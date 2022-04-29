"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о необходимости ядерной атаки Журавлев заявил в студии кремлевского пропагандистского шоу.

"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявил он.

