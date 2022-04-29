"Привыкли настолько, что похер – стреляют, не стреляют. Впервые вышли на улицу поесть – в подвале не видим, что едим. Живем, как бомжи", – жители руин Мариуполя. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жители руин Мариуполя рассказали о своем быте под обстрелами российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделала одна из жительниц многоэтажного жилищного комплекса. Среди разрушенных домов их осталось пятеро – трое мужчин и две женщины.
"Привыкли настолько, что похер – стреляют, не стреляют. Похер все. Наш подъезд. Немного видна моя квартира. Это машина разбитая. Сюда мы дерьмо сливаем. Сегодня впервые вышли на улицу поесть – в черном подвале мы даже не видим, что мы едим... Так мы и живем - бомжи", - рассказывает женщина о своем быте.
