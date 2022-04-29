Жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует, Украина должна быть в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Украина должна быть в НАТО, ведь Альянс является единственной организацией, гарантирующей безопасность своим государствам-членам.

Об этом в эксклюзивном интервью на "5 канале" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует. В отличие от Совета Безопасности ООН, каких-то международных "междусобойчиков" – 5 статья Вашингтонского соглашения 49 года, соглашения о создании НАТО гарантирует безопасность", – констатирует Порошенко.

"Кто-то сейчас хотел дискутировать о нейтральном статусе? Хочу напомнить, что в 2014 году, когда путин на нас напал, Украина была нейтральной, о НАТО речь не шла", – заметил пятый Президент.

"На сегодняшний день поддержка членства в НАТО среди украинцев выросла с 16 до 70%, а неожиданно для путина после начала его полномасштабной войны против Украины и Швеция, и Финляндия немедленно задали вопрос о присоединении к НАТО", – констатирует Порошенко.

"В 2007 году, когда Путин заявил, что он силой будет менять границы, единственное правильное решение мира было предоставить Украине, Грузии и Молдове План действий по членству в НАТО, принять нас в 2013 году - и точно этого не было бы", - убежден Порошенко.

"Для того чтобы нам каждую минуту не ждать российской атаки – членство в НАТО, и все будет хорошо", – считает Петр Порошенко.