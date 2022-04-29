"Условия - не очень, но оружие смазано и снаряжение наготове", - защитники Мариуполя показали свой быт. ВИДЕО

Защитники Мариуполя записали видео, где показали условия, в которых они отдыхают и готовятся к боям с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой быт бойцы характеризуют как "не очень", но отмечают, что оружие смазано и снаряжение наготове.

