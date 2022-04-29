РУС
33 455 136

Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО

Экс-нардеп ОПЗЖ Илья Кива предложил ударить по Львову тактическим ядерным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, находясь в студии кремлевского пропагандистского шоу в Москве.

По мнению предателя, Львов стал главным логистическим центром, поэтому его нужно уничтожить.

"Здесь концентрировано все зло, против которого совершается специальная военная операция", - заявил Кива пропагандистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Кива призвал Россию применить оружие массового поражения в Украине

пропаганда (3723) россия (96929) ядерное оружие (1386) государственная измена (1608) Кива Илья (398)
Топ комментарии
+64
пристрелите вы уже эту лысую ******. по этому подонку статья и не одна плачет.
29.04.2022 16:26 Ответить
+61
Як спиться тим, хто дав цьому одороблу кандидата наук?
29.04.2022 16:27 Ответить
+58
Это животное продвигал Аваков. Оно "воевало" за Украину в 14 году. Оно было заместителем министра, депутатом. Помните кто его продвигал
29.04.2022 16:27 Ответить
Вопрос к зеленым дебилам-почему вы не посадили этого дегенерата когда он был в Украине?Поводов и причин чтобы его упрятать за решетку было вагон и малая тележка.
29.04.2022 17:51 Ответить
І цей недолюдок багато років годувався з рук Авакова.
29.04.2022 17:54 Ответить
Этот должен висеть вниз головой🙃
29.04.2022 17:56 Ответить
Це стратегічний колега авакова.
29.04.2022 17:57 Ответить
Антон Геращенко, як бувший радник Авакова має напрягтись.
А цей кива ще намагався ганяти кримських татар, коли ті перешкоджали поставкам електрики у Крим в кінці 2015 року.
29.04.2022 19:26 Ответить
я считаю с это лысой ****** надо сделать менхаузена посадить на ракету и отправить к ***** в бункер!
29.04.2022 18:08 Ответить
Зло было сконцентрировано в яйцах у папки, когда мамку осеменял. На выходе получились Кивы.
29.04.2022 18:10 Ответить
Куда санитары смотрят?
29.04.2022 18:11 Ответить
Застрелились нарасие все санитары. Посмотрели на количество больных - 90% - и пустили себе пулю в висок.
29.04.2022 18:53 Ответить
А вот тут вопросы к порошенко и к авакову.
29.04.2022 18:13 Ответить
Ківу потрібно знищити фізично , так як воно ненавидить украінців тільки за те , що не дали йому зливати Украіну московітам !
За зраду , ця потвора отримував від ФСБшників , шалені гроші !
29.04.2022 18:15 Ответить
Авакову там не гикається?
29.04.2022 18:17 Ответить
Не удивлена
29.04.2022 18:18 Ответить
Новости из потустроннего мира от лысого беса.
29.04.2022 18:24 Ответить
Украинцы позволили этому вырости на своей земле... Как???
29.04.2022 18:25 Ответить
Бооооо. Яке ж кончене.....
29.04.2022 18:25 Ответить
Краще вдарити ядерною ракетою по квартирі доці зрадника, бо там росте таке саме зло, як ця ківа.
29.04.2022 18:27 Ответить
Може вдарити Киву?
29.04.2022 18:55 Ответить
я удивляюсь как он сбежал с психушки, ГДЕ БЫЛА ОХРАНА?
29.04.2022 19:11 Ответить
Он охране залил глаза своим генетическим материалом ...
29.04.2022 19:20 Ответить
Ну як вам "Народний депутат України"? Електорат ОПЗЖ, мабуть, у захваті.
29.04.2022 19:12 Ответить
29.04.2022 19:19 Ответить
А РОССИЯНИ НАГЛО УЖЕ ПО БЕЛАРУСИИ ТОПЧУТСЯ !!!
29.04.2022 19:22 Ответить
29.04.2022 19:27 Ответить
дрочило,наркет и обсос.бывший мусор не мент а мусор.и таких море.воевал в гостинице а не на передке.у почти вся партия такая была.довольны членососы кто за гречку голосовал?
29.04.2022 19:42 Ответить
"Не будем брать Жириновских со стороны. Вырастим в своем коллективе "
29.04.2022 20:18 Ответить
Что можно с екс мусора взять, ненавистника собственного народа
29.04.2022 20:30 Ответить
Спочатку не міг підібрати слів, що це за чоловік, бо ж то не чоловік!
А потім дійшло, це ж ЕЛІТНЕ ХВОЙДО!!!
29.04.2022 22:05 Ответить
А помните, как это чмо кива говорил, что он был даже контуженый, да вот только жаль, что не был убит!
29.04.2022 23:32 Ответить
Этот придурок уже наверняка 9 грамм в голову заработал!!!!
29.04.2022 23:58 Ответить
"Но, позвольте, как же он служил в очистке?"
30.04.2022 02:45 Ответить
йой, та скоріш ми по твоїй сраці вдаримо ядерним гумовим членом, їбанько
01.05.2022 00:09 Ответить
