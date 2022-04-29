Три вражеских танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и подразделение ССО атаковали колонну бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины атаковали колонну бронетехники оккупантов и уничтожили три танка и повредили БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минобороны рассказали, что успешная атака – это результат совместной работы бойцов ССО и артиллеристов.

"За кадрами этого видео - мастерская и сложная работа группы ССО ВС Украины. Ведь именно в тот момент, когда спецназовцы корректировали огонь украинских артиллеристов, сами они находились под обстрелом рашистов. Результат совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины - 3 уничтоженные танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника. Работа продолжается! Вместе к победе", - рассказали в министерстве.

