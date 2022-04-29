РУС
Жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует, Украина должна быть в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Украина должна быть в НАТО, ведь Альянс является единственной организацией, гарантирующей безопасность своим государствам-членам.

Об этом в эксклюзивном интервью на "5 канале" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует. В отличие от Совета Безопасности ООН, каких-то международных "междусобойчиков" – 5 статья Вашингтонского соглашения 49 года, соглашения о создании НАТО гарантирует безопасность", – констатирует Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ заявляет, что против нее воюет НАТО, потому что осознает, что потерпела поражение в Украине, - Байден

"Кто-то сейчас хотел дискутировать о нейтральном статусе? Хочу напомнить, что в 2014 году, когда путин на нас напал, Украина была нейтральной, о НАТО речь не шла", – заметил пятый Президент.

"На сегодняшний день поддержка членства в НАТО среди украинцев выросла с 16 до 70%, а неожиданно для путина после начала его полномасштабной войны против Украины и Швеция, и Финляндия немедленно задали вопрос о присоединении к НАТО", – констатирует Порошенко.

"В 2007 году, когда Путин заявил, что он силой будет менять границы, единственное правильное решение мира было предоставить Украине, Грузии и Молдове План действий по членству в НАТО, принять нас в 2013 году - и точно этого не было бы", - убежден Порошенко.

"Для того чтобы нам каждую минуту не ждать российской атаки – членство в НАТО, и все будет хорошо", – считает Петр Порошенко.

НАТО (10256) Порошенко Петр (19647) членство в НАТО (1555)
+41
29.04.2022 09:38 Ответить
+37
Україна має бути у НАТО, все інше (нейтральні статуси і т.д) від лукавого .. ну і каZапоп*дари (зокрема з п`ятої колони) мають бути за парєбріком
29.04.2022 09:43 Ответить
+36
Петро конкретний державник, послідовний, завжди називає речі своїми іменами і не має вологих, підліткових мрій зазирнути у очі кремлівському маніяку.
29.04.2022 09:48 Ответить
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
29.04.2022 11:37 Ответить
А про що можуть говорити Милонов з Абрахамією?!
Вони один одного варті( два сапога).
29.04.2022 15:37 Ответить
Тільки НАТО!
29.04.2022 12:45 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЦЕ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПОЛІТИК **********!!!!! ХТО ВВАЖАЄ ІНАКШЕ - ЗРАДНИК!!!!
29.04.2022 12:53 Ответить
боже, яке воно убоге, і боти його убогі. тільки підкреслюють безпорадність і жалюгідність свого лідора, якому потрібна така підтримка.
29.04.2022 13:41 Ответить
Неправильно пані Оленка Білявка. Так Ви не до кінця розкрили суть "Величності". Володя Вам давно показав, що він маленький, точніше, зовсім не політик, він із Голобородьків, простих парнєй, вчителя історії (хоча не дивився те огидне кіно) і потрібно писати "Великий політик", як "Велике крадівництво" "Велике лісництво"...., або "вперше такий політик". А моя оцінка - нульовий він політик, особливо його оточення єлдаків, татарових, демченків, мамамій, абдристовичів, подоляків, які обслуговували пана януковича. Є така народна мудрість, скажи, "скажи, хто твої друзі, я скажу хто ти"! Просто він опинився на президентській посаді в той час, коли на нас напала придурошна московія і всі політики світу і урядів почали допомагати українському народу, частину допомоги контролюють самі, бо знають, що у "великого політика" є "великий Беня", ручки якого липкі і він під "Великою охороною" "Великого політика Зеленського". Якщо щось не так написав - аргументуйте, докажіть зворотнє.
29.04.2022 14:13 Ответить
Як і Левітан, свого часу!
29.04.2022 15:38 Ответить
