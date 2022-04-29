"Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехват СБУ о потерях армии РФ. АУДИО

Украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Российский солдат, приехавший "асвабаждать", до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – с ужасом рассказывает захватчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из окрестностей Мариуполя в фильтрационный лагерь вывезли почти всех мужчин и уже больше недели не выпускают, - советник мэра Андрющенко

Он не видит высокой цели в своих действиях: "Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что "это не их война".

"И это правда! Захватчикам нечего делать на нашей земле! А те, кто думают иначе – пополняют уже и так полные ангары", - резюмировали в СБУ.