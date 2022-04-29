РУС
Украинские артиллеристы уничтожили новейший российский танк Т-90, а еще два – повредили. ВИДЕО

Артиллеристы оперативной группы "Гром" близ Барвенкового уничтожили один новейший российский танк Т-90, а еще два – повредили.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео успешной атаки украинских воинов опубликовал Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти РФ публично признают, что российскую экономику в условиях санкций в ближайшее время ожидает поражение, - Центр противодействия дезинформации

армия РФ (20355) уничтожение (7703)
+51
молодці !
для тих в кого "не відкрилось" - https://youtu.be/ddjzC9JSZP8 https://youtu.be/ddjzC9JSZP8

29.04.2022 15:13 Ответить
+24
Молодцi хлопцi. ***************.
29.04.2022 15:13 Ответить
+23
Як же тепер парад на 9 травня у масквє?

На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
29.04.2022 15:14 Ответить
Дякую!
29.04.2022 15:24 Ответить
Рашодебилы... Они хоть сами понимали что изображают? Только людей гражданских и машины гражданские давить умеют, воены-рашисты, мля...
29.04.2022 15:30 Ответить
Thanks, man.
29.04.2022 18:22 Ответить
Щиро дякую!
29.04.2022 18:43 Ответить
Дякую.
29.04.2022 19:50 Ответить
Молодцi хлопцi. ***************.
29.04.2022 15:13 Ответить
Як же тепер парад на 9 травня у масквє?

На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
29.04.2022 15:14 Ответить
Извиняюсь, а как он определил что т90, но даже если и 72 это збс
29.04.2022 15:14 Ответить
Ого , вже пішли в атаку новітні танчики Т - 90 , а це значить , що скоро
танчикам орків настане піпець 😏
29.04.2022 15:15 Ответить
29.04.2022 15:16 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь.
29.04.2022 15:18 Ответить
Дуже добре!!Хоча й трошки з запізненням.., але-красава!!
29.04.2022 15:19 Ответить
а где клинья из сраматы- вундервафли ?
29.04.2022 15:23 Ответить
Таке враження, що САУшки від союзників вже працюють. Пішли в орків у гору втрати в бронетехниці...
29.04.2022 15:27 Ответить
100% подарки от друзей в деле!Изображение с беспилотника новое разрывы новые а точность!
29.04.2022 16:18 Ответить
Героям слава!
29.04.2022 15:31 Ответить
А де ж стара техніка!!!???
29.04.2022 15:35 Ответить
В тебе в гаражі
29.04.2022 15:42 Ответить
Там же де й калібри які ще на початку березня мали закінчитися, моя порада не слухайте довбойобів і наших пропогандонів!
29.04.2022 15:54 Ответить
Анало говнет.
29.04.2022 15:41 Ответить
Скоро на всіх полях України будуть "лєгєндарниє Т - 34"
29.04.2022 16:01 Ответить
Умысле шо за адно боесталкновение по 50 штук будут *************.
29.04.2022 16:07 Ответить
Ну эскалибуры уже работают, типерь мардве пистец.
29.04.2022 16:05 Ответить
Думаю, про новейший Т-90 Тоша загнул, как же без этого. Но все равно- сгоревший танк- он и в Африке сгоревший танк.
29.04.2022 16:05 Ответить
maladcy
29.04.2022 16:40 Ответить
Ну да, такие танки «АНАЛО-ГОВНЕТы» скоро шойгу своему маленькому плешивому гитлеру на параде в мацкве показывать будет. С эпитетами - самые лучшие, самые сильные, самые непробиваемые… а на самом деле горят так шо башню срывает!!! Против джавелина нет приемов!
29.04.2022 17:08 Ответить
Є! Здатися у полон. Ще й грошей дадуть.
29.04.2022 19:50 Ответить
Американские девайсы в московитских танках не разбираются.
Все на одно лицо.
29.04.2022 17:20 Ответить
АРТА РУЛИТ!!!!!!)))))
29.04.2022 20:37 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
29.04.2022 23:56 Ответить
Так кацапам с Украины домой не начем
******** будет.
Надо им хоть пару Кравчучек в аренду
сдать.
18.05.2022 20:37 Ответить
 
 