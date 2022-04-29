РУС
28 926 47

"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехват СБУ о потерях армии РФ. АУДИО

Украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Российский солдат, приехавший "асвабаждать", до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – с ужасом рассказывает захватчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из окрестностей Мариуполя в фильтрационный лагерь вывезли почти всех мужчин и уже больше недели не выпускают, - советник мэра Андрющенко

Он не видит высокой цели в своих действиях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что "это не их война".

"И это правда! Захватчикам нечего делать на нашей земле! А те, кто думают иначе – пополняют уже и так полные ангары", - резюмировали в СБУ.

армия РФ (20346) ликвидация (3974) СБУ (20325) перехват (351)
Топ комментарии
+35
«Тут все пропахло мертвецами»Улан-Удэ"К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", - говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".
29.04.2022 13:53 Ответить
+34
29.04.2022 13:54 Ответить
+32

"Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять в наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но вот так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", - предупредила журналистка.
29.04.2022 14:00 Ответить
29.04.2022 13:48 Ответить
і це коли війна??? )(уйлу і Таракану
29.04.2022 13:51 Ответить
a gde kartinku posmotretj ?
29.04.2022 13:50 Ответить
там касапов стопками склали вийшов хербарій)
29.04.2022 13:56 Ответить

29.04.2022 14:00 Ответить
29.04.2022 13:53 Ответить
Нехай дякують ВСУ що хоч голову забрали.
29.04.2022 13:57 Ответить
а руки от комплекта с той головой или кинули в довесок к голове чтобы пустой ящик не тащить?
29.04.2022 14:01 Ответить
прекрасний реквізит для казочки про колобка
29.04.2022 14:02 Ответить
Нехай в труну для ваги докинуть ще 75 кг гівна. І по вмісту, і по суті ніхто не відрізнить від їхнього синішкі.
29.04.2022 14:07 Ответить
а шо, за цілого більше фублей дають?
29.04.2022 14:57 Ответить
"Бурятов в БТРє єхало дєсять,
Прілєтєл NLAW і іх осталось... ноль"
29.04.2022 15:39 Ответить
29.04.2022 13:54 Ответить
США та Європа загнивають, голодають, мерзнуть, а рабсія там керує світом, задзеркалля, як же приємно бачити і чути, ЭСЭНГЭ помийка процвітає, так їм і треба, нехай за залізною завісою нас радують своєю нікчемністю, це дуже підіймає настрій!
29.04.2022 14:02 Ответить
нічого
Удови в Сибіру нарожають маленьких кітайоз
29.04.2022 13:56 Ответить
Сибір горить не погано - гасити нема кому (пожежники воюють в Україні)
думаю китайці немитими обгорілими ****** погидують...
29.04.2022 14:02 Ответить
Категорично мало 5-6 стопок.
29.04.2022 13:56 Ответить
это начало. Ленд- лиз на полную катушку пойдет, тогда 50- 60 стопок. В день.
29.04.2022 15:53 Ответить
Стопки - это слои.
29.04.2022 16:38 Ответить
Вся вонюча кацапсятина повинна здохнути! Слава Україні! Героям слава!
29.04.2022 13:57 Ответить
Катюзі - по заслузі. Тому їм за межами розуміння, як це Україна стає на коліна, і це найменше чим ми можемо віддячити своїм Захисникам, перед своїми загиблими дітьми, чоловіками і батьками. Україна оплакує і вшановує. А то сміття. а із сміттям так і поводяться - викидають на перегній на сміттєзвалище. Єдина відзнака - ми за вивіз свого побутового сміття копійки сплачуємо державі, а мордор свиноматкам сплачує копійки за їх рідне біосміття.
29.04.2022 13:58 Ответить
А где фотки дохлых кацапских солдат ?

обязательно давайте фотки - их надо всем показывать как урок ‼️‼️‼️
29.04.2022 13:59 Ответить
я вже без разізваних і обгорівших кацапів..не засипаю.. це як заспокійливо-снодійне
29.04.2022 14:05 Ответить
🤣🤣🤣
29.04.2022 14:26 Ответить
Сегодня звiльнили Руську Лозову пiд Харковом . Сразу прочувствовал. Орки херячить по городу меньше стали. Спасибо хлопцям. Ещё бы с Циркунов и Липцев ********* погнать.
Я к чему. Фотки не главное. Главное результат. Главное победа.
29.04.2022 14:06 Ответить
Не согласна. Фотки - это история и наглядный урок , шоб кацапы больше не лезли на чужие земли .
Фоток надо много , чтобы засыпать ими кацапский информпростор
29.04.2022 14:28 Ответить
Да им ***** на свое тухлое мясо. Иначе они бы забирали своих раненных и трупы, а не марадерили унитазы, чайники, да просто обычную домашнюю утварь .
Этих тварей трупами не удивишь. "Бабы ещё нарожают", как говорил таварисч Жюков.
А вот для нас харьковчан время , когда не стреляют за счастье.
29.04.2022 15:08 Ответить
Я показав на одному форумі - забанили навічно. Реальність для москалів не така райдужна виявилась.
29.04.2022 15:05 Ответить
Из личной коллекции...

29.04.2022 15:06 Ответить
prjam gladiator kakoi ta ...razpjali evo tam ?
29.04.2022 15:19 Ответить
Мальчик в трусиках? Как вырос, однако, за 8 лет.
29.04.2022 16:05 Ответить
У кожного своя Голгофа
29.04.2022 16:25 Ответить
этот орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!
29.04.2022 16:43 Ответить
взяти з його родичів гроші за рекламу протитанкових їжаків...
29.04.2022 20:27 Ответить
Это он бурят.. казахами назвал..?) Казахам такое не понравится..
29.04.2022 14:01 Ответить
русский по бурятскому ---- ород( почти как урод и орк )
29.04.2022 14:31 Ответить
🤣🤣🤣
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
29.04.2022 14:03 Ответить
Мясные будни)
29.04.2022 14:10 Ответить
Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - із жахом розповідає загарбник.....

До останнього івана!!!

З любов'ю від УКРАЇНИ!!!
29.04.2022 14:14 Ответить
що ви всі мелете!!! не знаете- то мовчіть!!
це на гребаний парад сатаніст гундяй проведе воскресіння напіврозкладених трупаків!!!! і ця шматки дерьма розлізуться по всій касабіі !!
от так!
29.04.2022 14:33 Ответить
а даги та чеченці розумніші , як виявилося...Баби нарожають від кавказців , а там не їх війна буде взагалі ....
29.04.2022 15:22 Ответить
Розумніші? Підліші та сцикливіші, мерзотні вбивці!
29.04.2022 16:20 Ответить
Як мародерити та тероризувати мирне населення - це по-чеченськи "правильна війна". А як помирати від українських куль фі відгрібати від арти - зразу "не їх війна". Ну і скатєртью дорога!
29.04.2022 19:40 Ответить
конечно не их война))) их война будет чуть позже, чечня-3 называется))))
29.04.2022 16:09 Ответить
Не их война, то какого х.я сюда ехали?! Как замаячила перспектива хапнуть на шару так готовы были в человеческой крови руки мыть, а когда их начали мочить, то сдрыснули. Шакалы сцикливые, ***!
29.04.2022 16:16 Ответить
как там говорил дядя вова - если надо и 50 тысяч голов положат..., та что терпите, бабы еще нарожают...
29.04.2022 16:20 Ответить
Ну звичайно. Спочатку на понтах: "Стоять! Боятся!" А як получили в рило, то одразу:" Шо мы здесь делаем?"
29.04.2022 16:28 Ответить
 
 