні довпойопи викладали фотки напівзруйного моста в одеській області, вчора рашисти цей міст добили контрольною ракетою. Тепер там вже нічого не проїде
показать весь комментарий
28.04.2022 15:18 Ответить
Ті довпойоби не просто скинули фото моста після першого обстрілу, а навіть знімали відео. Зате тепер бл** нічого вже не знімають.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:18 Ответить
Ще будуть бомбити, бо в нас не вміють тримати язик за зубами.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:22 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
показать весь комментарий
28.04.2022 15:29 Ответить
ЗЕЛЕНА ГНИДА ЩОБ ТИ ЗДОХ В ТЯЖКИХ МУКАХ
показать весь комментарий
28.04.2022 15:42 Ответить
Я обращаюсь к представителям власти: не знаю, КАК вы можете есть, спать, разговаривать, улыбаться, когда эти киборги и куча гражданских умирают под завалами????
Как вы допустили окружение этих героев??? Тогда вам было плевать, лишь бы Киев не взяли?? Делайте, что хотите, но если они все умрут, на второй срок, гниды, не надейтесь...
Нам достаточно было одного Донецкого аэропорта...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:23 Ответить
Какой там лишь бы Киев не взяли. У первый день сдали все. Киев защищали добровольцы и Пашинский с Черновол вывозили Стугны для обороны Киева. Мы все помним. Но народа больше и они опять выберут какую то халепу на нашу голову. Сейчас они уже жарят шашлыки, когда бомбят госпиталь в Мариуполе.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:31 Ответить
мариупольцы за это голосовали - за шашлыки за дружбу мир и жвачку..
показать весь комментарий
28.04.2022 17:26 Ответить
А ты хотел чтобы взяли Киев?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:55 Ответить
24 .02 вивозив людей з Харкова , в 23.45 в Первомайську на свої очі бачив скільки техніки перекидували в Київ і якої , і скільки вояків їхали.. тому й південь залишили голий ... А зараз шо ? в Київі , млять, вісім ліній оборони , *****, ресторани, бари , трц , *****, клуби млять понавідкривали , мажори на блатних машинках повернулися , розсікають та пивом горлянки заливають...
- Ви шо , *** вашу, забули шо робиться в Маріуполі , в Харкові , а Миколаїв ...
"тиху гавань" вони собі млять зробили ...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:59 Ответить
мда печаль... но у нас же есть бравый Залужный - он же все порешает..
показать весь комментарий
28.04.2022 17:24 Ответить
так то ты видел беженцев донецких и луганский, они 8 лет так себя вели
показать весь комментарий
28.04.2022 17:58 Ответить
То беженцы донецкие и луганские во всем виноваты. Сначала они не захотели защищать свои города и сбежали в Киев, потом защитили только свой Киев.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:54 Ответить
 
 