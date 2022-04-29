"Был оккупант и нет оккупанта": кадры уличных боев в районе "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят урон российским оккупантам. В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят урон российским оккупантам.

Видео одного из сражений опубликовал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Видео из последних уличных боев в районе "Азовстали". Уникальное. Потому что обычно мы видим только тик-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь – реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов. Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить, что без потерь. Наши защитники самые лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение", - прокомментировал он видео.

