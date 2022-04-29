Борьба за Украину, - на Киевском форуме безопасности проходит дискуссия по защите от агрессора и консолидации мировой поддержки Киева. ВИДЕО

29 апреля в 20:00 Киевский Форум безопасности проводит новую онлайн-дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященного обороне нашего государства от агрессии России и консолидации мировой поддержки Украины.

Киевский Форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", является ведущей международной платформой нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

В центре внимания новой онлайн-дискуссии КБФ – две главные темы: усиление международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины.

Участники события:

- Майкл МакФол, Посол США в России в 2011-14 годах, Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;

– Наталья Яресько, Министр финансов Украины в 2014-16 годах, Директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико в 2017-22 годах;

- Андрей Коболев, Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" в 2014-21 годах;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Среди обсуждаемых вопросов:

Насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?

Что нужно для полного энергетического эмбарго против России?

Какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?

Цикл экспертных дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован КФБ с первой недели войны России против нашего государства. Участие в этих онлайн-событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, бывший командующий Вооруженными Силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, авторитетный американский дипломат Дэниел Фрид, немецкий политик Норберт Реттген и другие известные спикеры.