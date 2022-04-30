Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - захватчик РФ призывает знакомого не ехать на войну в Украину. АУДИО
Российские оккупанты, почувствовавшие на себе силу ВСУ, призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный пресс-центром СБУ перехват.
"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - пытается объяснить оккупант.
По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.
"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик
В СБУ напоминают, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что же там обещают.
50% що може здохнути, але ж буде з айфоном,
може буде без ноги але ж з айфоном
Тобто коли прилетить "атветочка", вони будуть знати, за що, і всім оточуючим це скажуть... якщо зможуть.