Последствия "взрыва газа" в отделении полиции в Кременной: "Предатели с временно оккупированных территорий - немедленно требуйте страхования жизни от РосГосСтраха". ВИДЕО

В сети показали кадры последствий "взрыва газа" в отделе полиции в Кременной в минувший вторник. Также одновременно произошел "взрыв газа" в РГА и горсовете.

Соответствующее видео опубликовал в твиттере советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он предостерег предателей Украины в других областях и городах и показал, что их ждет.

"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно - 10-кратного повышения оплаты за свою измену, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", - отметил Геращенко.