"Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о необходимости ядерной атаки Журавлев заявил в студии кремлевского пропагандистского шоу.
"Один "Сармат" и нет британских островов... Они по другому не понимают", - заявил он.
Например, почти каждое утро на едином информационном канале, какой нибудь сопливый корреспондент в очередной раз рассказывает об ужасах химического или ядерного оружия, расшатывая и без того расшатанные войной нервы украинцев. Зачем это делать? И так все понимают, что такое атомная бомба. Хайп на таких темах помоему не уместен.
А вообще есть интересное мнение, что свинорылые хором запели припев: "в ядерный пепел!" в песенке "Мы сдаёмсууу!" Типа, сначала всем грозить, топать ножкой, а потом сказать: "Ладно, наш Главлидор вас прощает!" и отсутствие ядерной войны выдать за свою победу.
Тоже вариант...
Для США взагалі немає ніякої загрози з їхньою системою ПРО, яка впевнено вражає усе, що є у кацапів на озброєнні, та може з'явитися у найближчі років сто.
- Франция, кстати, тоже там.
Москали - существа агрессивные и постоянно враждующие. У них всегда есть враги, как правило коварные - или натовские фашисты, или ватиканские сатанисты, или дикие гуцульские бандеровцы, или мировые масоны-сионисты.