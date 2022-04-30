Дом восстановлению не подлежит: после попадания вражеской ракеты многоэтажка "сложилась" в Харькове. ВИДЕО

Войска РФ продолжают обстреливать гражданские кварталы в Харькове.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова разрушения в Харькове, снова орки "освобождают" мирное население от их домов", - отмечает он.

По словам Геращенко, после очередного обстрела рашистами жилого района в Харькове, многоэтажка при попадании ракеты просто сложилась. Дом не подлежит восстановлению.

Читайте также: Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из артиллерии, "Градов" и "Смерчей", - Синегубов