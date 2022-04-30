Российский актер Смольянинов сомневается в обоснованиях Кремля нападения на Украину: "То, что я вижу, убеждает меня в обратном". ВИДЕО
Российский актер Артур Смольянинов сомневается в обосновании российских властей нападения на Украину.
Об этом он рассказал в интервью "Скажи Гордеевой", передает Цензор.НЕТ.
"Почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике с 2014 года до 2022-го, количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось? Почему на территориях, занятых пророссийскими войсками, был "геноцид", а с другой стороны люди жили — не тужили, хотя это те же Донецкая и Луганская области, Мариуполь? А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался... Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был волшебный город, пока не пришли "освободители"?
Люди не живут там, где плохо, они убегают оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они там гибнут и бегут оттуда. Почему, если за вами правда? Почему они там жили, а сейчас нет? Где мы были восемь лет? А где вы были восемь лет, почему вы не забрали этих людей в Россию, если им так плохо жилось?
Геноцид по какому признаку был, я не очень понимаю? По какому признаку? Русский язык? Ну вот "граница", то что называлось линия столкновения, и там разговаривали по-русски, и там. Но от того места (оккупированной части Донбасса. – Ред.) ощущение какого-то очага просто, а с этой стороны ощущение нормальной жизни. Ну, что вы принесли?
Вы говорите, что у вас есть какие-нибудь документы? Покажите, я не видел ни одного. Я слышу только слова. Я хочу это видеть. Убедите меня. Почему я должен верить вам на слово, за кого вы меня держите, рассказывая мне это? Почему вы общаетесь со мной как с малолетним дураком? Почему вы так себя не уважаете? Я гражданин Российской Федерации, такой же, как и вы. Я тоже в ответе за все, что происходит. Покажите, докажите. Вы не убедительны. Эмоции, слова – это не подтверждения. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что вижу, убеждает меня в обратном", – заявил Смольянинов.
Думаю, всі хочуть жити солоденько, як дітки мільярдерів. Всім хочеться айфончиків, будиночків, красивих маєточків і райських островочків, бугатті вейрончиків і так далі. А на зарплату госчинушки, навіть європейського, сильно не погуляєш. Ото й скупив ***** купу людей за криваві нафтодоларові валізки. Мені тому й смішно трохи, як Україну звинувачують в корупції країни, у яких у самих урядовці замазані по маківку...
Якщо вам цікава моя власна точка зору, то у всьому винуваті популісти і соцмережі. Популісти продавлюють в маси ідіотські ідеї і бажання, які не мають реалізацій, але гаряче підтримуються суспільством - на кшталт славнозвісної "стіни з Мексикою". А соцмережі це основний інструмент популіста, це рупор народу, а народ в своїй основній - 80%+ масі - це ідіоти з IQ чайної ложечки. Ото й маємо, ідіоти вибирають ідіотів, а потім ми питаємо: а хто ето сделал? О_о
А Галіна Вовчик , а Валентин Гавт ?!
Подивиться на їх могили -- там жодної ознаки нема .
Й порівняйте зі Жванецьким . Він до речі ніколи не забував звідки він й дуже "пА русАфобські" прокоментував вторгнення в 2014 році , як "они украицам завідуют"
Крёстный отец Охлобыстин и брат убийца-скинхед отсиживающий 19-летний срок, это конечно так себе визиточка...
Да и как не хотелось бы сказать "вот - ЕДИНСТВЕННЫЙ из 140 миллионов адекватный русский" - он исходя из интервью и то не совсем русский и к сожалению (для руSSких) это многое объясняет. Бабушка и дедушка сталинисты тоже не подарок, но он имел возможность оценить обе точки зрения - второй, репрессированной половины. Да и человеку, который провёл детство в Закарпатье трудно рассказать сказки про фашистов и бандеровцев.
НО! Тем не менее я помню, что мне говорила бабушка - "НИКОГДА не верь русским"!
Кацап всегда кацап, а овощ всегда овощ, как ему не объясняй, что даже в рф не все такие же овощи поголовно.
вони ж можуть отримувати правдиву інформацію, але не хочуть!
як влучно висловився А. Муждабаєв: "це концтабір з відчиненими дверима, але вони з нього не хочуть іти!"
)(уйло Муратов таке саме підрорабство--який плучив міжнародну премію миру, просить у )(уйла трохи відпустити мотузку..
Думать в мордоре могут себе позволить только маргиналы...
А, ну и ещё "нацпредатели" и "иноагенты"...
верю только тем, кто с первой минуты-часа-дня кричал о войне, как о преступлении ***** и всех восхищенных действиями ***** росиян, кто благословлял своих детей на мародерство, насилие, убийства мирного населения... хотя и тех кто просто молчал, прятал глаза тоже нах!!!
Вы никогда не задумывались почему есть малоросы и великоросы, а нет среднеросов, четвертьросов?
Потому что Малая Русь - зто сама Русь, а Великая Русь - зто захваченые народы.
Т.е. великорос - зто смесь народов, тут и татары, и буряты, и кавказцы, и мокши, и мери, и коми и т.д. и т.п.
