Дом восстановлению не подлежит: после попадания вражеской ракеты многоэтажка "сложилась" в Харькове. ВИДЕО
Войска РФ продолжают обстреливать гражданские кварталы в Харькове.
Об этом сообщает в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова разрушения в Харькове, снова орки "освобождают" мирное население от их домов", - отмечает он.
По словам Геращенко, после очередного обстрела рашистами жилого района в Харькове, многоэтажка при попадании ракеты просто сложилась. Дом не подлежит восстановлению.
Бережіться і не ігноруйте сигнали тривоги
Що вже про Харків казати?
Хоча завжди є такі випадки, про які лікарі кажуть "Безнадійний пацієнт".
