"Победа будет за Украиной", - пограничники - защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня Пограничника. ВИДЕО

Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал в Фейсбуке глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.

Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки", - написал Дейнеко.

