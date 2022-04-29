Украинские артиллеристы уничтожили новейший российский танк Т-90, а еще два – повредили. ВИДЕО
Артиллеристы оперативной группы "Гром" близ Барвенкового уничтожили один новейший российский танк Т-90, а еще два – повредили.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео успешной атаки украинских воинов опубликовал Антон Геращенко.
для тих в кого "не відкрилось" - https://youtu.be/ddjzC9JSZP8 https://youtu.be/ddjzC9JSZP8
На шойгу на оленіх упряжках, герасім на Муму?
танчикам орків настане піпець 😏
Все на одно лицо.
******** будет.
Надо им хоть пару Кравчучек в аренду
сдать.