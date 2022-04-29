РУС
22 057 33

На безлюдной улице Краматорска маленькая девочка поет гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО

Маленькая жительница Краматорска спела гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...", идя вместе с кем-то из своих родных по безлюдной улице Краматорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись песни в исполнении девочки опубликовал начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в соцсети.

"Тишину опустевших краматорских улиц прорезает звонкий девичий голос, распевающий песню Сечевых стрельцов. Спасибо маленькой украинке за этот яркий момент нашей обороны!.. Мы нашу славную Украину непременно развеселим!", - пишет он в комментарии к видео.

дети (6683) Краматорськ (2375) музыка (802)
Топ комментарии
+72
Це майбутнє української незламної нації...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:06 Ответить
+71
Крихітко наша. Най тебе все береже, що може.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:09 Ответить
+47
показать весь комментарий
29.04.2022 10:20 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 10:03 Ответить
Це майбутнє української незламної нації...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:06 Ответить
Крихітко наша. Най тебе все береже, що може.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:09 Ответить
Из Краматорска люди уже эвакуировались и успели недавно вернуться и вышли на работу, чтобы заработать денег на следующую эвакуацию, в Покровске аналогично все
показать весь комментарий
29.04.2022 10:11 Ответить
Дуже нерозумно якщо так. Треба виїзджати та шукати якусь роботу в іншому місці.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:16 Ответить
Ви не розумієте, що маєте справу з кацапським бидлюком?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:30 Ответить
Смєшно... Маладєц...
Яка країна - такі і шутнікі.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:30 Ответить
У вас со всей расии приехала биомасса подзаработать на крови украинцев, вернулись в пакетиках домой, чтобы бабам кацапским по 10 тыщ деревянных дали за трупака.
Ты, кстати, тоже не волынь, твоей бабе 10 тыщ рубликов лишними не будут.
Ты, кстати, тоже не волынь, твоей бабе 10 тыщ рубликов лишними не будут.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:38 Ответить
чому вони не евакуюються?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:11 Ответить
Як гарно і виразно, з душею. Аж сльозу не втримав.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:11 Ответить
Вчора бачив я хлопчик років шести катаючись на гойдалці теж співав Калину.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:16 Ответить
Це--- Українська нація,
і вона --- НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:16 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 10:20 Ответить
Це голос нашого майбутнього
показать весь комментарий
29.04.2022 10:21 Ответить
Це майбутьне нашої країни. Чудовий спів! Але прохання до всіх дописувачів і редакторів - пишіть без помилок. Правильно писати «Січові Стрільці», а не «січові стрільці». Любіть і поважайте українську мову!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:24 Ответить
Ця дитинка вже ГЕРОЙ!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:29 Ответить
Сонечко маленьке. До сліз. Бережи вас всіх Господь та Матінка Божа
показать весь комментарий
29.04.2022 10:35 Ответить
Боже благаю бережи наших дітей 🙏🏼
показать весь комментарий
29.04.2022 10:36 Ответить
Це приклад справжньої маленької громадянки своєї країни. Наприклад в Болгарії, молодь зовсім не розмовляє російською на відміну від пережитків часів совка.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:37 Ответить
у нас тоже детки сами поют на площадке "Ой, у лузі червона калина...", а орки спокойно наблюдают как путин готовит мясо еще со школы с их детей, заставляет ходить маршем под гимн *********
показать весь комментарий
29.04.2022 10:46 Ответить
Зато у нас в Полтаві такі бугаї краматорські два на півтора по лавках пиво п'ють… «-Ми бєжєнци»… Тьфу мля…
показать весь комментарий
29.04.2022 10:47 Ответить
Мені Цей гімн як до державного більше довподоби, якось більш народний.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:48 Ответить
Щира україночка.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:49 Ответить
От за наших дітей, за те щоб вони вільно ходили і потрібно боронити Україну, за наше майбутнє...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50 Ответить
вот лучше посмотрите - дуэт вообще супер!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824
показать весь комментарий
29.04.2022 11:07 Ответить
Сумно,на розвалинах свого будинку вцілілі діти!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:20 Ответить
але ж веселi! )
показать весь комментарий
29.04.2022 14:32 Ответить
Живи крихітко, тільки живи!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:46 Ответить
Сльози лізуть...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:52 Ответить
До сліз!
показать весь комментарий
29.04.2022 12:56 Ответить
Аж заплакал... (((
показать весь комментарий
30.04.2022 18:52 Ответить
 
 