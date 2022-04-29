РУС
40 688 121

"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о необходимости ядерной атаки Журавлев заявил в студии кремлевского пропагандистского шоу.

"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявил он.

Вже сьогодні на Харківщині збили два СУ-34.На фронти надійшло багато бронетехніки. ППО підсилилось С-300.
29.04.2022 20:56
+58
О, это ж то самое хероическое русское животное, которое вроде ехало воевать за нарот бамбасса. Всех нацистов пААбедило уже, наверное, раз дерьмом из пасти брызжет на русском зомбоящике.
29.04.2022 20:55
+51
Открыл гугел, что бы узнать хто це.

"Постоянный участник общественно-политических телепрограмм на российский государственных каналах («60 минут», «Время покажет» и др.). В ходе программы «60 минут» Журавлёв утверждал, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах[15]"

Гугел сразу сказал шо это клиент дурдома
29.04.2022 20:57
рашисты специально запугивают оружием массового поражения, а журналисты часто им подыгрывают. Полезные идиоты.

Например, почти каждое утро на едином информационном канале, какой нибудь сопливый корреспондент в очередной раз рассказывает об ужасах химического или ядерного оружия, расшатывая и без того расшатанные войной нервы украинцев. Зачем это делать? И так все понимают, что такое атомная бомба. Хайп на таких темах помоему не уместен.
30.04.2022 07:31
чергове аналаговмірєнєт і єщьо скора не будєт правда не факт що взлетить аяк взлетить не факт що долетить а як долетить - не факт що взірветься но всьо равно бойтєсь ми ж вєлікая расєя
30.04.2022 07:52
30.04.2022 08:29
Вот клоуны, один сармат максимум часть лондона снести может.
30.04.2022 08:29
Интересно, с чего это он так расхрабрился? Если этот Сармат из советского вооружения, тогда он давно заржавел, а если из российского - то или надувной, или с неуправляемой траекторией.

А вообще есть интересное мнение, что свинорылые хором запели припев: "в ядерный пепел!" в песенке "Мы сдаёмсууу!" Типа, сначала всем грозить, топать ножкой, а потом сказать: "Ладно, наш Главлидор вас прощает!" и отсутствие ядерной войны выдать за свою победу.
Тоже вариант...
30.04.2022 08:43
А вместо боеголовки - капсула с запаянным внутри депутатом Госдумы дебилом Журавлевым...
30.04.2022 09:17
Тільки от тих ракет Сармат у кацапів на озброєнні - нуль (якщо звісно не брати до уваги SS-18, яку і утілив Сармат на трохи ********** комплектуючих). І більшість ядерних зарядів - втратила можливість ланцюгової ядерної реакції. З усіх носіїв - якусь небезпеку створюють АПЧ, але за кожною кацапською підлодкою слідкують, і на її знищення потрібно декілька хвилин.
Для США взагалі немає ніякої загрози з їхньою системою ПРО, яка впевнено вражає усе, що є у кацапів на озброєнні, та може з'явитися у найближчі років сто.
30.04.2022 09:23
Ахаха чувачок забув про підводні човни з атомною зброєю Великобританії. Залп у відповідь і немає не тільки москви та пітера а й більшої частини рашки, виживуть тільки ті що зараз в Україні воюють та й ті зразу здаватися побіжуть а потім на відбудові зруйнованих міст поки все не полагодять.
30.04.2022 09:30
Депутаты своей тупостью бьют все рекорды, невозможно ни одной, ни десятью боеголовками стратегическими боеголовками нанести существенный урон территории, которую занимает Великобритания (не говоря уже об ответном ударе)!
30.04.2022 09:48
Керченський міст чіпати не можна, на ще Кубань визволяти !
30.04.2022 10:23
Жертва невдалого аборта
30.04.2022 10:50
******* йому сарматом по головi!
30.04.2022 11:10
У этого поца была мама?
30.04.2022 14:48
Всем, кто хает Германию на этом сайте: наконец-то убедитесь, что она в тройке по реальной поддержки.
- Франция, кстати, тоже там.
30.04.2022 15:01
Смяшно
30.04.2022 16:58
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/03/5/4414286/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/03/5/4414286/

Москали - существа агрессивные и постоянно враждующие. У них всегда есть враги, как правило коварные - или натовские фашисты, или ватиканские сатанисты, или дикие гуцульские бандеровцы, или мировые масоны-сионисты.
30.04.2022 16:48
"Вот здесь стояли атомные подводные лодки. А здесь складывали боеголовки. Одна такая головка - и Флориды больше не существует! Представляете - не существует больше Флориды!" - с ностальгирующей радостью заявил один из таких имперцев в музее подводных лодок в Севастополе.
30.04.2022 16:49
Думаю, що скромняга NLAW буде сміятися з сармата...
08.05.2022 18:14
Видно что этого депутата журавлева выбирали из своей среды такие же кизяки и кизячки , которые в своих селах кубани кроме новостей из зомбо ящика ничего в своей жизни не видели и не слышали. Даже откровенным пропагандистам кремля было неловко слушать такой бред.
18.08.2022 15:09
