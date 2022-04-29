Ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, - Зеленский. ВИДЕО
Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.
Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий29.04.2022 21:53 Ответить Ссылка
+13 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий29.04.2022 21:51 Ответить Ссылка
+11 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий29.04.2022 21:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мені сподобалася.
https://www.youtube.com/watch?v=2YvnG8ePQwg&t
Дякуємо маленькому британцю.