Бойцы легиона ВСУ "Свобода России" обратились к бывшим коллегам из армии РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВИДЕО

После почти двухмесячной подготовки подразделения легиона ВСУ "Свобода России", сформированное из экс-солдатов армии РФ, выступивших против режима Путина, отправились в районы ведения боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение легиона в телеграм-канале.

"Мы благодарим командование Вооруженных Сил Украины за предоставленное нам доверие и обещаем оправдать его в бою.

Также мы выражаем искреннюю благодарность нашим соотечественникам как из России, так и из-за границы за материальную помощь для борьбы с путинским режимом", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Генштаб о ситуации на Донбассе 29 апреля. ВИДЕО

Также военные обратились к русским солдатам и офицерам:

"Братья, волею судьбы и злой воли узурпатора мы оказались на войне против братской Украины, но мы, легионеры, уже сделали свой выбор и перешли на сторону сил добра и мира, мы сделали свой выбор во имя будущего России.

Ребята, сделайте и вы свой выбор, легион "Свобода России" ждёт вас.

На каком участке фронта мы будем - вы скоро узнаете.

Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней", - йдеться у повідомленні.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ. ВИДЕО