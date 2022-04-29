"Условия - не очень, но оружие смазано и снаряжение наготове", - защитники Мариуполя показали свой быт. ВИДЕО
Защитники Мариуполя записали видео, где показали условия, в которых они отдыхают и готовятся к боям с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой быт бойцы характеризуют как "не очень", но отмечают, что оружие смазано и снаряжение наготове.
Топ комментарии
+72 Алексей Королевский #514831
показать весь комментарий29.04.2022 16:57 Ответить Ссылка
+57 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий29.04.2022 16:58 Ответить Ссылка
+37 Ivan Livliv
показать весь комментарий29.04.2022 17:07 Ответить Ссылка
СЛАВА АЗОВУ!!! Героям Слава!
І слава нашим мужнім Героям !!👍🏼✊💪❤️
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!
Парни сражаются и держатся изо всех сил и точка.