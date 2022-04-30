Российский актер Смольянинов сомневается в обоснованиях Кремля нападения на Украину: "То, что я вижу, убеждает меня в обратном". ВИДЕО

Российский актер Артур Смольянинов сомневается в обосновании российских властей нападения на Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Скажи Гордеевой", передает Цензор.НЕТ.

"Почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике с 2014 года до 2022-го, количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось? Почему на территориях, занятых пророссийскими войсками, был "геноцид", а с другой стороны люди жили — не тужили, хотя это те же Донецкая и Луганская области, Мариуполь? А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался... Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был волшебный город, пока не пришли "освободители"?

Люди не живут там, где плохо, они убегают оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они там гибнут и бегут оттуда. Почему, если за вами правда? Почему они там жили, а сейчас нет? Где мы были восемь лет? А где вы были восемь лет, почему вы не забрали этих людей в Россию, если им так плохо жилось?

Геноцид по какому признаку был, я не очень понимаю? По какому признаку? Русский язык? Ну вот "граница", то что называлось линия столкновения, и там разговаривали по-русски, и там. Но от того места (оккупированной части Донбасса. – Ред.) ощущение какого-то очага просто, а с этой стороны ощущение нормальной жизни. Ну, что вы принесли?

Вы говорите, что у вас есть какие-нибудь документы? Покажите, я не видел ни одного. Я слышу только слова. Я хочу это видеть. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово, за кого вы меня держите, рассказывая мне это? Почему вы общаетесь со мной как с малолетним дураком? Почему вы так себя не уважаете? Я гражданин Российской Федерации, такой же, как и вы. Я тоже в ответе за все, что происходит. Покажите, докажите. Вы не убедительны. Эмоции, слова – это не подтверждения. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что вижу, убеждает меня в обратном", – заявил Смольянинов.