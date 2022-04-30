Уничтожен пункт управления, техника и личный состав врага на Изюмском направлении, - Нацгвардия. ВИДЕО
Выявлен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Специалисты Национальной гвардии Украины вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины эффективно отработали по врагу.
"Более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ", - говорится в сообщении.
Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии Украины, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем.
"Все цели уничтожены! Слава Украине!", - резюмировано в сообщении.
Молодчинки !
Отак би всіх москалів бах-бах - і нема.
прибыл НГШ Герасимов.. Побольше артиллерии и срезать "выступ"
севернее Изюма.
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Треба щоб мокші всирались від одного тільки слова Україна.