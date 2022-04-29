РУС
"Условия - не очень, но оружие смазано и снаряжение наготове", - защитники Мариуполя показали свой быт. ВИДЕО

Защитники Мариуполя записали видео, где показали условия, в которых они отдыхают и готовятся к боям с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой быт бойцы характеризуют как "не очень", но отмечают, что оружие смазано и снаряжение наготове.

Смотрите: "Был оккупант и нет оккупанта": кадры уличных боев в районе "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

Это элита нашей нации
показать весь комментарий
29.04.2022 16:57 Ответить
Хай Господь збереже вас найкращих воїнів...
показать весь комментарий
29.04.2022 16:58 Ответить
Намагаюсь багато не читати та не дивитися про них, бо для мене це відчуття, що ми їх зраджуємо. Боже, бережи їх!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:07 Ответить
потрібно читати і дивитися, і запасатися ненавистю до скоторусів на все життя.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:19 Ответить
таже фигня
показать весь комментарий
29.04.2022 17:42 Ответить
Здоров,ячка та натхнення в боротьбі з проклятими орками!
СЛАВА АЗОВУ!!! Героям Слава!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:13 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 18:17 Ответить
Хлопці, бережи вас Господь та Матінка Божа
показать весь комментарий
29.04.2022 17:18 Ответить
Оце і є справжні герої України...а не те чмо що красується на обкладинках закордонних видань та хизується тим що не втік з України при перших пострілах.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:44 Ответить
та ні воно якраз і втікло в перших рядах,бо думало здати Україну,як це і було договорено,розмінувавши Чонгар,та здавши Маріуполь.На його відосиках що Ви бачили,крісло?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:17 Ответить
Оце і є справжні герої України....а не те чмо що красується на обкладинках закордонних видань та хизується тим фактом що не втік з України при перших пострілах.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:48 Ответить
Слава Украіні
І слава нашим мужнім Героям !!👍🏼✊💪❤️
показать весь комментарий
29.04.2022 17:55 Ответить
Цензор, як ти за..бав! В мене ні одне відео з телеграму не відкривається хоча телеграм встановлено!!! Так тяжко залити на свій сервер???
показать весь комментарий
29.04.2022 18:01 Ответить
бережи вас, Господь!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 18:02 Ответить
Ось чочу ми не "ОДИН НАРОД", подивіться, в оточенні, під обстрілами з цивільними, а житло кожен собі робить, стіна хоч із полиетилену, ліжко заправляне, столик, чистенько. А не ***** залізло гівно в чисту хату і там зробило свинарник.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:09 Ответить
Як же ж хочеться,щоб вони вийшли і жили !!!💛💙💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏💪💪💪✌️✌️✌️
показать весь комментарий
29.04.2022 18:12 Ответить
"Редиса" давно не видно.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:13 Ответить
Слів немає, тільки низький уклін Вам Захисники!
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!
показать весь комментарий
29.04.2022 18:23 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 19:17 Ответить
Где эти все крендели зрадое...ы - "Та это всё Арестович бреше, там всем конец и скоро все умрут!!!"
Парни сражаются и держатся изо всех сил и точка.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:17 Ответить
ох їбать який ти веселий,не хочеш туди,а ******,ясно обриганич тобі авторитет,то ****** якраз для таких відсталих скавулить
показать весь комментарий
29.04.2022 22:51 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 19:26 Ответить
мне одному показалась что он похож на прессекретаря СБУ который передаёт кого и где задержали?
показать весь комментарий
29.04.2022 19:54 Ответить
пересматривал сегодня телеграмм МАРИУПОЛЯ сейчас сижу и задаю себе вопрос, в телеграмме показывают что по разбомблённому МАрику свободно ездит чувак на машине и комментирует название улиц ,и не знаю может показалось или очень похож даёт интервью журналистам глава ДНР .
показать весь комментарий
29.04.2022 20:10 Ответить
Эпические герои.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:43 Ответить
 
 