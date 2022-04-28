РУС
"Стали боятся очень, морально поднять их не могу": Оккупанты расстреливают своих, чтобы заставить солдат идти в наступление. АУДИО

Армия оккупантов настолько отчаялась и боится воевать против Украины, что некоторые рашисты даже расстреливают своих же солдат.

Переписку командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, обнародовала СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".

"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, б#дь, паникеров", - рассказывает он.

В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой. А там…

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтобы много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется" - резюмирует россиянин.

С такими "семейными" ценностями неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине. Но они будут отвечать за все!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь есть сп#зженный автоматик": Мародерство оккупантов вышло на новый уровень - теперь они воруют оружие и боеприпасы у своих раненых. АУДИО

расстрел (513) СБУ (20314) перехват (351)
Топ комментарии
+45
Жену абнять, а патом к ******. Незрозуміла кацапська душа.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:50 Ответить
+42
Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям!

В этой фразе вся "духовность" рашистского организма !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
+30
Як не зрозуміла? Орки.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:52 Ответить
Комментировать
Жену абнять, а патом к ******. Незрозуміла кацапська душа.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:50 Ответить
Як не зрозуміла? Орки.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:52 Ответить
Ви жінка? скажений равлик.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:24 Ответить
Чому ви так вирішили?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:38 Ответить
Ви не вірите в моногамні зв'язки?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:40 Ответить
Как там. Х.. на заборе нарисуй, скажи икона. Будут верить
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
Та що ж ви так одразу!

Він - по перше,- до дітей, по друге - до жінки, а до хвойд - лише на десерт.
І то, мабуть, щоби познущатися, а до сім'ї злоби не нести.
Це ще зразковий кацап. Не як більшість.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:09 Ответить
Шифруется. Это он так райских гурий называет.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:36 Ответить
Ета так любить паруски)
показать весь комментарий
28.04.2022 19:13 Ответить
Це, чудово. Не стоїть. Не стоїть член у дятла.
Жінка в шубі, пшел накуй.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:51 Ответить
Нація виродків і собакоїдів!
показать весь комментарий
28.04.2022 17:52 Ответить
Ну вже так не ображайте Азію. Нація виродків, параша.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям!

В этой фразе вся "духовность" рашистского организма !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
Так к ****** только поздороваться! Несколько раз... не глубоко...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:35 Ответить
Так побажаємо їм ще й СПІДу та сифілісу прихватизувать для повного щастя.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:47 Ответить
Это он про одноклассниц дочери.А дочь в то время к другим солдатам на хату зайдёт. свинорусский мир он такой.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:17 Ответить
а за дядю вову разве не хотят? ну унитаз еще новый, то се..., жене - трусы, неужели не привлекает..., странно...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
Бояться не надо. Все будет быстро и гуманно.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
раZZисты, вам пиз..а в Украине, чем быстрее вы это вкурите - тем быстрее закончится война.
дегенераты долбанные
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Это ещё натовское оружие не подошло. Вот тогда ссуки по настоящемувзвоете, да поздно будет.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:19 Ответить
Оце мрії ! Дожити до бл#дей !
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Може йому вже остогидли брудні смердючі дупи таварішчей-саслуживцев )))
показать весь комментарий
28.04.2022 18:00 Ответить
ну, і пограбіть в продотрядє... https://t.me/zerkalo_io/43278

показать весь комментарий
28.04.2022 18:18 Ответить
ну герасим поведет банду на убой к 9 мая
показать весь комментарий
28.04.2022 17:57 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 17:58 Ответить
Стало известно, что Путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника Генштаба ВС РФ В.Герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Переживаю я.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:02 Ответить
Надіюся його «на 9 мая» на палці понесуть.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:30 Ответить
Йо-о-о... С его грустной тупой мордой только настроение кацапомясу поднимать!
Герасим, зачем армию-то утопил?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:37 Ответить
мабуть дали вибір - або в ізюм, або піднімати "москву"
показать весь комментарий
28.04.2022 19:16 Ответить
а расстрелы с торжествами девятамая будут совмещать?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:03 Ответить
ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ ))) МАМКИ ИХ ПРОСТИТУТКИ ,А ПАПКИ ИХ ГЕИ )))
показать весь комментарий
28.04.2022 18:20 Ответить
Жєну обнять, а блюдєй ** ть. Цікаво як це сподобається жінці?)
показать весь комментарий
28.04.2022 18:28 Ответить
Ожилание: к жене, потом к ******.
Реальность: жена получит компенсацию за жмура и к хачикам ))
показать весь комментарий
28.04.2022 18:28 Ответить
😄
показать весь комментарий
28.04.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 19:39 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 22:23 Ответить
"...а потом по б*дям. Много много много б*дей"

А ты сейчас с кем? А сам ты кто?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:29 Ответить
А тем временем Мариуполь....
показать весь комментарий
28.04.2022 18:30 Ответить
Именно для того ты подписуешь контракт, руский дегенерат, чтобы тебя перед строем таких же дегенератов пристрелил командир или комиссар, через час он пристрелит другого дегенерата, если ВСУ не разбоосает их кишки по деревьям раньше...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 18:35 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 18:47 Ответить
Это называется децимация. Известна еще со времен Древнего Рима.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:49 Ответить
Мужа обнять, а потом к ****** )))
показать весь комментарий
28.04.2022 18:57 Ответить
РуZZкие своих не бросают - они их раZZтрелливают.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:49 Ответить
Сегодня в 21:00 пройдет матч Украина - Польша в рамках Чемпионат мира D1B Место проведения: Польша можно посмотреть по этой ссылке :http://livetv.sx/eventinfo/53294350_ukraina_polsha/
Слава Україні !
показать весь комментарий
28.04.2022 19:52 Ответить
если не мы грохнем то кадыровцы в спину, а тогда сами поедут их жён и дочерей обнимать
показать весь комментарий
28.04.2022 20:25 Ответить
Молодца давай всех собирай и на кремль путина в очко тарить он же главная *****!!!ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ВЫБОР!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:13 Ответить
 
 