Вот Малоросия была - зто Украина. А где Великоросия? Ее нет. Была Российская ИМПЕРИЯ, теперь зто Российская ФЕДЕРАЦИЯ - солянка народов под властью Москвы. А вот самой Великоросии - нет.
После распада Всеросийской Империи, Сталин придумал термин "русский". Малоросы стали украинцами, а великоросы - русскими.
Великорос - дитя ИМПЕРИИ, народ манкурт, т.е. народ который не помнит своих корней, идеальный раб. Называя себя русским - вы поддерживаете саму идею Империи.
Итого у вас два выбора, либо отрекаетесь от "звания" русский, и если вы действительно славянин, то называете себя правильно - украинец. Если не славянин, то ищите свои настоящие корни, никто кроме вас не будет изучать свою историю, историю своего народа. Ведь зто ВАШИ предки, предки которых лишили памяти, предки которых поработила Империя.
Либо вы поддерживаете имперсикий шовинизм дальше, называя себя сталинским "русский" - и гореть вам в Аду.
А во вторых, не лучше бы сильно переживающих "как там у хохлов" заняться налаживанием своей жизни.
И да, идиотов у нас хватает, тех, кто думал, что руссофашисты где-то и когда-то хоть какому-то народу наладили жизнь.
Сейчас увидев результат "налаживания" многие прозрели...
--------------------------------------------------------------------
НАВІТЬ ЗАРАЗ не всі на расєї "оруть бред"..
тому не варто розписуватись за всіх..
тим більше кацапам -рабам про українців.
Я не розумію тих українців , які там живуть , особливо киян й львівян . Мені важко уявити ту купу грошей , за яку можливо терпіти , коли тебе й твою країну називають хАхлом й Хахлянією ...
Я не вірю тим українцям , які там роками живить й їх ці слова не чепають . Які такі епітети вважають норомою ...
Можливо такої ненависті тоді йще не було , але принизливе ставлення було завжди !
Звичайно - нє "барскоє єто дєло" - хай краще "хахли".
От дивно, а коли на росії були "жирні годи" - вас всьо устраівало? Вялічіє. І Крим - Наш. Щось, в 2014 році не чутно було голосів "проти". Хто там - Макарєвіч, Ахєджакова, Басілашвілі? Щось, наче, Земфіра ще пробувала? Ну от кілька чоловік - євреї, татари, грузини. І все? Інші що? - Радості повнії штані? Вам весь час щось хтось "винен". Ви вкрали чуже, ви весь час крадете тільки. І ніяк не можете заспокоїтися. І тут - знову вам винні українці - що не надавали вам по руках? Ви хворі. Але ви "не овоч" - ви "хрукт", гнилий, та геть зіпсований.
Ты даже не смотрел все интервью, и понятия не имеешь о чем идет речь, но уже пристроил совершенно незнакомого человека в свою картину мира, и облепил его ярлыками. Кому так свойственно поступать? Правильно, человеку с промытой головой, который никогда не проверяет информацию, которому истина не нужна вовсе. Как ты думаешь, кто сейчас в рф громче всех кричит об украинских "нацистах", которые "бомбят" Украину? Правильно, такой-же самый пересичный персонаж, которому не нужна истина, для которого элементарный анализ недоступен. Это и есть тот самый овощ, без привязки к национальности.
на те і коменти,щоб кожен висловив СВОЮ ДУМКУ.
Ну а що - вийшов, для віду, з плакатіком, або сказав "я проти" - і все, "русскій ліберал і аппазіціонєр" і "атєц русскай дємакратії", і ваабщє палітіческій бєжєнєц. Давайте його приймемо.
А потім, ця москальня, відгодувавшись на наших же харчах почне нас знову вчити, що ми "неправильні українці", "нацисти", що ми їх тут "ущемляєм", і що давайте нам тут "рузьге язік", а ваша мова - "собача" і т.д. і т.п.
Бачили вже, проходили, спостерігаємо всі ці роки "нон-стоп" - як зайди й пройдисвіти нам тут мізки "пудрять" і здають країну окупантові гуртом і вроздріб. Особливо останні 3 роки.
"Будь-який "русскій ліберал" закінчується там, де починається "українське питання". (с)
Досить.
https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7HDfs
А Андрій Макаревич й Лія Акеджакова (як й покійний Ельдар Рязанов й Міхайло Жванецький) йще анексію Криму засуджували публічно . А ось Галкін й Ала - вони розвинуті інтелектом , вони ніколи до Криму не їздили , як путі потвори типа Лєпса .
Але як би за "мир , труд й май" були завжди ...
Просто далеко не у всіх (тим більш якихось казедний горлянок) вистачає інтелекта зрозуміти , що зараз справа йще не в політичній платформі , а в причетності до військових злочинів й їх виправдовуванні .
Смолянинов просто продемонстрував рідкий для артиста "дар" - наявність критичного мислення !
Те ж саме й про Чулпан Хаматову можно казати . Хоча й вона трималася на Московії виключно завдяки , що допомогати онкохворим дітям . Але рятувати одних дітей за рахунок життів інших мабуть для нех це був край її компромісу .
Кому захочеться йти на дно з орками?
Интервью вы не смотрели, это фрагмент для вас.
https://www.youtube.com/watch?v=1yuTJMFGxEw&t=3427s