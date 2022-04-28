Участник боев на Донбассе Дубовик, несмотря на решение судов, не может получить пенсию за 3 года. ВИДЕО+ФОТО

Доброволец, подполковник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в отставке Андрей Дубовик (Сенсей) не может получить свою пенсию за три года, когда он выполнял боевые задания во время антитеррористической операции в 2014-2016 годах.

Об этом он рассказал во время своего визита в Пенсионный фонд Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В декабре 2008 года я получил право на пенсию. В 2014 году, как только захватили Крым и была объявлена ​​мобилизация, я был снова призван по закону о всеобщей мобилизации, первым попал в АТО, принял первый бой в этой войне. В первом бою получил три ранения тяжелые, я восстановился и служил до 5 июня 2016 года, когда был уволен в связи с инвалидностью", - рассказал Дубовик.

За все время пребывания в зоне АТО пенсию ему не начисляли, хотя по закону должны были выплачиваться. По его словам, когда он обратился за разъяснением в Пенсионный фонд, то получил ответ, что, подписав контракт, офицер "ушел зарабатывать деньги" и посоветовали решать вопросы через суд.

Дубовик прошел все судебные инстанции, и решение было получено в декабре 2021 года. Суд обязал выплатить пенсию согласно закону. Но Пенсионный фонд не выполняет это решение суда. На этот счет Генпрокуратура уже открыла уголовное производство.

"Но Пенсионный фонд в лице его руководителя заявил, что я "купил это решение суда, денег нет и вообще решения суда выполнять не собираются". То есть то, что я подписал контракт с государством, которое мне гарантировало выход на пенсию по закону, - оно никак не считается", - подчеркнул Дубовик.

Пенсионный фонд в свою очередь заявляет, что выполнил резолютивную часть и не имеет средств для выплаты задолженности по пенсии за указанный период.

Отметим, что 13 апреля 2014 года произошло первое сражение антитеррористической операции под Славянском. В нем приняли участие шесть работников спецназа СБУ "Альфа", среди которых и Андрей Дубовик, и один БТР 80-й аэромобильной бригады.

Андрей Дубовик пошел добровольцем в Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова, где помогает медикам на передовой эвакуировать раненых из зоны боевых действий.