Бойцы легиона ВСУ "Свобода России" обратились к бывшим коллегам из армии РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВИДЕО
После почти двухмесячной подготовки подразделения легиона ВСУ "Свобода России", сформированное из экс-солдатов армии РФ, выступивших против режима Путина, отправились в районы ведения боевых действий на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение легиона в телеграм-канале.
"Мы благодарим командование Вооруженных Сил Украины за предоставленное нам доверие и обещаем оправдать его в бою.
Также мы выражаем искреннюю благодарность нашим соотечественникам как из России, так и из-за границы за материальную помощь для борьбы с путинским режимом", - говорится в сообщении.
Также военные обратились к русским солдатам и офицерам:
"Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России.
Ребята, сделайте и вы свой выбор, легион "Свобода России" ждёт вас.
На каком участке фронта мы будем - вы скоро узнаете.
Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней", - йдеться у повідомленні.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зовсїм не подобається мені щось легіон
свобода росіі
по перше навіщо воно треба свобода чи не свобода росіі.
головне щоб в Украіні свобода була від росіі.
Я все сподівалась що то був вброс
Але ж ні ,є такий легіон.
Кроме нескольких пафосных роликов ни о чем, эти "герои" ничем примечательным не отметились.
Братської України? - надішліть їх на штурм Москви прямо зараз.. Брати блд.. - нахрена взагалі потрібен цей батальйон РОА? Не подобається це мені.
меня интересует сейчас свобода, независимость и мирное небо моей...нашей Украины...
и янычары навряд ли будут приближать этот миг...
не верю я им...
*(«Дешвабротизація» діставання швабри із сраки кацапа)
*(«Московія» країна в якій живуть кацапи)
доки скасаплений не згадає, що він мордвин, чуваш, ерзя, татарин, башкорт, удмурт, вепс, українець, білорус-литвин - добра ніколи не буде
З розумінням можна і з перевербованих кацапів отримати зиск для України.
Потім після перемоги України над Москвою стануть гвардієй яка буде розганяти
демонстрації пацріотов вялікой росії.
Дата первого появления флага достоверно неизвестна, однако похожий флаг использовался на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE виртуального государства «Новгородская Республика» по меньшей мере с 2010 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-7 [7] , который в свою очередь был основан на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 официальном флаге Новгорода 1994-2007 годов. Одна из «создателей» флага, Кай Катонина, позже пояснила, что идея о новгородской демократии была вдохновением, и реальной задачи искать флаг «того Новгорода» не было, да и когда Великий Новгород действительно был городом-государством, концепт флагов ещё не был распространёнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] .
Использование флага как символа антивоенного протеста было предложено 28 февраля 2022 года Кай Катонинойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] и поддержано российскими эмигрантами из Грузииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-Facebook-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:7-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , после чего он получил определённое распространение среди антивоенной оппозиции - флаг начали использовать на митингах, шествиях, демонстрациях и прочих акциях протеста, а также на соответствующих рисунках и плакатахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:10-11 [11] . Использование флага было замечено на антивоенном митинге в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8 Тбилиси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:7-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-12 [12] , а также на митингах на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , в Нью-Йоркеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:2-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:8-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Краковеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , Лондонеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] , Прагеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-19 [19] , Торонтоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] , Берлинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Дюссельдорфеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:5-6 [6] , Хельсинкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Мадридеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Тель-Авивеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:9-1 [1] , Вильнюсеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-:6-8 [8] и Екатеринбургеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3#cite_note-20 [20] .
По словам Кай, идея о необходимости флага пришла из-за того, что «без него казалось, что все россияне поддерживают войну, а на акции приходят только украинцы».
В интервью изданию https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Village The Village Кай сказала, что флаг изначально был больше предназначен для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российских эмигрантов :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
на території расєї це саме те що Україні зараз треба.
Перевербовані кацапські військові це гарна ідея, так довіряти повністю їм не можна, та і їх
задача полягає в іншому - воювати зі своїми ж співітчизниками, що є краще ніж гинути
Українцям.
А якщо у Вас не хватає клепки зрозуміти, навіщо цей батальон, просто промовчіть, бо уряду видніше.
П.С.
задайте собі питання : а що ви особисто хочете бачити на місті московщини, після її поразки В РЕАЛЬНОСТІ ?.... ото ж бо.