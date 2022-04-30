РУС
20 566 16

Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - захватчик РФ призывает знакомого не ехать на войну в Украину. АУДИО

Российские оккупанты, почувствовавшие на себе силу ВСУ, призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный пресс-центром СБУ перехват.

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехват СБУ разговора сторонника нацизма из "элитной" 2-й мотострелковой дивизии РФ Клименко

"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик

В СБУ напоминают, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.

армия РФ (20374) СБУ (20338)
+31
Кацапська жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
30.04.2022 08:02 Ответить
+20
нех.й шастать
30.04.2022 08:02 Ответить
+14
Ласкаво запрошуємо до пекла.
30.04.2022 08:24 Ответить
Как в старом анекдоте. Подготовка наступления расеян через месяц. Штаб. Генерал: Сначала пойдут танки, танки, танки. Полковник: все танки? Генерал: да, все два. Авиацией наступать не будем. Полковник: Почему? Генерал: Лётчик заболел. В случае неудачи будем отступать мелкими группировками по 100 тыс. в каждой
30.04.2022 08:17 Ответить
Це швидше у китайців такі малі підрозділи.
30.04.2022 08:23 Ответить
он не поверит и приедет
30.04.2022 08:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CZ42AEu0v60
30.04.2022 08:08 Ответить
Он не сказал что из трёх сот останется трое без рук и ног.
30.04.2022 08:16 Ответить
Москаль для *****...гумус.
30.04.2022 08:26 Ответить
Интересно заслать пранкера в московитский военкомат.
Что же там обещают.
30.04.2022 08:29 Ответить
Безмежна огида від діалогів цих гельмінтів!Ригати їм кровю!
30.04.2022 08:39 Ответить
Гимн засрашки-похоронный марш Шопена.
30.04.2022 08:42 Ответить
Да без пантоф, тебе уже писда с видюхой...
30.04.2022 08:42 Ответить
***** монголи.
30.04.2022 08:56 Ответить
****** «вєлікая страна» їде аби намародерити айфон,
50% що може здохнути, але ж буде з айфоном,
може буде без ноги але ж з айфоном
30.04.2022 11:46 Ответить
Ну хоч розуміють, що вони мародери.

Тобто коли прилетить "атветочка", вони будуть знати, за що, і всім оточуючим це скажуть... якщо зможуть.
30.04.2022 11:51 Ответить
 
 