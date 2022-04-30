Нас заходила тысяча человек, осталось 300. Тут полный п#здец, я тебе отвечаю, - захватчик РФ призывает знакомого не ехать на войну в Украину. АУДИО

Российские оккупанты, почувствовавшие на себе силу ВСУ, призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный пресс-центром СБУ перехват.

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", - пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.

"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах#й… Монитор сп#здил, нах#й! Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик

В СБУ напоминают, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.