"Победа будет за Украиной", - пограничники - защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня Пограничника. ВИДЕО
Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Фейсбуке глава ГПСУ Сергей Дейнеко.
"Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.
Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки", - написал Дейнеко.
Топ комментарии
+37 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий29.04.2022 23:10 Ответить Ссылка
+22 Панас Стець
показать весь комментарий29.04.2022 23:17 Ответить Ссылка
+22 Чайка Київ
показать весь комментарий29.04.2022 23:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519993468139053059 9 ч
У России два союзника - Фотошоп и Союзмультфильм.
https://twitter.com/ua_danylo/status/1520094477611941888?cxt=HHwWgIC-sfT3upgqAAAA
Смерть кацапам!
хоронить?шоб ***** почуло...
(ви потрібні нам живі....молимося за вас)
Тримайтеся хлопці, та повертайтеся тільки живими 💪✊🙏🏼❤️
Вклоняємося вам.
Ми хочемо, щоб ви всі залишилися живими.
Благаємо Небо вберегти вас.