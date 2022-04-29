"Засыпало операционную, где хранился хирургический инструмент", - Калина о ситуации на "Азовстали". ВИДЕО

Мариуполь находится в блокаде российских войск с начала марта. Украинские военные держат оборону на территории комбината "Азовсталь", по которому российские оккупанты продолжают наносить удары. Там находятся мирные жители и украинские военные, в том числе более 600 раненых.

В каких условиях живут бойцы полка "Азов" и гражданские, находящиеся на территории завода "Азовсталь" рассказал в эфире Суспильного заместитель командира полка спецназначения Нацгвардии Азов Святослав "Калина" Паламарь, передает Цензор.НЕТ.

Какая ситуация на "Азовстале" сейчас?

— Именно сейчас, во время того, как было объявлено о режиме тишины, враг пытается атаковать. Сейчас идут попытки штурма по состоянию на данный момент эти попытки неудачны. Наши ребята отбивают эти атаки. Враг сейчас интенсивно обстреливает из двухствольной артиллерии. Как они работают – постоянно они наносят интенсивные авиаудары, сбрасываемые бомбы после этого начинает работать корабельная артиллерия. После того как умолкает корабельная артиллерия, самолеты снова начинают сбрасывать бомбы. После того как они улетают назад, снова начинает интенсивно работать корабельная артиллерия. И так всю ночь. По состоянию на сегодняшний день они, скорее всего, пытались использовать режим тишины для того, чтобы продвинуться вперед и попытаться пробить наши оборонные рубежи.

Пытаются ли они зайти именно на территорию "Азовстали" к вам?

Да, конечно. Их попытки штурма это пехота, которая пробирается под прикрытием артиллерии. Пару дней назад, я скажу что был целенаправленно обстрелян бункер, где скрывались гражданские. СТаном на данный момент информация о трех раненых гражданских - это две женщины и мужчина. Характер ранения легок, больше к среднему. Им, несмотря на то, что они постоянно вели обстрелы с ракет по этому бункеру, сбрасывали авиабомбы, нашим ребятам удалось туда попасть, расчистить завалы, залезть туда и оказать первую медицинскую помощь, принести некоторые лекарства.

Относительно подвала с ранеными. Туда тоже уже 2 суток подряд наносятся постоянные удары по артиллерии, авиации, засыпало операционную комнату, где хранился хирургический инструмент и это большая проблема, очень много контуженных среди уже раненых бойцов. Также, среди раненых есть 200 в результате авиаударов, а также ранены среди работников госпиталя.

О человечности с войсками РФ и их наемниками говорить, пожалуй, неправильно, но о соблюдении войсками правил ведения войны, я хочу подчеркнуть, что любой цивилизованный военный должен знать хотя бы о Женевских конвенциях, о том, что любой военный должен не просто соблюдать правила и международные законы. Например, о первой Женевской конвенции 49-го года, это 19 пункт, в отношении военных госпиталей или стационарных и мобильных, это каждая из сторон войны должна обеспечивать безопасность именно этих госпиталей. Конечно, они целеустремленно туда бьют. Мало того, когда ребята наши помогают, вытаскивают раненых из завалов, что очень сложно в таких условиях без спецтехники, они продолжают наносить туда авиаудары, корректируя с беспилотников.

Як ви бачите можливість вивезти цивільних з Азовсталі. Як це можна реалізувати і чи є можливість вийти вам звідти?

Я и все командование нашего подразделения просим с 1 марта об этом. Поскольку мы понимаем и имеем информацию от тех людей, с которыми мы общаемся в военном и политическом руководстве, что, наконец, на 65-й день войны представители ООН и Красного Креста хотят сюда приехать. Мы на это надеемся и, в первую очередь, будем проводить эвакуацию гражданского населения. Нам очень важно вывезти тяжелораненых бойцов, находящихся в критическом состоянии, мы не можем оказать им надлежащую медицинскую помощь.

Конечно, командование, мы хотим осуществить эвакуацию тех военных, которые еще остались в живых, ребят, которые сделали очень многое в военном плане, мужественно воюют и считаю что политики всего мира, наше военно-политическое руководство должно сделать все для того, чтобы этих ребят отсюда вывезти, эвакуировать. Однозначно с гарантией третьей стороны. Или вывезти их на территорию третьей стороны, или каким-то логистическим коридором или на сушу или морем вывезти этих военных гарнизона Мариуполь на подконтрольную территорию Украины.

Сегодня была новость, что под эгидой ООН сегодня должна начаться эвакуация из Мариуполя. Связывались ли с вами? Была ли договоренность? Возможно, гражданских будут вывозить сегодня?

Мы знаем, что эвакуационная колонна в пути. Я не стану озвучивать маршрут. Я знаю что они делают все возможное, чтобы доехать сюда, мы со своей стороны сделаем все, чтобы в первую очередь гражданских и тяжелораненых забрали. Янадеюсь на то, что у некоторых военных с той стороны есть капля воинской чести, если это есть и они понимают, что преступные приказы их высшего командования не следует выполнять, то я надеюсь, что они прекратят обстрелы. И в таких условиях мы сможем еще добраться до тех подвалов, бункеров где мы предварительно понимаем, что там находятся гражданские и их надо раскопать. Это целая операция по эвакуации, вы должны понять, чтобы получить эти люди. А там есть дети, подчеркиваю, там пожилые люди, которым трудно передвигаться. И передвигаться по всем тем завалам, которые здесь, чрезвычайно трудно.

Есть большое количество неразорванных снарядов, несущих опасность.

Несколько дней назад Путин на встрече с Генсеком ООН Гутеррешем заявил, что он якобы имеет с вами связь, то есть с военными находящимися на территории Азовстали. Сказал, что имеет связь и о чем-то там договариваются, действительно ли это так, связывались ли с вами из Москвы и были ли переговоры напрямую с ними?

Нет, у нас нет связи с Путиным.

Чтобы вы ему сказали, если бы позвонил?

Я думаю, что в эфире на весь мир я бы не хотел это озвучивать. И поверьте это не самые лучшие слова.

Что придает вам сил в дальнейшем держаться и биться до последнего?

На самом деле, это вера друг в друга. Это вера в наше командование, надежда на военно-политическое руководство и надежда всех украинцев. Мы искренне уверены в том, что вся Украина нас поддерживает, мы об этом знаем, мы об этом благодарим, мы верим в то, что у мировых политиков есть мужество и мы любим нашу страну. Мы знаем для чего мы здесь, мы знаем о какой жертве принесли наши военные, ребята погибшие здесь. И я очень надеюсь, что нам удастся похоронить наших собратьев с почестями, которых они действительно заслужили. И я очень хочу попросить вас, чтобы вы передали слова нашего командования, что вы должны сделать все для того, чтобы те ребята, которые находятся здесь, вернулись в свои семьи и обняли своих родных.

