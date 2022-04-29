РУС
"Был оккупант и нет оккупанта": кадры уличных боев в районе "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят урон российским оккупантам. В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят урон российским оккупантам.

Видео одного из сражений опубликовал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Видео из последних уличных боев в районе "Азовстали". Уникальное. Потому что обычно мы видим только тик-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь – реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов. Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить, что без потерь. Наши защитники самые лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение", - прокомментировал он видео.

Автор: 

Топ комментарии
+43
Слава Азову!!!
Слава Украине!!!
Смерть москалям!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:58 Ответить
+38
показать весь комментарий
29.04.2022 13:55 Ответить
+26
Шкода, що усіх там не поклали…Сподіваюсь, що свинособаки здохнуть як і той «нєдобежавшій»…
показать весь комментарий
29.04.2022 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
29.04.2022 13:55 Ответить
Гадаю тої нікчемної тушки в пакеті не достатньо щоб закрити
показать весь комментарий
29.04.2022 13:58 Ответить
гадаю там навіть іпотеки не було, бо не було за що хоч перший внесок зробити
показать весь комментарий
29.04.2022 22:10 Ответить
***** ШАСТАТЬ...........
показать весь комментарий
29.04.2022 14:13 Ответить
Своей грудью закрыл ипотеку!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:07 Ответить
Красивое
показать весь комментарий
29.04.2022 13:56 Ответить
КРАСОТА ДА И ТОЛЬКО.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:57 Ответить
Слава Азову!!!
Слава Украине!!!
Смерть москалям!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:58 Ответить
Пирятин Арта, як ніколи краще підходить до цього відео. Працює артилерія, *башать пацани. Москаля нема, немає Москаля!
показать весь комментарий
29.04.2022 13:58 Ответить
Шкода, що усіх там не поклали…Сподіваюсь, що свинособаки здохнуть як і той «нєдобежавшій»…
показать весь комментарий
29.04.2022 13:59 Ответить
був парашинєц і нема парашинця
показать весь комментарий
29.04.2022 14:00 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 14:00 Ответить
Той закадровий то не побіг, лише підкрикував, щоб уходив і кинув ту свинособаку подихати. Спочатку мясо, а потім і сам вже пішов би))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:01 Ответить
і так як вони перебігають робить нізя. одразу один парашинець має перебігти і прикривати інших, а ті олухи усим парашинским кодлом ломанулись до дверей
показать весь комментарий
29.04.2022 14:02 Ответить
Не підказуйте!
показать весь комментарий
29.04.2022 14:40 Ответить
так отож... більше схоже на постанову
показать весь комментарий
29.04.2022 15:53 Ответить
схоже шо просто набрали неуків, не готували, просто дали зброю і пустили в бій. а шо ж, вони тут касирами в супермаркеті працюють, а тоді ось йдуть на війну. ладно я в УДА пішов добровольцем, так розуміння гарне було шо зі зброєю робить, як робить вибухівку і пристрої, судимості ж, а тут касири із супермаркету .... мародери та ґвалтівники
показать весь комментарий
29.04.2022 16:25 Ответить
Два "груз200" тащат третьего. Четвертый "груз200" прикрывает,пятый кричит.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:06 Ответить
Хай бережуть і допомагають вам, рідненькі, Господь та Матінка Божа
показать весь комментарий
29.04.2022 14:07 Ответить
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина» .
показать весь комментарий
29.04.2022 14:09 Ответить
Куда та мокша трупака потащил?
показать весь комментарий
29.04.2022 14:20 Ответить
Насамоскладирование.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:26 Ответить
Как куда? А карманы ему другой шманать будет?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:09 Ответить
Насильничать потащил, пока теплый.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:46 Ответить
Той йому 500 рублів винний. )))
показать весь комментарий
29.04.2022 17:06 Ответить
Что мы видим... А видим, что в очередной раз дорогу перебегает стало неподготовненных баранов... Которое *********** считаю "элитой"...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:22 Ответить
Думаете спасал?! Просто хотел первым обшмонать товарища на предмет награбленного...
показать весь комментарий
29.04.2022 14:26 Ответить
Як швидко перетворився на хорошого руского.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:53 Ответить
Во первіх це красіво
показать весь комментарий
29.04.2022 15:03 Ответить
Хоть у одного хватило совести, рискуя собой, вытянуть товарища из под огня.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:06 Ответить
... что бы обшманать его карманы.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:10 Ответить
Слава нескореним бійцям Азову і нашим морпіхам ! повертайтесь живими .
показать весь комментарий
29.04.2022 15:31 Ответить
Пришел за стиралкой , увы приляг на вечно мразь . Слава Украине !!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:33 Ответить
"Большая стирка" по-украински.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:39 Ответить
был мудак, и нет мудака.
без него на Земле весна.
показать весь комментарий
01.05.2022 10:26 Ответить
 
 