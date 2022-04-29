РУС
5 511 29

Ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, - Зеленский. ВИДЕО

Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности

Зеленский Владимир (21680) ленд-лиз (38)
+15
ЗСУ дякуй і народу
показать весь комментарий
29.04.2022 21:53 Ответить
+13
ленд - ліз допоможе, якщо ти не спатраєш зі своїми дєрмаками і арахіміями
показать весь комментарий
29.04.2022 21:51 Ответить
+11
Новітня зброя *****, якою він погрожує світу.

показать весь комментарий
29.04.2022 21:46 Ответить
ЗСУ дякуй і народу
показать весь комментарий
29.04.2022 21:53 Ответить
Це так , а щоб народ и ЗСУ робив без новiтньоi зброi?
показать весь комментарий
30.04.2022 00:22 Ответить
Вірно,з нього начався цей процес, а оп просто примазались. Не дайте зеболоту зірвати допомогу химерними договорами
показать весь комментарий
29.04.2022 21:57 Ответить
Новітня зброя *****, якою він погрожує світу.

показать весь комментарий
29.04.2022 21:46 Ответить
Анало Гавнєтная
показать весь комментарий
29.04.2022 21:48 Ответить
Ху...лет им. Миклухо-Маклая.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:49 Ответить
Микола Миклуха Маклай украінeць, який народився в новгородській губeрніі, дe його батько, Микола Ілліч, залізничний інжeнeр, був у відряджeнні.
показать весь комментарий
01.05.2022 14:39 Ответить
гравицапа.... )
показать весь комментарий
29.04.2022 21:50 Ответить
не, вова, уничтожить 140 миллионов - по-моему это перебор.....
показать весь комментарий
29.04.2022 21:48 Ответить
Пісенька кацапського окупанта "Нас разъе...али здесь в говно". )))
Мені сподобалася.

https://www.youtube.com/watch?v=2YvnG8ePQwg&t
показать весь комментарий
29.04.2022 21:49 Ответить
ленд - ліз допоможе, якщо ти не спатраєш зі своїми дєрмаками і арахіміями
показать весь комментарий
29.04.2022 21:51 Ответить
"Тепла ванна"
показать весь комментарий
30.04.2022 07:57 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:01 Ответить
Увесь світ допомагає українцям, навіть діти. Хлопчик з Британії зібрав майже 255000 фунтів стерлінгів для українськиї дітей.

Дякуємо маленькому британцю.

Дякуємо маленькому британцю.

показать весь комментарий
29.04.2022 22:00 Ответить
які спадкоємці? вони брати близнюки! Світ забув про розділ Польші? Про Молотова? Про паради разомз фашистами!
показать весь комментарий
29.04.2022 22:02 Ответить
ЗСУ уже не дякую я МОЛЮСЬ НА НИХ на то е лічна причина. ХЛОПЦІ БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:03 Ответить
Сколько этот Ленд-лиз будет стоить Украине? Сколько лет потом придётся расплачиваться? Я как понимаю, это не бесплатно и это не гуманитарная помощь?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:25 Ответить
тебя забанили в гугле...?
показать весь комментарий
29.04.2022 23:20 Ответить
Ни сколько он не будет стоить Украине, хоть бы почитали что такое ленд-лиз. Похоже что вы троль.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 22:27 Ответить
на фронт поїхало 18 нових повнопривідних пікапів

показать весь комментарий
30.04.2022 03:41 Ответить
Шановний Цензоре! можна менше новин від цього ідіота, він вже окрім блювотного рефлексу, нічого не викликає.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:10 Ответить
Нацизм и фашизм подразумевают наличие нации. Роzzия, не ииеющая титульной нации, с помощью "мыслителей" (Дугин, Лимонов) создала идеологию "русского мира", привязав ее к единственному критерию － владение русским языком, а любые попытки давления на "русскоязычных" расценивается как самое страшное преступление. Это новое в истории и носит название "рашизм". Хотя это не мешает им уничтожать русскоязычные города Украины.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:16 Ответить
 
 