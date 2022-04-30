РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6531 посетитель онлайн
Новости Видео Война
31 390 50

Уничтожен пункт управления, техника и личный состав врага на Изюмском направлении, - Нацгвардия. ВИДЕО

Выявлен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Специалисты Национальной гвардии Украины вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины эффективно отработали по врагу.

"Более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ", - говорится в сообщении.

Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии Украины, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба армии РФ Герасимов прибыл в Изюм, - СМИ

"Все цели уничтожены! Слава Украине!", - резюмировано в сообщении.

армия РФ (20374) Харьковщина (5577) техника (1778) Изюм (283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
люди не пострадали! только жаренные орки))
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
+44
Спецпризначенцям Національній Гвардії України-ресект.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:53 Ответить
+41
Герасимова демілітаризували?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
люди не пострадали! только жаренные орки))
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
БЛЕСТЯЩЕ ‼️Супер Герои‼️ Только в НАТО !
показать весь комментарий
30.04.2022 10:09 Ответить
слава !
показать весь комментарий
01.05.2022 10:54 Ответить
Можно такое же только в Белгороде
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
на параді у мацкві
показать весь комментарий
30.04.2022 09:59 Ответить
со всего мира туристы будут приезжать пофоткаться на руинах москвы
показать весь комментарий
30.04.2022 10:08 Ответить
Если приезжать, то только чтоб плюнуть в их морды! И то не стоит.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:15 Ответить
на сафари они приезжать будут и на бесплатную ..блю с кокошницами..
показать весь комментарий
01.05.2022 12:33 Ответить
любо, братцы, любо!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
Герасимова демілітаризували?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
Не потрібно - раптом розумного знайдуть на його місце...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:47 Ответить
Наче кацап вже у шпиталі
показать весь комментарий
01.05.2022 19:35 Ответить
Спецпризначенцям Національній Гвардії України-ресект.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:53 Ответить
Героям Слава ‼️💙💛❤️👍👍👍👏👏👏👏✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
показать весь комментарий
30.04.2022 10:07 Ответить
Філігранна робота Воїнів. Разом до Перемоги
показать весь комментарий
30.04.2022 09:53 Ответить
Гарно працюють наші хлопці , молодці👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
показать весь комментарий
30.04.2022 09:55 Ответить
це вчора подавали це відео..біля Забавного ,так було написано.це біля Ізюму
показать весь комментарий
30.04.2022 09:56 Ответить
Так Забавне біля Ізюму.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:04 Ответить
Невже дістали від Гусарівки або Петрівського?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:20 Ответить
Пункт управления .Неужели герасимова пытались забаранить .Хорошо было бы если бы он там оказался и его сумели ликвидировать
показать весь комментарий
30.04.2022 09:57 Ответить
Ой як добре! Хлопці, Спасибі вам, дай Боже вам здоров'я та довгих років життя. Повертайтеся живими. Слава Україні!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:57 Ответить
Ух, як класно !

Молодчинки !
Отак би всіх москалів бах-бах - і нема.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:01 Ответить
как приятно смотреть на облачка пыли...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:03 Ответить
Tut krasivo gorit.Gerasimov mozet takze tam byl,no net luce ego v plen vziat
показать весь комментарий
30.04.2022 10:06 Ответить
там козломордий генерал шастає, пошукати б та об200тити ...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:07 Ответить
Бац! І тільки лапті полетіли в різні боки.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:10 Ответить
Може якраз Хєрасіма ******* ?
показать весь комментарий
30.04.2022 10:15 Ответить
Это видео было вчера, только с другого ракурса. Видемо пасли баранов. Интересно, шашлык получился?
показать весь комментарий
30.04.2022 10:17 Ответить
Асвабадiтєлєй зустрiли з караваєм з iзюмом.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:17 Ответить
Ничего конкретного не увидел (поверим на слово), кроме удара из установок залпового огня!
показать весь комментарий
30.04.2022 10:18 Ответить
Таких відео має бути з кожним жнем більше і більше. Слава Україні!
показать весь комментарий
30.04.2022 10:22 Ответить
Нравица..))
показать весь комментарий
30.04.2022 10:25 Ответить
*******, тебе подарки на даздраперма.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:39 Ответить
красивое! )
показать весь комментарий
30.04.2022 11:03 Ответить
лузгають танки як сємки!
показать весь комментарий
30.04.2022 11:15 Ответить
Красивое.
показать весь комментарий
30.04.2022 11:53 Ответить
Под Изюмом росия хочет сделать " котёл" для ВСУ, вот зачем туда
прибыл НГШ Герасимов.. Побольше артиллерии и срезать "выступ"
севернее Изюма.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:20 Ответить
Шикарно, але якщо бути чесними з собою, якщо там понад половина технікі була танкі, вони не могли бути знищені. Це робота "Граду", а вогневої потужності "градини" недостатньо для виведення з ладу танку навіть у разі прямого влучання. Максимум - оптику йому поб'є. Ось вантажівкі та легкоброньовану техніку так покромсати можна, але не ніяк не танки.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:24 Ответить
А без оптики танк-трактор.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:34 Ответить
Не факт, що це робота граду. Припускаю, ще це щось із західних подарунків, які вже встигли доїхати до нас.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:47 Ответить
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
показать весь комментарий
30.04.2022 13:15 Ответить
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
показать весь комментарий
30.04.2022 13:16 Ответить
Добрый москаль -мертвый москаль!)
показать весь комментарий
30.04.2022 18:27 Ответить
Суперновина.
Треба щоб мокші всирались від одного тільки слова Україна.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:22 Ответить
здесь надо смотреть!! https://www.bild.de/video/clip/video/*****-ein-dutzend-panzer-zerstoert-gewaltiger-artillerie-angriff-auf-putins-trup-79933254,auto=true.bild.html
показать весь комментарий
30.04.2022 19:40 Ответить
Герасим в изюме , надеюсь жареный
показать весь комментарий
30.04.2022 20:31 Ответить
Езжай, покажи пацанам как правильно стрелять.
показать весь комментарий
30.04.2022 21:16 Ответить
Слава - Украине!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 23:01 Ответить
Well done хлопцi!!! Ото дивився би та дивився, знов i знов...
показать весь комментарий
01.05.2022 06:29 Ответить
 
 