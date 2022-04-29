РУС
Последствия "взрыва газа" в отделении полиции в Кременной: "Предатели с временно оккупированных территорий - немедленно требуйте страхования жизни от РосГосСтраха". ВИДЕО

В сети показали кадры последствий "взрыва газа" в отделе полиции в Кременной в минувший вторник. Также одновременно произошел "взрыв газа" в РГА и горсовете.

Соответствующее видео опубликовал в твиттере советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он предостерег предателей Украины в других областях и городах и показал, что их ждет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При взрыве в мэрии Кременной погиб оккупационный "мэр" и около 30 его охранников, - Гайдай

"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно - 10-кратного повышения оплаты за свою измену, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", - отметил Геращенко.

государственная измена (1608) Геращенко Антон (1438) Луганская область (6539)
Топ комментарии
+43
Це був колективний вибух колаборантських пердаків...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:22 Ответить
+17
"Теракт укронацистов", блд?! Ні, це очищення від кацапського г*на.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
+14
Красота!!! вишеньку ще б показали... - дохлих раша-колаборантських фашистів.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:23 Ответить
Це був колективний вибух колаборантських пердаків...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:22 Ответить
забористо "газанули"
показать весь комментарий
29.04.2022 12:52 Ответить
Ти кого маєш на уважзі? Рашистів?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:42 Ответить
Красота!!! вишеньку ще б показали... - дохлих раша-колаборантських фашистів.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:23 Ответить
Так їх на молекули розклало, от і немає, що показати.
Нажаль…
показать весь комментарий
29.04.2022 11:29 Ответить
Ну застрахують те гівно, але це ж в рашисти - ніхто платити не буде Он пропал бєзвєсті або ще щось. Та і кому треба зараз ці папірці, як рубєль. Вкладати в туалетний папір і то вигідніше.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:26 Ответить
Яке прикре самогубство!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
Плачу разом з Вами ...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:35 Ответить
Тримайте себе в руках...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:19 Ответить
"Теракт укронацистов", блд?! Ні, це очищення від кацапського г*на.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
Шо тваріцца.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:30 Ответить
хватило одного балона. кстати наверное в очко тоже зайдет для разминки.

показать весь комментарий
29.04.2022 11:45 Ответить
газовые баллончики, от для заправки зажигалок, до питания газовых туристических горелок, это классная тема. они все обладают кучей основных свойств, если прямое их назначение брать, как вспомогательное. конечно, в мирное время приходилось поэксперементировать, чтобы из таких же легко общедоступных в продаже девайсов, как и он сам придумать запал, для того, чтобы подорвать его, как шикарную термобарическую петарду. в военное время с запалами проблем не вижу )))))
показать весь комментарий
29.04.2022 11:33 Ответить
Газоопасно,для рашистских пердаков,однако.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:36 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 11:43 Ответить
Это же какой объем газа там хлопнул?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:44 Ответить
судячи з руйнувань, не дуже багато. кілограми три-чотири.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:27 Ответить
Гут ЗСУ!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:44 Ответить
Это был хлопок пердаков.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:50 Ответить
КАРМА - не террористичний акт!
КАРМА - Воля Божа!
Звикайте паскуди...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:54 Ответить
А хіба тих зелених ящиках тепер зберігають скраплений газ?
показать весь комментарий
29.04.2022 12:45 Ответить
Уберите голос за кадром
показать весь комментарий
29.04.2022 12:55 Ответить
ой! то сидір артемович ковпак - тероріст?! ще й ріцідівіст?!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:01 Ответить
Так это же очень и очень!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:30 Ответить
То не акт,то свято якесь)
показать весь комментарий
29.04.2022 14:31 Ответить
Та ***** тупі цапи, позабирайте в своїх холуяр сірники!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:46 Ответить
айайай, какая неприятность, кто бы мог подумать.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:54 Ответить
Іуда Їскаріот теж недовго насолоджувався свома 30 серебряками
показать весь комментарий
30.04.2022 20:22 Ответить
 
 