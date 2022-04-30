РУС
9 561 16

"Победа будет за Украиной", - пограничники - защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня Пограничника. ВИДЕО

Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Фейсбуке глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.

Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки", - написал Дейнеко.

Мариуполь (5742) пограничники (1593) Азовсталь (380)
Бережи вас, Боже! Велика шана, безмірна повага, біль за вас !
29.04.2022 23:10 Ответить
29.04.2022 23:10 Ответить
з такими бійцями ми знищемо ворога, звівльнимо Україну! Слава Україні!
29.04.2022 23:17 Ответить
29.04.2022 23:17 Ответить
Бережи вас, хлопці, Господь та Матінка Божа
29.04.2022 23:23 Ответить
29.04.2022 23:23 Ответить
Бережи вас Бог та Діва Марія!
29.04.2022 23:24 Ответить
29.04.2022 23:24 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519993468139053059 9 ч

У России два союзника - Фотошоп и Союзмультфильм.
29.04.2022 23:27 Ответить
29.04.2022 23:27 Ответить

https://twitter.com/ua_danylo/status/1520094477611941888?cxt=HHwWgIC-sfT3upgqAAAA
29.04.2022 23:35 Ответить
29.04.2022 23:35 Ответить
Бережи Вас Господь - Ви еліта України і культурна, бойова і націоальна! Слава Україні. Героям слава!
29.04.2022 23:30 Ответить
29.04.2022 23:30 Ответить
Знав би хто, скільки треба ще протриматись...
29.04.2022 23:31 Ответить
29.04.2022 23:31 Ответить
Слава ВСУ!
Смерть кацапам!
29.04.2022 23:31 Ответить
29.04.2022 23:31 Ответить
тяжело это смотреть...мож лехаимцев помалу начинать
хоронить?шоб ***** почуло...
29.04.2022 23:34 Ответить
29.04.2022 23:34 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
(ви потрібні нам живі....молимося за вас)
29.04.2022 23:37 Ответить
29.04.2022 23:37 Ответить
А де командир Азова з Маріуполя Денис Прокопенко? Якщо показують якесь відео з Азовсталі, то говорить тільки командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"). З ним щось трапилося?
29.04.2022 23:43 Ответить
29.04.2022 23:43 Ответить
це прикордоники а не армійці
30.04.2022 00:05 Ответить
30.04.2022 00:05 Ответить
Героям слава !!

Тримайтеся хлопці, та повертайтеся тільки живими 💪✊🙏🏼❤️
29.04.2022 23:52 Ответить
29.04.2022 23:52 Ответить
Великодній Маріуполь...





30.04.2022 00:12 Ответить
30.04.2022 00:12 Ответить
Дорогі прикордонники.

Вклоняємося вам.
Ми хочемо, щоб ви всі залишилися живими.
Благаємо Небо вберегти вас.
30.04.2022 01:32 Ответить
30.04.2022 01:32 Ответить
 
 