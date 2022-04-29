На безлюдной улице Краматорска маленькая девочка поет гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО
Маленькая жительница Краматорска спела гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...", идя вместе с кем-то из своих родных по безлюдной улице Краматорска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись песни в исполнении девочки опубликовал начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в соцсети.
"Тишину опустевших краматорских улиц прорезает звонкий девичий голос, распевающий песню Сечевых стрельцов. Спасибо маленькой украинке за этот яркий момент нашей обороны!.. Мы нашу славную Украину непременно развеселим!", - пишет он в комментарии к видео.
Яка країна - такі і шутнікі.
Ты, кстати, тоже не волынь, твоей бабе 10 тыщ рубликов лишними не будут.
і вона --- НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
https://twitter.com/i/status/1518998400385101824