Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО
Экс-нардеп ОПЗЖ Илья Кива предложил ударить по Львову тактическим ядерным оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, находясь в студии кремлевского пропагандистского шоу в Москве.
По мнению предателя, Львов стал главным логистическим центром, поэтому его нужно уничтожить.
"Здесь концентрировано все зло, против которого совершается специальная военная операция", - заявил Кива пропагандистам.
А цей кива ще намагався ганяти кримських татар, коли ті перешкоджали поставкам електрики у Крим в кінці 2015 року.
За зраду , ця потвора отримував від ФСБшників , шалені гроші !
А потім дійшло, це ж ЕЛІТНЕ ХВОЙДО!!!