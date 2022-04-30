РУС
Информаторы оккупантов задержаны на блокпосту в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Запорожской области полицейские разоблачили информаторов российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 29 апреля на блокпосту, расположенном в Ореховском направлении, полицейские остановили для проверки транспортное средство, в котором находились двое мужчин.

В ходе беседы они объяснили, что только перевозят разные товары. Однако сотрудники полиции не потеряли бдительность и провели тщательную проверку автомобиля, груза, а также средств связи.

В ходе осмотра мобильных телефонов правоохранители установили, что мужчины передавали противнику информацию о движении сил и средств ВСУ.

Нацполиция (16712) шпионаж (1443) Запорожская область (3447) коллаборационизм (904)
+24
Це не інформатори, це вбивці. Називайте речі своїми іменами.
30.04.2022 09:46 Ответить
+14
А чи можливо було це сміття прибрати при спробі втечі?
30.04.2022 09:47 Ответить
+10
Узбеки, таджики по жизні за раху, тим більше молоді. Окреме питання - паспорти Украіни ? Сукі котрі продали ім паспорти хоч вкурюють що ці уродженці Узбекистану першими шкіри живцем з них будуть знімати. Питання до зевлади- коли для набуття громадянства запровадять іспити з украінськоі мови та історіі Украіни ?
30.04.2022 10:11 Ответить
Це не інформатори, це вбивці. Називайте речі своїми іменами.
30.04.2022 09:46 Ответить
чурок на кол!
30.04.2022 09:46 Ответить
А чи можливо було це сміття прибрати при спробі втечі?
30.04.2022 09:47 Ответить
a ******** ? stojat takie - ruki v brjuki....urody
30.04.2022 09:47 Ответить
Узбеки, таджики по жизні за раху, тим більше молоді. Окреме питання - паспорти Украіни ? Сукі котрі продали ім паспорти хоч вкурюють що ці уродженці Узбекистану першими шкіри живцем з них будуть знімати. Питання до зевлади- коли для набуття громадянства запровадять іспити з украінськоі мови та історіі Украіни ?
30.04.2022 10:11 Ответить
Швидше за все, у обох чурбанів є українські дружини. Хоча б фіктивні.Звідти і паспорти…
30.04.2022 11:05 Ответить
***** закопати разом з чурками
16.07.2022 18:41 Ответить
Мій знайомий узбек, - патріот України. Живе дуже довго в Україні. Його діти і внуки, - україномовні.
Так що, є різні люди.
30.04.2022 12:36 Ответить
Люди різні,таких як ваш знайомий серед них 0,001.....
16.07.2022 18:42 Ответить
фиктивные браки вот и паспорты у узбеков
30.04.2022 12:39 Ответить
А чего хотеть. Рейтинг Лукашенко в 2018-2019-ом году был выше 80% в Украине, кто о нем отзывался положительно. В 2020-ом был 50-55%, когда все белорусы без исключения его ненавидели. Зато теперь вдруг резко поняли и там 2% одобрения. Но только когда по голове настучали сотней ракет и вводом войск в 2 местах. Так и эти, пока не получат по полной, ничего не поймут. Связать, мобилизовать, отправить на фронт под конвоем, пускай разминируют собой или в разведку. Если выживут, то на своей шкуре узнают, что они делали в прошлом.
30.04.2022 10:12 Ответить
як можна видавати паспорти цим істотам
30.04.2022 10:58 Ответить
Ми навiть не здогадувались скiльки на Пiвднi симпатикiв "русского мира", зрадникiв, проституток. I всi з украiнськими паспортами i рiзних нацiональностей, в тому числi украiнськоi.
30.04.2022 11:24 Ответить
ну уже не так много - некоторые на том свете с русскими уже бухают
30.04.2022 12:40 Ответить
Згадайте відоме-Да какая разніца......
16.07.2022 18:43 Ответить
Ще й стоять, гниди, руки в кишені!
Тавони мають лежати і стогнати від болю!
30.04.2022 11:07 Ответить
похоронить в свинарнике
30.04.2022 11:11 Ответить
пожиттєву строк треба давати з конфіскацією майна і позбавлення громадянства

слабенька кара тому так багато бажаючих зливати дані
30.04.2022 11:16 Ответить
Усілякій срані роздають громадянство України
12.06.2022 00:06 Ответить
Ціна питанн.....чиновники в Україні самі найпродажніші з усіх самих продажніх....((
16.07.2022 18:45 Ответить
 
 