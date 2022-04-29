"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехват СБУ о потерях армии РФ. АУДИО
Украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком".
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Российский солдат, приехавший "асвабаждать", до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.
"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – с ужасом рассказывает захватчик.
Он не видит высокой цели в своих действиях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".
Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что "это не их война".
"И это правда! Захватчикам нечего делать на нашей земле! А те, кто думают иначе – пополняют уже и так полные ангары", - резюмировали в СБУ.
"Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять в наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но вот так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", - предупредила журналистка.
Прілєтєл NLAW і іх осталось... ноль"
Удови в Сибіру нарожають маленьких кітайоз
думаю китайці немитими обгорілими ****** погидують...
обязательно давайте фотки - их надо всем показывать как урок ‼️‼️‼️
Я к чему. Фотки не главное. Главное результат. Главное победа.
Фоток надо много , чтобы засыпать ими кацапский информпростор
Этих тварей трупами не удивишь. "Бабы ещё нарожают", как говорил таварисч Жюков.
А вот для нас харьковчан время , когда не стреляют за счастье.
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
До останнього івана!!!
З любов'ю від УКРАЇНИ!!!
це на гребаний парад сатаніст гундяй проведе воскресіння напіврозкладених трупаків!!!! і ця шматки дерьма розлізуться по всій касабіі !!
от так!