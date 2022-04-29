РУС
Три вражеских танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и подразделение ССО атаковали колонну бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины атаковали колонну бронетехники оккупантов и уничтожили три танка и повредили БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минобороны рассказали, что успешная атака – это результат совместной работы бойцов ССО и артиллеристов.

"За кадрами этого видео - мастерская и сложная работа группы ССО ВС Украины. Ведь именно в тот момент, когда спецназовцы корректировали огонь украинских артиллеристов, сами они находились под обстрелом рашистов. Результат совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины - 3 уничтоженные танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника. Работа продолжается! Вместе к победе", - рассказали в министерстве.

Смотрите также: Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО

Топ комментарии
+30
Молодці наші соколики 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
показать весь комментарий
29.04.2022 11:22 Ответить
+23
А Кобзон збирає вже не зали, а стадіон!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:22 Ответить
+17
Наші ж ви котики. Героям слава !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 11:23 Ответить
почаще бы такое
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
А жирік йому підспівує та на подтанцовкє
показать весь комментарий
29.04.2022 11:45 Ответить
Молодці, хлопці! Так їх! Гарне відео для гарного настрою
показать весь комментарий
29.04.2022 11:23 Ответить
Це вже тут публікували…
Гарно, звичайно, але свіжого нічого немає?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:26 Ответить
За диваном поищи, должно быть
показать весь комментарий
29.04.2022 11:47 Ответить
Eto krasivo.Ja xotel sprosit kto v kurse po vasim zakonam,mozet li grazdanin drugoj strani sluzit vasej reguliarnoj armiji dopustim 92 ili 93 brigade?Ne dobrovolceskix tam Dnipr ili Azov, a reguliarnoj armiji?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:41 Ответить
Mozet, est inostranui legion v sostave ZSY
показать весь комментарий
10.09.2022 00:14 Ответить
Ja dovno sprosil,teper litovec uze potverdil sto sluzit 80 brigade.Video islozyl takze gde on s brigadoj,brigada takze potverdila sto jest takoj.
показать весь комментарий
10.09.2022 20:16 Ответить
коли кораблями воювати страшно ...

Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI
показать весь комментарий
29.04.2022 11:42 Ответить
///
Американська реактивна система залпового вогню M270
вперше "попрацювала" по окупантах на Донеччині
Про це повідомили "Чорні запорожці".

https://t.me/ombr72/2151

показать весь комментарий
29.04.2022 11:45 Ответить
Jesli tak oni obrabotajet vsio,kacapov PVO v tom cysle.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:52 Ответить
Подивіться на поля і погоду на картинкі і зараз погода. щось не відповідає!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 12:18 Ответить
и шо? это значит, что на Донбассе их нет?
показать весь комментарий
29.04.2022 12:31 Ответить
якби ти уважніше читало, що там на писано, то побачило б, що там написано, що відео не з України.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:18 Ответить
когдаж у них уже танки закончатся
показать весь комментарий
29.04.2022 11:48 Ответить
лучше пусть кацапы закончаться, танки без кацапов не стреляют
показать весь комментарий
29.04.2022 11:57 Ответить
у них их очень *****! но все они на педальной тяге......
показать весь комментарий
29.04.2022 12:00 Ответить
Орки еще не задействовали с баз хранения на Дальнем Востоке бт старье,типа Т-54,55,62,если ВСУ встретит этот хлам ,тогда все...
показать весь комментарий
29.04.2022 12:04 Ответить
еще осталось, чуть больше двух тысяч, которые смогут недолго поехать, и куда-то несколько раз выстрелить.
Вопрос в том, что заканчиваются те, кого можно посадить в башню для полёта. Остались практически тувинско-калмыцкие танкисты из глухих хакасских деревень. Надо понимать, что кацапская армия не сильная - она просто длинная.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:25 Ответить
Слава українським ССО, слава арті!
показать весь комментарий
29.04.2022 12:06 Ответить
всех тварей в ад !
показать весь комментарий
29.04.2022 13:05 Ответить
ЛЕЗУТ ПДРЫ КАК ТАРАКАНЫ !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:50 Ответить
 
 