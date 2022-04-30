РУС
17 753 13

Дом восстановлению не подлежит: после попадания вражеской ракеты многоэтажка "сложилась" в Харькове. ВИДЕО

Войска РФ продолжают обстреливать гражданские кварталы в Харькове.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова разрушения в Харькове, снова орки "освобождают" мирное население от их домов", - отмечает он.

По словам Геращенко, после очередного обстрела рашистами жилого района в Харькове, многоэтажка при попадании ракеты просто сложилась. Дом не подлежит восстановлению.

Читайте также: Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из артиллерии, "Градов" и "Смерчей", - Синегубов

Автор: 

армия РФ (20374) обстрел (29135) Харьков (7730) Геращенко Антон (1438)
Топ комментарии
+10
Это месть орков, за то что их отодвинули дальше от Харькова, теперь им приходится обстреливать Харьков более дорогостоящими ракетами, впрочем ради своей ненависти к Украине и украинцам они не пожалеют никаких денег.
показать весь комментарий
30.04.2022 11:33 Ответить
+7
Так, ВСУ зачищають довколо Харкова! Тому орки оскаженiли...
Карта бойових дiй https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220429-karta-bojovyh-dij-v-********/
показать весь комментарий
30.04.2022 11:41 Ответить
+6
Були б люди живі,а будинок відновлять. До речі долгострой треба перевести в швидкості. Зачасту це будинки потерпали від жадібних і нечесних підрядчиків і мерій
показать весь комментарий
30.04.2022 11:19 Ответить
за какое время Харьков доведут до состояния Мариуполя?
показать весь комментарий
30.04.2022 11:24 Ответить
в тому горі й розрусі окупанти ще й просвітляють(може це мені тільки так хочеться?) харківську вату й любителів руSSкого міра...
показать весь комментарий
30.04.2022 11:33 Ответить
Навіть в Одесі падаючі ракети таки просвітлюють вату, особисто знаю таких.

Що вже про Харків казати?

Хоча завжди є такі випадки, про які лікарі кажуть "Безнадійний пацієнт".
показать весь комментарий
30.04.2022 12:12 Ответить
Харків дуже близько до кордону, але він набагато більше Маріка, тому це займе довше, але нажаль це швишде за все не оминути, вони не залишать нас в спокої до самої капітуляції і розпаду рашки
показать весь комментарий
30.04.2022 11:34 Ответить
ни за какое )) вы Харьков на карте видели? а теперь отметте поврежденные зоны и убедитесь, что и четверти города реально не пострадало. им просто сил не хватит
показать весь комментарий
30.04.2022 11:52 Ответить
алогичность путинской политики - разрушить наиболее лояльные к россии (теперь уже в прошлом) города
показать весь комментарий
30.04.2022 11:55 Ответить
до чего смог дотянуться,то и разрушает.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:05 Ответить
це помста за те що з квітами не зустріли, *прєдатєлі руцкага міра*. ну і тому що вони завжди з Харкова починали захоплення України, не можеш захопити, треба знищити, щоб потужності Харкова в промисловості і науці знищити, дуже легко стріляти по Харкову, достатьно артилерії, навіть ракети літаки не потрібні. звичайними смерчами совковими можна навіть з білгородської області все накривати... тільки снаряди встигати підвозити. наша задача їх HIMARsами знищувати найкраще заздалегідь, та і у відповідь теж, коли нормальна американська апаратура радарна під'їде вже
показать весь комментарий
30.04.2022 12:12 Ответить
******* бєлгороду!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:11 Ответить
 
 