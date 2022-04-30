Информаторы оккупантов задержаны на блокпосту в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Запорожской области полицейские разоблачили информаторов российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 29 апреля на блокпосту, расположенном в Ореховском направлении, полицейские остановили для проверки транспортное средство, в котором находились двое мужчин.

В ходе беседы они объяснили, что только перевозят разные товары. Однако сотрудники полиции не потеряли бдительность и провели тщательную проверку автомобиля, груза, а также средств связи.

В ходе осмотра мобильных телефонов правоохранители установили, что мужчины передавали противнику информацию о движении сил и средств ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ. ФОТО