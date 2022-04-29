Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО

Экс-нардеп ОПЗЖ Илья Кива предложил ударить по Львову тактическим ядерным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, находясь в студии кремлевского пропагандистского шоу в Москве.

По мнению предателя, Львов стал главным логистическим центром, поэтому его нужно уничтожить.

"Здесь концентрировано все зло, против которого совершается специальная военная операция", - заявил Кива пропагандистам.

