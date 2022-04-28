РУС
Участник боев на Донбассе Дубовик, несмотря на решение судов, не может получить пенсию за 3 года. ВИДЕО+ФОТО

Доброволец, подполковник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в отставке Андрей Дубовик (Сенсей) не может получить свою пенсию за три года, когда он выполнял боевые задания во время антитеррористической операции в 2014-2016 годах.

Об этом он рассказал во время своего визита в Пенсионный фонд Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В декабре 2008 года я получил право на пенсию. В 2014 году, как только захватили Крым и была объявлена ​​мобилизация, я был снова призван по закону о всеобщей мобилизации, первым попал в АТО, принял первый бой в этой войне. В первом бою получил три ранения тяжелые, я восстановился и служил до 5 июня 2016 года, когда был уволен в связи с инвалидностью", - рассказал Дубовик.

За все время пребывания в зоне АТО пенсию ему не начисляли, хотя по закону должны были выплачиваться. По его словам, когда он обратился за разъяснением в Пенсионный фонд, то получил ответ, что, подписав контракт, офицер "ушел зарабатывать деньги" и посоветовали решать вопросы через суд.

Дубовик прошел все судебные инстанции, и решение было получено в декабре 2021 года. Суд обязал выплатить пенсию согласно закону. Но Пенсионный фонд не выполняет это решение суда. На этот счет Генпрокуратура уже открыла уголовное производство.

"Но Пенсионный фонд в лице его руководителя заявил, что я "купил это решение суда, денег нет и вообще решения суда выполнять не собираются". То есть то, что я подписал контракт с государством, которое мне гарантировало выход на пенсию по закону, - оно никак не считается", - подчеркнул Дубовик.

Пенсионный фонд в свою очередь заявляет, что выполнил резолютивную часть и не имеет средств для выплаты задолженности по пенсии за указанный период.

Отметим, что 13 апреля 2014 года произошло первое сражение антитеррористической операции под Славянском. В нем приняли участие шесть работников спецназа СБУ "Альфа", среди которых и Андрей Дубовик, и один БТР 80-й аэромобильной бригады.

Андрей Дубовик пошел добровольцем в Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова, где помогает медикам на передовой эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

+16
Керівника пенсійного фонду слід відправити на передову
28.04.2022 16:06 Ответить
+11
У людини інвалідність взагалі-то...
28.04.2022 17:11 Ответить
+10
Пенсию он заработал ,должны платить полюбе,работал- не работал не имеет значения. Если с новой зарплаты он платил есв,то идёт стаж,как минимум,плюс если у него был стаж 30 лет,то за каждый год свыше начисляют дополнительй %.
28.04.2022 16:29 Ответить
Не вірю
28.04.2022 15:55 Ответить
Чему?
28.04.2022 16:01 Ответить
Тут ни чего не понять со слов , если по мобилизации то должны были начислять, если он восстановился на службе то какая на хрен пенсия
28.04.2022 16:05 Ответить
Пенсіонер має право працювати. Людина підписала контракт і це не є підставою не виплачувати пенсію. Що тут не зрозумілого ? Поведінку ПФ, можна пояснити лише бажанням принизити атовця, що не дивує, бо таку позу очевидно зайняла владна команда. Згадайте судовий процес над Марусею Звіробій.
28.04.2022 17:33 Ответить
Керівника пенсійного фонду слід відправити на передову
28.04.2022 16:06 Ответить
Хтось б"ється з ворогом за свою Батьківщину,а хтось, у цей час, б"ється за свою пенсію....
28.04.2022 16:09 Ответить
Рішення суду ще за 2021 рік. Рішення не оскаржене, отже його треба виконувати. Отже рішення законне.
28.04.2022 16:19 Ответить
У людини інвалідність взагалі-то...
28.04.2022 17:11 Ответить
Знову в оточенні Друзенка щось не так, якісь негаразди. Карма?
28.04.2022 16:23 Ответить
Пенсию он заработал ,должны платить полюбе,работал- не работал не имеет значения. Если с новой зарплаты он платил есв,то идёт стаж,как минимум,плюс если у него был стаж 30 лет,то за каждый год свыше начисляют дополнительй %.
28.04.2022 16:29 Ответить
А все издержки по суду пусть запалатит руководитель ,и руководитель руководителя должен принять решение о соответствии.
28.04.2022 16:32 Ответить
Наш пенсійний фонд, ще одна гнила контора, її працівники мають премію за економію коштів, може це на них і **********, але так названі діти війни- грошей не побачили, ніхто не сказав, що прийдіть заберіть коли кошти прийшли . Як пояснили моєму батьку- ви не забрали- їх повернули назад.
28.04.2022 17:57 Ответить
Краще б вони єкономили на ватних донбасятах.
28.04.2022 18:48 Ответить
о чем можно говорить, если не выполняется решение суда..., суд уже все решил и вынес решение, а в Пенсионном фонде свои законы...
28.04.2022 18:09 Ответить
Родич підполковник, через 2 роки по закінченню контракту отримав перераховану пенсію.
28.04.2022 18:23 Ответить
Просто є команда - "нєплатіть етаму бєндєравцу", так само, як протизаконно вирубили Еспресо, не націоналізують Альфа-банк, дєрєбанять гуманітарку і т.д.
28.04.2022 19:11 Ответить
В Київському військовому пенсійному приблизно та ж фігня, відмазки ліплять які завгодно, вибити заборгованність по пенсії дуже складно і довго.
28.04.2022 21:32 Ответить
Андрюша питуша. Лучше расскажи как ты небесную сотню со снайперки на майдане растреливал с гостиницы Украины. Ты же тварь этим везде хвастался.
20.12.2023 18:09 Ответить
 
 