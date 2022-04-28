"Стали боятся очень, морально поднять их не могу": Оккупанты расстреливают своих, чтобы заставить солдат идти в наступление. АУДИО
Армия оккупантов настолько отчаялась и боится воевать против Украины, что некоторые рашисты даже расстреливают своих же солдат.
Переписку командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, обнародовала СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - жалуется оккупант.
В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".
"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, б#дь, паникеров", - рассказывает он.
В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой. А там…
"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтобы много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется" - резюмирует россиянин.
С такими "семейными" ценностями неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине. Но они будут отвечать за все!
Він - по перше,- до дітей, по друге - до жінки, а до хвойд - лише на десерт.
І то, мабуть, щоби познущатися, а до сім'ї злоби не нести.
Це ще зразковий кацап. Не як більшість.
Жінка в шубі, пшел накуй.
В этой фразе вся "духовность" рашистского организма !
дегенераты долбанные
Герасим, зачем армию-то утопил?
Реальность: жена получит компенсацию за жмура и к хачикам ))
А ты сейчас с кем? А сам ты кто?
Слава Україні !