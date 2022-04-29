Ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, - Зеленский. ВИДЕО

Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности